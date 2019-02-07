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 Германия ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от России, - Меркель про газопровод "Северный поток-2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отрицает, что с введением в эксплуатацию газопровода Nord Stream 2 Германия попадет в зависимость от России.

Об этом она заявила в четверг в Братиславе на совместной пресс-конференции с премьер-министрами стран Вишеградской группы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будем ли мы зависеть от России в свете строительства второго газопровода? Я говорю - нет, если мы одновременно будем заниматься диверсификацией", - сказала Меркель, заметив, что Россия поставляла газ в Европу даже во времена холодной войны.

Она заверила, что Германия "ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от одной России", и напомнила о планах строительства терминалов по приему сжиженного газа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия хочет, чтобы проект "Северный поток-2" был европейским и учитывал интересы Украины, - преемница Меркель Крамп-Карренбауэр

Канцлер повторила, что Берлин настаивает на сохранении транзита газа через территорию Украины, о чем она постоянно говорит, по ее словам, с президентом РФ Владимиром Путиным.

Тем временем, против позиции Меркель, которая фактически поддерживает строительство газопровода, выступили ее близкие соратники в рядах собственной партии и на европейском уровне. Так, председатель комитета по иностранным делам, депутат Бундестага от Христианско-демократического союза Норберт Реттген заявил изданию Tagesspiegel, что "политика федерального правительства в отношении Nord Stream 2 была односторонней в течение многих лет, не принимающей в расчет противодействие большинства в ЕС и, прежде всего, проблемы безопасности восточноевропейских соседей". Депутат полагает, что в данном вопросе Германия самоизолировалась в ЕС.

Читайте также: Путин хочет прекратить транзит российского газа через Украину, - посол США в Германии Гренелл о "Северном потоке-2"

Кроме того, на предстоящем в пятницу голосовании в ЕС по пересмотру газовой директивы Берлин может оказаться лишенным поддержки своего ближайшего европейского партнера – Франции. Об этом сообщили в четверг немецкие СМИ со ссылкой на источники в Париже.

Источник: https://censor.net.ua/n3110572
 
 
 Топ комментарии
 
пусть она это скажет Шрёдору который активно лоббирует в Германии и по всей Европе интересы грязьпрома..... двоежопость к хорошему не прведет....
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https://www.youtube.com/watch?v=DAIzoaiLCPQ

В России истерика: НАТО в хату, Порошенко опять переиграл Путина
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Вот этот твит надо передать Меркель, чтоб она воочию услышала что собираются сделать с Украиной, когда достроят северный поток 2: https://twitter.com/Vitauskas_A/status/1093513630317010944
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та тож, але все відносно - навіть 20% це залежність, як що вони дешевші! Германия ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от России, - Меркель про газопровод "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 4516
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И рыбку съесть и на...й сесть, ага... Германия ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от России, - Меркель про газопровод "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 2512
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Ни один алкоголик не считает себя алкозависимым.
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шота у "мурячка" головка закружилась Германия ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от России, - Меркель про газопровод "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 9287от таких перфомансов

Германия ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от России, - Меркель про газопровод "Северный поток-2" - Цензор.НЕТ 8157
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Тсарь распоряжается ресурсами народа , как своими . Отсюда и " головокружительные " успехи ) . А госпожа Меркель - умнее , - потому и соглашается на все варианты , чтобы выбирать .
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Звичайно, що Меркель заперечує той факт, що Німеччина попаде в залежність від кацапів їз введенням в експлуатацію Північного потоку-2. Адже Меркель краще за інших знає, що Німеччина ВЖЕ ПОПАЛА у цю залежність і сталося це давно.
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А.... поток ...беженцев!!!, искусственно созданный из Сирии, это....случаем не зависимость от России????? Помнится, именно ихние идиоты там умышленный хаос сеяли.
Так уточните ...есть зависимость или нас не так информировали?
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У японцев это называется " потерять лицо ".
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Дура! Шредер уже Германию продал Рашке. Похоже это хорошее лицо при полном конце. Капец Германии.
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старая немецкая завербованная путинская подстилка, достроят газовую трубу .что то и перепадет на карман от грязьпрома...
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пусть она это скажет Шрёдору который активно лоббирует в Германии и по всей Европе интересы грязьпрома..... двоежопость к хорошему не прведет....
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Макрон відмінив зустріч з Меркель через «Північний потік-2» - ЗМІ.
ГОЛОВНЕ

Макрон відмінив зустріч з Меркель через «Північний потік-2» - ЗМІ
Сьогодні о 19:44•Ракурс

Президент Франції Еммануель Макрон скасував свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це з посиланням на власні джерела повідомила 7 лютого німецька газета «Зюддойче

Цайтунг». Конференція повинна пройти наприкінці наступного тижня. На 16 лютого було заплановано спільний виступ французького лідера з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Адміністрація Еммануеля Макрона посилається на складний графік президента. Однак газета не виключає, що це пов'язано з розбіжностями по «Північному потоку-2». Раніше

видання анонсувало відмову Парижа підтримати Берлін з питання будівництва газопроводу.

Париж має намір підтримати розширення дії так званого Третього енергопакету на російський газолін. Про це оголосило французьке МЗС.

Відомство продовжує працювати над текстом документа з іншими країнами, зокрема з Німеччиною.

Йдеться про намічене на 8 лютого голосування держав Європейського союзу про зміну правил забезпечення конкуренції та прав споживачів на газовому ринку Європи (Третього енергопакету).

Згідно з цими корективами, до газогонів з третіх країн повинні застосовуватися правила внутрішнього ринку, насамперед - заборона постачати газ і одночасно бути оператором

газопроводу. Якщо зміни ухвалять, це серйозно ускладнить реалізацію «Північного потоку-2», в якому ролі постачальника і оператора відводяться російському концерну «Газпром».

Suddeutsche Zeitung повідомила, що причиною рішення Парижу є прагнення не поглиблювати енергетичну залежність від Росії.
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Макаронники захотели от ***** больше?
А вообще-то новость просто замечательная.

Я на французов совсем не надеялся. А оно во как повернулось.
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А вот такой поворот:
Макрон не поедет на форум в Германию из-за разногласий по «Северному потоку-2». Франция намерена выступить против Германии в вопросе о судьбе российского газового проекта.
Президент Франции Эмманюэль Макронотменил участие в предстоящей Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая состоятся 15-17 февраля, на фоне разногласий с Берлином по вопросу реализации проекта "Северного потока-2", передает rbc.uaсо ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
По данным источников газеты, французская сторона объяснила решение тем, что рабочий график президента не позволяет ему принять участие в конференции. Кроме того, издание отмечает, что отказ выступать вместе с Меркель "всегда является символическим сигналом" того, что происходит "постепенное отчуждение" ключевых союзников в ЕС.
Напомним, накануне газета, ссылаясь на собственные источники, сообщила, что Франция намерена выступить против Германии в вопросе о судьбе российского газового проекта "Северный поток-2".
Позже МИД Франции распространил сообщение о намерении Франции поддержать изменение газового законодательства Европейского союза так, чтобы его действие распространялось на российский газопровод "Северный поток-2".
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Госпожа меркель, неужели и вам местечко в газпроме предложили?
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Позакрывали (или вот-вот) свои АЭС. ТЭЦ угольные тоже хотят. И все эти мощности по выработке электроэнергии они хотят заменить... расийским газом. Случайность? Я вижу здесь злой умысел.
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https://ru.hromadske.ua/posts/Nemeczkie_Politiki_Stoyat_V_Ocheredi_Na_Teplye_Dolzhnosti_V_Gazprom


«Немецкие политики стоят в очереди на теплые должности в Газпром».
«Прежде всего надо помнить о том, что Штайнмайер - правая рука Шредера, а Шредер - близкий друг Путина, которого в шутку называют «пресс-секретарем Путина».
По опросам населения, только 20% населения в Германии верит в путинскую пропаганду. Но среди политиков,....образовалась целая очередь на теплые должности в Газпром после отставки.».
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О!.. Я-я!...Дас ист фантастишь, Вольдемар!...Клюгеле!...
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Ой фрау Рибентроп не смешите так , а то я только что сытно поужинал.
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интересно, шо пуйло там бубнит и на каком языке ?
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Рассказывает как на новой Ладе-Калине тестировал новый кацапский автобан.
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Не , наверное , как гиперзвуковая ракета бороздит Союзмультфильм .
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Говорили-балакали, сели да и заплакали(с)

По текущей ситуации, если СП дрстроят, деньги все считают, там гансам будет дешевле. И они будут использовать. В моей стране исчезнет доходная статья бюджета. Грустно. Но не смертельно. Ведь юлеботам юля цену снизит. Да и вообще...

А больше волнуют риски агрессии, и подвязка к этому транспорта. И отношение к службе граждан...
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Я так понимаю , что вы имели ввиду отношение к службе в ВСУ . Но тут такая штука , что можно сделать так что народ повалит косяком и конкурс будет в военкоматах даже при такой зарплате . Все до банального просто , надо дать возможность получать беспроцентные кредиты на покупку жилья при подписании контракта не менее чем на 5 лет .Просто бабки которые сей час мин обороны тратит на строительство яко бы бесплатного жилья и которое хер без отката получишь , направить на погашение процентов коммерческим банкам и тогда и рынок недвиги оживится и за собой промышленность потянет и в ВСУ служба действительно станет престижной .И главное мы на конец закончим с совковыми шаровыми маразмами.
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Шаровые или нешаровые маразмы, это чуть другой вопрос. И кредиты с ноль процентов и проезд по УБД тут тоже ничего не значит. Корни позиции массы моих собеседников, коллег, лежат в ином. Типа как "хитрый" маршрут чик:"возил за гривны, буду возить за рубли"
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А эти люди, которые за кредит на квартиру, пойдут служить в ВСУ... Они, если доведётся, пойдут на подвиг и на смерть? Или предпочтут сдаться, а потом выпрашивать из плена этот кредит?
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То есть по твоему все кто служат в ВСУ потенциальные смертники . Тупее в жизни не чего не слышал .Подвиги и прочая лабуда это все пропаганда , а есть обычная рутинная служба и если будет лишний стимул к службе ...........
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Вообще-то да. Солдат любой страны (не наёмник) должен быть готов к смерти. На самые рискованные операции выбирают добровольцев. Но любой солдат должен быть готов выполнить приказ защищая свою Родину, даже если это почти наверняка смерть.

А если этот "солдат" пришёл в армию на 5-ть лет на квартиру заработать. Ему год остался, что бы откинуться... а ты его в бой бросаешь?
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Говорю тебе как профессиональный военный , солдат любой страны обязан выжить на войне и нанести при этом максимальный урон врагу , а сознательно идти на смерть может только идиот .А то что несешь ты это тупорылая совковая пропаганда , которая к современной войне имеет такое же отношение как Раптор к ВМВ.
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300 лет Украина и Беларусь были под властью Речи Посполитой. Поэтому и схожи слова.
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Те, що у мордви не було свого календаря, - то річ відома. Просто спи&дили назви місяців, як і все інше. У слов'ян, звісно, були свої назви місяців споконвіку.
А до чого ти цю табличку приліпив? Ми й так знаємо, що кацапи свого нічого не мають, все тільки спи&жене!☹️
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Німецька продажність може дуже дорого коштувати всій Європі. "Разделяй и властвуй"
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Видно ничему не учит история развязывания первой и второй мировых войн. Противостояние Франции и Германии.
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И это правд, , не поставит. Поскольку уже лягли и просють
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Нічому історія не вчить фрау Меркель.Кожного разу "любов" німців і кацапів закінчувалась для світу великою кров'ю.
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Меркантильная Ангелина готовится к отставке. Жить в старости хочется сытно и весело. На мацкве нарисовали радужные перспективы.... Перед глазами пример. Трудно совмещать принципы и комфорт.
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Если так говорит,то пусть немцы заминируют газопровод и пульт отдадут в СБУ Украины Німеччина за жодних умов не поставить себе в залежність від Росії, - Меркель про газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 5814 Німеччина за жодних умов не поставить себе в залежність від Росії, - Меркель про газопровід "Північний потік-2" - Цензор.НЕТ 196
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Да , но СП2 лишает Украину транзита . И ты , крыса меркелевская , прекрасно понимаешь что это главная цель раисси .
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А зачем Украине подачки от кремля? Надо учиться жить самостоятельно.
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Какие подачки ? Это неплохой рычаг и сдерживающий фактор от оккупации Украины росейскими войсками . После СП2 москва может утюжить танками Украину хоть до посинения , кроме озабоченности ничего от европки не прилетит .
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Я-то думал, что Украину от оккупации защищает возрожденная сильнейшая армия на континенте. А оказывается, это был просто газопровод. Вот те на...
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У армии свои задачи , а транзит дополнительная гарантия для сохранения жизни солдат и мирного населения . Твой кремлевский карлик это знает именно поэтому так стремиться проложить СП2 в Германию .
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В Израиле нет транзита газа, там солдаты охраняют мирное население. Для этого и нужна армия
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У Ізраїля є ї@ануті сусіди, але вони не мають сильних армій, ядерної зброї та потужної пропагандистської машини. У нас ї@анутий сусід більш небезпечний.
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У врагов Израиля есть вторая армия в мире и тысячи единиц ЯО? Ну вот то-то же.
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Израиль имеет ежегодно 3 миллиарда военной помощи от США не говоря уже про другие ништяки . Поэтому и армию имеет боеспособную .
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А зачем? Порошенко и Ко делают это лучше всего.
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Уже и до Макрона дошло , хоть он и тупой ,а Макрель упирается как баран . Жадность решает все . Или , Ангела Макрона на откатах решила кинуть ? Обещала 25% , а потом сказала что только 15% ибо Шредер в очередной брак решил вступить ? Шредеру молодой жене предложить кроме денег нечего.
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Короче, с 3 млрд. долларами придется попрощаться. Мольбы тут не помогут.
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Кто их видел, кроме верхушки Нафтогаза? Или вы адепт секты "Свидетели раздачи прибыли Нафтогаза учителям и пенсионерам"?
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Ну, Коболев больше не сможет пересылать маме 9 млн. долларов. Обидно за паренька. Хотя вряд ли они лишатся своих миллионых зарплат... просто кто-то будет меньше есть и больше платить тарифы.
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Ну теперь мама-пенсионерка Коболева сможет оформить субсидию.
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А много граждан разных стран делят прибыли нефтяных компаний между собой ? Кроме саудитов и норвежцев вроде бы никто , не говоря уже о продвинутых американцах .
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А у тебя есть документы, что из этих 3$ миллиардов не затыкались дыры пенсионного фонда?
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Не поставит, а придумает какое либо хитрое объяснение. Так все делают, одни мультики снимают, другие про безальтернативность бают, а третьи экономической целесообразностью и заботой о избирателе объясняют свои проколы.
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Та да, фрау Риббентроп. У вас же нет акций Грязьпрома, правда?)))
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Придёт время не то, что в зависимость, на колени рашисты поставят, покуда ещё немцам не доходит с кем имеют дело.
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Может у немцев с людоедами очередной пактик по разделу Европы?
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Если оно придет, то как это зависит от личного газопровода?
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Сейчас Германия получает Российский газ через СП-1 и украинскую ГТС, а будет через СП-1 и СП-2. В плане зависимости и объемов ничего не меняется, меняется просто маршрут.
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Слова, слова ,слова ... Деньги, деньги , деньги ...
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Германия может говонить относительно кацапии все что захочет но люди то видят что Германия пляшет под дудку кацапии...
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Сегодня президент Словакии говорил с Меркель об Украине. ЭТО БЫЛ ОДИН ИЗ ЧЕТЫРЕХ ВОПРОСОВ ВСТРЕЧИ
И журналисты Цензора могли бы уделить этому внимание
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Меркель, ты старая комсомолка, что-то бредишь. "никогда не поставит...", бла, бла, бла...
Уже поставила, а бывшие целые канцлеры, позорище, пошли в услужение кремлёвским преступникам и узурпатора.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГермания ни при каких условиях не поставит себя в зависимость от России, - Меркель про газопровод "Северный поток-2"
 
 
 
 
 
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