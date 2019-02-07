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Все про:ДТП (5439) Укрзализныця (1554) Ивано-Франковская область (335)

 Пассажирский поезд протаранил грузовик в Ивано-Франковской области

Поезд №143 Ворохта–Киев протаранил на переезде грузовик. Водитель машины госпитализирован, локомотив сошел с рельсов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

По данным перевозчика, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, выехав прямо перед поездом на нерегулируемый переезд и спровоцировав столкновение.

Водитель грузовика доставлен в больницу. Локомотив сошел с рельсов первой парой колес. Машинист и пассажиры поезда не пострадали.

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"Лишь чудо уберегло пассажиров поезда, локомотивную бригаду и горе-водителя грузовика от фатальных последствий. Этот случай не в первый раз демонстрирует преступное пренебрежение водителями правилами движения и их безответственное отношение к своей жизни и окружающих", – отметил руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

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Пассажирский поезд протаранил грузовик в Ивано-Франковской области 02
Пассажирский поезд протаранил грузовик в Ивано-Франковской области 03
Пассажирский поезд протаранил грузовик в Ивано-Франковской области 04

Источник: https://censor.net.ua/n3110570
 
 
 Топ комментарии
 
Из-за одного идиота у десятков людей проблемы. Так и хочется спросить у водилы 0Ну что успел?
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Мне нравится подача.Пассажирский поезд протаранил грузовик.Как это выглядело?Пассажирский поезд гонялся по всей трассе за грузовиком,нагнал и таки протаранил?
Или всё таки авария на переезде?Потому что,очередной дебил решил,что поезд ему не помеха...
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Из-за одного идиота у десятков людей проблемы. Так и хочется спросить у водилы 0Ну что успел?
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бідолашний попав на гроші .я йому співчуваю
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Там броня спереди у поезда? Грузовик в хлам разнесло а у поезда только стекла выбиты.
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даже трамвай крошит грузовики ибо там рама и колеса это таран.
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Мне нравится подача.Пассажирский поезд протаранил грузовик.Как это выглядело?Пассажирский поезд гонялся по всей трассе за грузовиком,нагнал и таки протаранил?
Или всё таки авария на переезде?Потому что,очередной дебил решил,что поезд ему не помеха...
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Решил, что знак красненький - это для туристов)
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стоп))), так він завжди червоний, згідно з пдр! Пасажирський потяг протаранив вантажівку в Івано-Франківській області - Цензор.НЕТ 4585
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а ці нові) локомотиви, теж такі ж міцні, як совкові?!
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тут явная вина евробляхеров. Правильно соевые гои?

Нужно срочно распродавать землю в Украине?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПассажирский поезд протаранил грузовик в Ивано-Франковской области
 
 
 
 
 
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