 Деньги от премии готов перевести проекту "Слідство.інфо". С выборов президента сниматься не буду, - Гнап. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в своем видеообращении, размещенном в Фейсбуке.

"Я не собираюсь снимать свою кандидатуру с президентских выборов, потому что ничего плохого я не сделал", - сказал Гнап.

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Дмитрий Гнап объяснил, что деньги хранил у себя на "черный-черный день проекта" "Слідство.Інфо". Также он отметил, что не смог передать все средства сразу на счета армии, поскольку в 2015 году проект имел финансовые трудности и они были нужны для его дальнейшего существования.

"То, что я вовремя не передал эти деньги, это моя лажа. Когда не хватало времени. Но как только первый человек мне позвонила, я сказал, что они лежат на депозите и я готов передать их. И мы договорились. Сейчас "Слідство.інфо" открывает счет. Сегодня я эти деньги положил на банковский счет, переведя их из наличности на безналичній счет. И жду, чтобы перевести эти деньги".

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Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".