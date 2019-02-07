 Германия ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от России, - Меркель про газопровод "Северный поток-2"

Об этом она заявила в четверг в Братиславе на совместной пресс-конференции с премьер-министрами стран Вишеградской группы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Будем ли мы зависеть от России в свете строительства второго газопровода? Я говорю - нет, если мы одновременно будем заниматься диверсификацией", - сказала Меркель, заметив, что Россия поставляла газ в Европу даже во времена холодной войны.
Она заверила, что Германия "ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от одной России", и напомнила о планах строительства терминалов по приему сжиженного газа.
Канцлер повторила, что Берлин настаивает на сохранении транзита газа через территорию Украины, о чем она постоянно говорит, по ее словам, с президентом РФ Владимиром Путиным.
Тем временем, против позиции Меркель, которая фактически поддерживает строительство газопровода, выступили ее близкие соратники в рядах собственной партии и на европейском уровне. Так, председатель комитета по иностранным делам, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Норберт Реттген заявил изданию Tagesspiegel, что "политика федерального правительства в отношении Nord Stream 2 была односторонней в течение многих лет, не принимающей в расчет противодействие большинства в ЕС и, прежде всего, проблемы безопасности восточноевропейских соседей". Депутат полагает, что в данном вопросе Германия самоизолировалась в ЕС.
Кроме того, на предстоящем в пятницу голосовании в ЕС по пересмотру газовой директивы Берлин может оказаться лишенным поддержки своего ближайшего европейского партнера – Франции. Об этом сообщили в четверг немецкие СМИ со ссылкой на источники в Париже.
В России истерика: НАТО в хату, Порошенко опять переиграл Путина
Так уточните ...есть зависимость или нас не так информировали?
ГОЛОВНЕ
Макрон відмінив зустріч з Меркель через «Північний потік-2» - ЗМІ
Сьогодні о 19:44•Ракурс
Президент Франції Еммануель Макрон скасував свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки.
Про це з посиланням на власні джерела повідомила 7 лютого німецька газета «Зюддойче
Цайтунг». Конференція повинна пройти наприкінці наступного тижня. На 16 лютого було заплановано спільний виступ французького лідера з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Адміністрація Еммануеля Макрона посилається на складний графік президента. Однак газета не виключає, що це пов'язано з розбіжностями по «Північному потоку-2». Раніше
видання анонсувало відмову Парижа підтримати Берлін з питання будівництва газопроводу.
Париж має намір підтримати розширення дії так званого Третього енергопакету на російський газолін. Про це оголосило французьке МЗС.
Відомство продовжує працювати над текстом документа з іншими країнами, зокрема з Німеччиною.
Йдеться про намічене на 8 лютого голосування держав Європейського союзу про зміну правил забезпечення конкуренції та прав споживачів на газовому ринку Європи (Третього енергопакету).
Згідно з цими корективами, до газогонів з третіх країн повинні застосовуватися правила внутрішнього ринку, насамперед - заборона постачати газ і одночасно бути оператором
газопроводу. Якщо зміни ухвалять, це серйозно ускладнить реалізацію «Північного потоку-2», в якому ролі постачальника і оператора відводяться російському концерну «Газпром».
Suddeutsche Zeitung повідомила, що причиною рішення Парижу є прагнення не поглиблювати енергетичну залежність від Росії.
А вообще-то новость просто замечательная.
Я на французов совсем не надеялся. А оно во как повернулось.
Макрон не поедет на форум в Германию из-за разногласий по «Северному потоку-2». Франция намерена выступить против Германии в вопросе о судьбе российского газового проекта.
Президент Франции Эмманюэль Макронотменил участие в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоятся 15-17 февраля, на фоне разногласий с Берлином по вопросу реализации проекта "Северного потока-2", передает rbc.uaсо ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
По данным источников газеты, французская сторона объяснила решение тем, что рабочий график президента не позволяет ему принять участие в конференции. Кроме того, издание отмечает, что отказ выступать вместе с Меркель "всегда является символическим сигналом" того, что происходит "постепенное отчуждение" ключевых союзников в ЕС.
Напомним, накануне газета, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что Франция намерена выступить против Германии в вопросе о судьбе российского газового проекта "Северный поток-2".
Позже МИД Франции распространил сообщение о намерении Франции поддержать изменение газового законодательства Европейского союза так, чтобы его действие распространялось на российский газопровод "Северный поток-2".
«Немецкие политики стоят в очереди на теплые должности в Газпром».
«Прежде всего надо помнить о том, что Штайнмайер - правая рука Шредера, а Шредер - близкий друг Путина, которого в шутку называют «пресс-секретарем Путина».
По опросам населения, только 20% населения в Германии верит в путинскую пропаганду. Но среди политиков,....образовалась целая очередь на теплые должности в Газпром после отставки.».
По текущей ситуации, если СП дрстроят, деньги все считают, там гансам будет дешевле. И они будут использовать. В моей стране исчезнет доходная статья бюджета. Грустно. Но не смертельно. Ведь юлеботам юля цену снизит. Да и вообще...
А больше волнуют риски агрессии, и подвязка к этому транспорта. И отношение к службе граждан...
А если этот "солдат" пришёл в армию на 5-ть лет на квартиру заработать. Ему год остался, что бы откинуться... а ты его в бой бросаешь?
А до чого ти цю табличку приліпив? Ми й так знаємо, що кацапи свого нічого не мають, все тільки спи&жене!☹️
И журналисты Цензора могли бы уделить этому внимание
Уже поставила, а бывшие целые канцлеры, позорище, пошли в услужение кремлёвским преступникам и узурпатора.