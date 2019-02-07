 Оккупационный "суд" в Крыму продлил арест крымскотатарскому активисту Бекирову

Представитель "следствия" ходатайствовал о продлении ареста на основании того, что у Бекирова есть украинское гражданство, и он "может убежать на территорию сопредельного государства". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Адвокат Бекирова Ислям Велиляев настаивал, что его подзащитный может находиться под более мягкой мерой пресечения, поскольку он ранее не судим, обвиняется в преступлении, доказательства которого основаны только на показаниях засекреченного свидетеля. Также он напомнил о тяжелом состоянии здоровья Бекирова. Тем не менее, "суд" оставил Бекирова в СИЗО Симферополя.

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На заседании Эдем Бекиров заявил, что нахождение в СИЗО Симферополя унижает человеческое достоинство, и что российское следствие пытается его сломить. Бекиров также заявил о своей невиновности и напомнил, что у него первая группа инвалидности, и он физически не мог перевозить боеприпасы.

Житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова на два месяца. Он будет находиться за решеткой до 11 февраля 2019 года. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с данной ситуацией.

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13 декабря "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова на два месяца. Ему стало плохо в зале "суда".