 Деньги от премии готов перевести проекту "Слідство.інфо". С выборов президента сниматься не буду, - Гнап. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в своем видеообращении, размещенном в Фейсбуке.
"Я не собираюсь снимать свою кандидатуру с президентских выборов, потому что ничего плохого я не сделал", - сказал Гнап.
Дмитрий Гнап объяснил, что деньги хранил у себя на "черный-черный день проекта" "Слідство.Інфо". Также он отметил, что не смог передать все средства сразу на счета армии, поскольку в 2015 году проект имел финансовые трудности и они были нужны для его дальнейшего существования.
"То, что я вовремя не передал эти деньги, это моя лажа. Когда не хватало времени. Но как только первый человек мне позвонила, я сказал, что они лежат на депозите и я готов передать их. И мы договорились. Сейчас "Слідство.інфо" открывает счет. Сегодня я эти деньги положил на банковский счет, переведя их из наличности на безналичній счет. И жду, чтобы перевести эти деньги".
Напомним, 7 февраля, стало известно, что бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет. Речь идет о сумме 9 тыс евро, часть премии, которую получила расследовательской программа "Слидство.Инфо".
И деньги под заставу на президента пришлось внести и украденные деньги на вояк по ходу придется отдать + вывалился в дерьме....
И презиком уже не быть....., и как журналисту доверие уже никакое, значит с работой будет Ой...
Черная,черная полоса.....
Хотя по сравнению с маститым вором в законе Петром Лексеевичем, - Гнап это мелкий привокзальный жулик низкой квалификации.....
Да и украл может в первый раз....
Він пояснив все чітко і зрозуміло ... а от те , що "сплило" це якось дуже вже вчасно для офшорного - "совпадєніє" ?
Влада буде мочити всіх , хто їй загрожує , і реагувати на це - отже бути лохом !
А потом оказівается, что бабосі в офшоре и бизнес в раше и стіренніе шапки в давосе и еще стопиццот подвигов - не просто гремят, они на улицу просятся, до ветру, бо в шкафах скучно.
И пусть повітаскивают подноготную до віборов, чтоб после віборов сюрпризов поменьше біло.
1 ч. ·
Ця історія не тільки про "розслідувача", який 3 роки лив лайно на президента України через трастовий офшор з передачею управління Ротшильдам зі статутним фондом 3500 доларів.
Ця історія не тільки про "розслідувача", який почав своє "розслідування" з маніпуляцією Іловайською трагедією.
Ця історія не тільки про "розслідувача", який "забув" перерахувати 15000 євро військовим
Ця історія не тільки про "розслідувача", який 4 роки розказував за невиконані обіцянки президента України, але почав своє кандидатство зі скандалу про невиконану обіцянку перерахувати 15000 євро, яка чомусь знизилася до 9000 євро.
Ця історія не тільки про "принципи" "розслідувача", який збирає 2 500 000 грн. з людей, але маючи пусту декларацію, з легкістю може завтра повернути 300 000 грн.
Ця історія значно цікавіша і значно ширша.
Ця історія про принципи взаємовідносин в грантових колах і про професійність "розслідувачів".
Що я маю на увазі:
В березні 2015 пан кондидат в президенти пише пост, в якому хвалиться отриманою премією 15000 євро і обіцяє перевести її військовим. На фотці прикріпленій до поста 7 членів команди.
Сьогодні цей же кондидат в президенти пише що він 4000 євро з цих грошей витратив на функціонування команди.
Його колега, ініціатор історії, пише про те, що попри існування команди з грудня 2014, рахунок в банку був відкритий через рік в грудні 2015.
Що ми маємо:
1) Хтось фінансував команду антикорупціонерів чорним налом цілий рік, до моменту відкриття рахунку і не факт, що й після цього.
2) Команда антикорупціонерів платила своїм членам зарплату чорним налом
3) Команда антикорупціонерів платила оренду чорним налом, якісь витрати на створення продукції - теж чорним налом
4) Команді антикорупціонерів заплатили премію за боротьбу з корупцією готівкою? Або пан кондидат обготівив чек на своє ім'я, отримавши гроші на ГО.
5) Команда антикорупціонерів не знає що таке каса, каси не було, рахунку не було, білого обліку не було. Бо якби це все було, то гроші мали б потрапити якщо не на рахунок, то хоча б в касу ГО. Так само в касу ГО мали б потрапити ті 4000 євро витрачені на поточні витрати і партнер кандидата точно би про це знала.
Ось це і є суть взаємовідносин в "антикорупційному" середовищі - чорний нал, без будь-якого обліку і тим більше оподаткування.
А потім ці люди розказують про "економіку в тіні"
А потім ці люди розказують про "боротьбу з корупцією"
А потім ці люди, які не володіють знаннями рівня випускного курсу бухгалтерського технікуму, "досліджують" "документи" і розказують нам про боротьбу з корупційов.
Але головне, що на 4-му році такого існування, вони зливають принципи своїх фінансових взаємовідносин без будь-якої задньої думки про те, що це не нормально.
Для них цей чорний нал - норма.
Для них це прекрасно поєднується з "боротьбою з корупційов".
Вони навіть не розуміють, що можна інакше.
Ось таку боротьбу з корупційов народив телевізор.
"Панама-ґейт": журналістське розслідування виявило офшорні рахунки Петра Порошенка
Опубліковано 4 квіт. 2016 р. euronews (українською)
Жлоб.
Пам'ятаю репортаж Гнапа = Як живуть солдати на війні=, невже ніколи думка не прийшла, війна продовжується, армія, військові постійно на слуху. Як так, Дмитре ?
=Я ничего плохого не сделал=. Даний вчинок зовсім не гарний.
а теперь пришлось свои отдавать, кровные ))))))
Грабеж Украины надо остановить пока не поздно.
Или все таки вы готовы наступить на старые грабли, чтоб в очередной раз получить по лбу, повышением тарифов, подъемом цен на все???
Терпите далее, ещё интересней будет.
Тупая операция соевых барыг по дискредитации ЛЮБОГО, кто позарился на "священную булаву", с помощью которой они планируют еще 5 лет неустанно обогащаться. Даже такого кандидата, у которого рейтинг на текущий момент минимальный. Лохам хотят тупо показать, что у нас "воруют" ВСЕ. Даже те, кто смело, с открытым забралом, разоблачают воров.
Ешьте соевое блюдо. Главное, чтоб вас не стошнило в следующие 5 лет.
Ех,Дмитро...В 2015,коли кожна копійка для армії була на вагу життя-забути...
І вся команда забула...Ті,що начебто патріоти,ті що своїми очима бачили війну..
Що з вами?Коли ви втатили совість?Як так можна?
Принесли вам щастя і радість ті гроші?
Дело не в отношении людей к Гнапу. Дело в отношении наших "великих борцов с коррупцией" к этим самым людям. Судя по всплывшей истории, наши "антикоррупционеры" вели и ведут свои финансовые дела по самым что ни есть коррупционным серым схемам, т.е. черным налом, без учета расходов и доходов, без учета и без уплаты налогов. Значит, когда налоги в украинский бюджет не платит условный Вася Пупкин - то это есть очень плохо, но когда налоги не платят наши "великие антикоррупционеры", то с их точки зрения - это вполне нормально. Верные продолжатели дела имени Шабунина-Лещенко, твою дивизию. И после этого они еще искренне так удивляются - ну почему люди перестают им доверять от слова "совсем"! Я думаю, нашим людям было бы очень интересно узнать - кто, сколько и за какие такие услуги платил им черным налом? И, важно, какую ответственность понесут эти с позволения сказать "борцы с коррупцией" за свои нарушения законов?
https://myrotvorets.news/khto-takoi-dmytryi-hnap-yly-o-tom-kak-po/
Наш народ у більшості, як дурна баба,любить вухами)))))