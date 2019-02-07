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 Деньги от премии готов перевести проекту "Слідство.інфо". С выборов президента сниматься не буду, - Гнап. ВИДЕО

Экс-расследователь и кандидат в президенты Дмитрий Гнап ответил на призыв депутатов партии "Сила Людей" и заявил, что не будет снимать свою кандидатуру с выборов президента. Также он подробно рассказал о том, как тратилась часть денег полученной ранее премии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в своем видеообращении, размещенном в Фейсбуке. 

"Я не собираюсь снимать свою кандидатуру с президентских выборов, потому что ничего плохого я не сделал", - сказал Гнап.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 тыс. евро премии "Слідства.Інфо" 4 года без ведома журналистов были у руководителя проекта Гнапа: кандидат в президенты обещает вернуть средства

Дмитрий Гнап объяснил, что деньги хранил у себя на "черный-черный день проекта" "Слідство.Інфо". Также он отметил, что не смог передать все средства сразу на счета армии, поскольку в 2015 году проект имел финансовые трудности и они были нужны для его дальнейшего существования.

"То, что я вовремя не передал эти деньги, это моя лажа. Когда не хватало времени. Но как только первый человек мне позвонила, я сказал, что они лежат на депозите и я готов передать их. И мы договорились. Сейчас "Слідство.інфо" открывает счет. Сегодня я эти деньги положил на банковский счет, переведя их из наличности  на безналичній счет. И жду, чтобы перевести эти деньги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы-члены партии "Сила людей" Еднак и Веселова призвали Гнапа снять свою кандидатуру на пост президента. ВИДЕО

Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".

Источник: https://censor.net.ua/n3110574
 
 
 Топ комментарии
 
Я реально забыл про эти деньги, - говорит Гнап
Хотел отдать в АТО, а потом закрутился в работе, интервью, репортажи, журналистская рутина..
Совсем с головы вылетело то, что я 9 тысяч евро 4 года у себя в трусах ношу
Сегодня же отдам в АТО!

Деньги от премии готов перевести проекту "Слідство.інфо". С выборов президента сниматься не буду, - Гнап - Цензор.НЕТ 6036
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Деньги от премии готов перевести проекту "Слідство.інфо". С выборов президента сниматься не буду, - Гнап - Цензор.НЕТ 525 Чувак обосрался по полной .И оно думает что ему кто то поверит .
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Така затуркана, така затуркана (с)
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Чувак...Пізно пити "боржомі",якщо нирки відвалились...)))
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Зато как лихо расскручивал этот кусок дерьма "офшоры Порошенка", где было аж 3 штуки баксов
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Вот меня мучает вопрос... Какие грантодатели дают им деньги на "такие" расследования? Вот сказать : " Вася, ты реально нам втюхиваешь за наши же бабки, что ты у долларового милиардера нарыл 3000долларов в офшоре?"
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Мда.... - сплошное попадалово....
И деньги под заставу на президента пришлось внести и украденные деньги на вояк по ходу придется отдать + вывалился в дерьме....
И презиком уже не быть....., и как журналисту доверие уже никакое, значит с работой будет Ой...
Черная,черная полоса.....
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Ну, к проделками кондитера уже привыкли. Кондитеру можно, это вам не какой-то там Гнап.
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NNN - ну а что поделать, если это правда...... Гроші від премії готовий переказати проекту "Слідство.Інфо". З виборів президента зніматися не буду, - Гнап - Цензор.НЕТ 9225

Хотя по сравнению с маститым вором в законе Петром Лексеевичем, - Гнап это мелкий привокзальный жулик низкой квалификации.....
Да и украл может в первый раз....
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в чому правда ?
Він пояснив все чітко і зрозуміло ... а от те , що "сплило" це якось дуже вже вчасно для офшорного - "совпадєніє" ?
Влада буде мочити всіх , хто їй загрожує , і реагувати на це - отже бути лохом !
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Зачем идти в Президенты, когда у тебя такие "скелеты в шкафу"? Или он думал, что не обнаружат? Глупо.
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А они все думают, что "мертві скелети кістьми не гремлять, а якщо й гремлять то тихо-тихо"
А потом оказівается, что бабосі в офшоре и бизнес в раше и стіренніе шапки в давосе и еще стопиццот подвигов - не просто гремят, они на улицу просятся, до ветру, бо в шкафах скучно.
И пусть повітаскивают подноготную до віборов, чтоб после віборов сюрпризов поменьше біло.
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Да в том то и дело, что никакой это не скелет. Вот читаю комменты, и вижу, что народ как-то забыл о том, что про эти деньги знали все. Знала вся команда, знали многие вне команды (ведь о них трубили на всю страну), что эти деньги существуют и лежат у Гнапа. Просто кто-то решил сделать из этих денег скелет. Скелет в шкафу - это когда о нем не знают. А деньги, о которых знают все, таковыми быть не могут. А для Гнапа пусть наука будет - в будущем ни одного цента из денег команды не хранить на своем счету.
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что значит ЛЕЖАТ? это чьи вообще деньги? он поступил как КРЫСА! и спасибо пусть скажет, что не на зоне это было... а так бы в ложке дырочку сделали ему!
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Йшов 2019 рік. Президентом став Дмитро Гнап. Вже більше 6 місяців Збройні Сили України не отримують фінансування (зарплата, оснащення,озброення, пальне, ремонт, підготовка тощо). Але нічого страшного. Президент Гнап просто закрутився и забув у бюджеті про армію. Усі гроші (близько 5 відсотків від ВВП країни) він поклав на свій банківський рахунок. Але завтра чи післязавтра переведе їх в бюджет на фінансування армії. Пресс-служба Адміністрації Президента Гнапа. P.S. Ось такий у нас казковий Президент.
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И наступит время выбора, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих. От Матфея 24:11
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*хороший человек.солонку спёр,и не побрезговал*))) из кинофильма фраза,но так точно)
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И жду, чтобы перевести эти деньги".Источник: https://censor.net.ua/v3110574 - ну і дарма ... Треба було чітко сказати - нічого переводити не треба , бо все одно розкрадуть - і все !
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В сравнении с Аласанией, главой Суспільного телебачення - просто мелкий пакостник. Подросток)
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Mason Lemberg
1 ч. ·

Ця історія не тільки про "розслідувача", який 3 роки лив лайно на президента України через трастовий офшор з передачею управління Ротшильдам зі статутним фондом 3500 доларів.
Ця історія не тільки про "розслідувача", який почав своє "розслідування" з маніпуляцією Іловайською трагедією.

Ця історія не тільки про "розслідувача", який "забув" перерахувати 15000 євро військовим
Ця історія не тільки про "розслідувача", який 4 роки розказував за невиконані обіцянки президента України, але почав своє кандидатство зі скандалу про невиконану обіцянку перерахувати 15000 євро, яка чомусь знизилася до 9000 євро.

Ця історія не тільки про "принципи" "розслідувача", який збирає 2 500 000 грн. з людей, але маючи пусту декларацію, з легкістю може завтра повернути 300 000 грн.
Ця історія значно цікавіша і значно ширша.

Ця історія про принципи взаємовідносин в грантових колах і про професійність "розслідувачів".
Що я маю на увазі:

В березні 2015 пан кондидат в президенти пише пост, в якому хвалиться отриманою премією 15000 євро і обіцяє перевести її військовим. На фотці прикріпленій до поста 7 членів команди.
Сьогодні цей же кондидат в президенти пише що він 4000 євро з цих грошей витратив на функціонування команди.

Його колега, ініціатор історії, пише про те, що попри існування команди з грудня 2014, рахунок в банку був відкритий через рік в грудні 2015.
Що ми маємо:

1) Хтось фінансував команду антикорупціонерів чорним налом цілий рік, до моменту відкриття рахунку і не факт, що й після цього.

2) Команда антикорупціонерів платила своїм членам зарплату чорним налом

3) Команда антикорупціонерів платила оренду чорним налом, якісь витрати на створення продукції - теж чорним налом

4) Команді антикорупціонерів заплатили премію за боротьбу з корупцією готівкою? Або пан кондидат обготівив чек на своє ім'я, отримавши гроші на ГО.

5) Команда антикорупціонерів не знає що таке каса, каси не було, рахунку не було, білого обліку не було. Бо якби це все було, то гроші мали б потрапити якщо не на рахунок, то хоча б в касу ГО. Так само в касу ГО мали б потрапити ті 4000 євро витрачені на поточні витрати і партнер кандидата точно би про це знала.

Ось це і є суть взаємовідносин в "антикорупційному" середовищі - чорний нал, без будь-якого обліку і тим більше оподаткування.

А потім ці люди розказують про "економіку в тіні"
А потім ці люди розказують про "боротьбу з корупцією"
А потім ці люди, які не володіють знаннями рівня випускного курсу бухгалтерського технікуму, "досліджують" "документи" і розказують нам про боротьбу з корупційов.

Але головне, що на 4-му році такого існування, вони зливають принципи своїх фінансових взаємовідносин без будь-якої задньої думки про те, що це не нормально.
Для них цей чорний нал - норма.

Для них це прекрасно поєднується з "боротьбою з корупційов".
Вони навіть не розуміють, що можна інакше.
Ось таку боротьбу з корупційов народив телевізор.
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Петро вон миллиардами мутит, и на него что то уже всем пофиг стало? Зато Гнап редиска 9тыщ замылил. Тоже е красиво, но сравните объемы и суть.
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***** можна - всім іншим ніз-з-зя ...
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Нема доказів, сам гнап нічого не знайшов.
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https://www.youtube.com/watch?v=2qX-V8mybBE


"Панама-ґейт": журналістське розслідування виявило офшорні рахунки Петра Порошенка

Опубліковано 4 квіт. 2016 р. euronews (українською)

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А ты прям точь в точь как Захарова, предъявите доказы. Когда выберут не Петра и не Юлю посмотриш сколько доказов на них всех будет.
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они просто на разных этапах эволюционного развития! Гнап еще просто не дорос, так бы тоже было не 9 000, а 9 000 000 000
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Уявіть собі людину яка вкрала у своіх товаришів по робті маленьку суму а що станеться коли він буде біля млрд, в нього криша поіде і краіна залишится без каси!!! І таких кандидатів більшисть! Боже, рятуй Украіну від таких 'президентів"
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Блин, только не говорите, что мне опять надо думать, за кого голосовать
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Предьявы Гнапу - это наступление на свободу слова. Аласания подтвердит.
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Деньги зажатые верну.С выборов президента сниматься не буду, - Гнап.

Жлоб.
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Мерзость... Паскудил Пороха за две штуки баксов, аж дым из сраки шел, а сам почти десять штук для армии украл... Фууу
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Да ладно вам. Не судите строго. Журналисты хуже актеров. Те хоть сукины дети, а эти - ссученые).
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4 роки не було часу ? А якби сторонні не запитали, то так би й лежали ті гроші далі ?
Пам'ятаю репортаж Гнапа = Як живуть солдати на війні=, невже ніколи думка не прийшла, війна продовжується, армія, військові постійно на слуху. Як так, Дмитре ?
=Я ничего плохого не сделал=. Даний вчинок зовсім не гарний.
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Такі риторичні запитання... А ситуація між тим ганебна. "Четверта влада" так звана - продажна, ница, зверхня, дурна. Гнап ось виплив, Аласанія, Лещенко - що це за люди? Вони ниці. Просто реалізують власні амбіції, прикриваючись гаслами. Потім викручуються. І це молоде покоління? Краще за попереднє? Зовсім ні. Дайте їм гроші - і дивіться, що з ними стає.
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деньги он давно потратил ))) что там лежало?? ))))
а теперь пришлось свои отдавать, кровные ))))))
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Кроме пятерых кандидатов,на что надеются остальные, 2.5 миллиона лишние??? Да вы никогда не пройдете т.к. являетесь аутсайдерами, причем пожизненно. Те,кто ничего не сделал за 5 лет, нечего делать ещё столько же.
Грабеж Украины надо остановить пока не поздно.
Или все таки вы готовы наступить на старые грабли, чтоб в очередной раз получить по лбу, повышением тарифов, подъемом цен на все???
Терпите далее, ещё интересней будет.
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А я верю Гнапу. Он всё доходчиво и логично объяснил.
Тупая операция соевых барыг по дискредитации ЛЮБОГО, кто позарился на "священную булаву", с помощью которой они планируют еще 5 лет неустанно обогащаться. Даже такого кандидата, у которого рейтинг на текущий момент минимальный. Лохам хотят тупо показать, что у нас "воруют" ВСЕ. Даже те, кто смело, с открытым забралом, разоблачают воров.
Ешьте соевое блюдо. Главное, чтоб вас не стошнило в следующие 5 лет.
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Дорога ложка к обеду.
Ех,Дмитро...В 2015,коли кожна копійка для армії була на вагу життя-забути...
І вся команда забула...Ті,що начебто патріоти,ті що своїми очима бачили війну..
Що з вами?Коли ви втатили совість?Як так можна?
Принесли вам щастя і радість ті гроші?
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Повторюсь, но это важно.
Дело не в отношении людей к Гнапу. Дело в отношении наших "великих борцов с коррупцией" к этим самым людям. Судя по всплывшей истории, наши "антикоррупционеры" вели и ведут свои финансовые дела по самым что ни есть коррупционным серым схемам, т.е. черным налом, без учета расходов и доходов, без учета и без уплаты налогов. Значит, когда налоги в украинский бюджет не платит условный Вася Пупкин - то это есть очень плохо, но когда налоги не платят наши "великие антикоррупционеры", то с их точки зрения - это вполне нормально. Верные продолжатели дела имени Шабунина-Лещенко, твою дивизию. И после этого они еще искренне так удивляются - ну почему люди перестают им доверять от слова "совсем"! Я думаю, нашим людям было бы очень интересно узнать - кто, сколько и за какие такие услуги платил им черным налом? И, важно, какую ответственность понесут эти с позволения сказать "борцы с коррупцией" за свои нарушения законов?
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Цей гнап - мерзотник продажний. Дам йому гривню.
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КТО ТАКОЙ ДМИТРИЙ ГНАП? ИЛИ О ТОМ, КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ ДОЛГОИГРАЮЩИЕ КОНСЕРВЫ ИЗ НИОТКУДА

https://myrotvorets.news/khto-takoi-dmytryi-hnap-yly-o-tom-kak-po/
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"Готовий"... Не "вже перевів", а всього тільки "готовий"... Гнап, Гнап.... А я хотів за тебе голос віддати... Сумно.
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Ну як малі діти чесслово) А з якого переляку ви вирішили, що Гнап чесна і порядна людина? Він непогний журналіст росслідувач і організатор, і все!! Він звичайний грантоїд, і на його проекти бабла бухають пачки лямів, а пиляти грант в ГО простіше ніж забрати канхфетку у малюка, ні податків ні зборів і т.д. БНайпростіша схема як завести пару лямів з-за бугра без сплати податів і далі обналити, це просто створити ГО , простішої схеми не існує. Приклад, один знайомий оперетор береза годину зйомок на весіллі 20-30 баксів, а ГО в якому він працює по ЦПХ платить йому 200 баксів,як думаєте, скільки лишається унього а скільки відкочується керівництву ГО?) А державні програми грантів - золоте дно)
Наш народ у більшості, як дурна баба,любить вухами)))))
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В продовження. На замовлення багодійників збундесу проводила юраудит однієїблагодійної ГО з підтримки малозабезпечених родин. Була ГО організована поїздка дітей у Київ в цирк і музей на 1 день. Кошторис на 1 дитину складав 8000 грн!!!!! По доках їздило 3 автобуси по факту 1, керівників ГО німці відмовились саджати,але сказали, що ліпше вони потратять кошти на кастрацію котів в Синегалі ніж дадуть ще раз хохлам.
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Борец с коррупцией боролся с коррупцией до тех пор пока коррупция не коснулась лично борца.
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если бы абсолютно все кандидаты проходили перед выборами народную люстрацию через кол, каждый бы только и мечтал с них сняться )
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Сделай мужественный поступок, не участвуй в гонке и верни деньги,может ещё зауважают.
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Кожної тварі --по парі. Так і в нас кандидатив президенти. Є така важлива функція в людини--память. а іще є знання і вміння аналізувати. То дуже в багатьох людей це відсутнє. Слухаємо красиві слова--"любі мої" і надіємся що ці брехлі будуть виконуватись, що клоун чесний, а вже тричі збрехав, що я полководець. Не вірте ні одному слову обіцянок , а згадуйте діла і дії кожного кандидата ,який він робив раніше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДеньги от премии готов перевести проекту "Слідство.інфо". С выборов президента сниматься не буду, - Гнап. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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