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 Шестеро украинских военных, раненных в боях, пройдут лечение в Бельгии в нынешнем году

Бельгия в текущем году примет на лечение шестерых украинских военных, получивших ранения в боях на Донбассе, сообщил министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"После успеха подобного сотрудничества в 2018 году, когда в Бельгии проходили лечение 5 тяжело раненых солдат из Украины, я решил продолжить проект сотрудничества в сфере медицины в 2019 году с нашими украинскими коллегами и принять 6 украинских военных, раненых в бою", - написал министр в Твиттере в четверг.

Согласно сообщению на сайте Министерства обороны Бельгии, украинские военные прибудут в марте, курс лечения составит 6 недель. Бельгия покроет транспортные расходы и лечение в больнице.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110571
 
   
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