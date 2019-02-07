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Все про:Африка (117) Россия (71924) США (14629) ЧВК_"Вагнера" (80)

 В Центральноафриканской республике находятся как минимум 175 наемников ЧВК "Вагнера", - США

По данным командования сил США в Африке, российские наемник имеют доступ в кабинет президента ЦАР, и этот сценарий может быть реализован и в других африканских странах.

Командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер выразил опасения в связи с присутствием России на африканском континенте, в том числе через частные военные компании. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"Я хотел бы отметить, что у "группы Вагнера" в Центральноафриканской республике сейчас 175 инструкторов, и некоторые из них имеют доступ в кабинет президента (этой страны, – ред.)", – сказал Вальдхаузер на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил.

Читайте на Цензор.НЕТ: Тела наемников ЧВК "Вагнера" несколько месяцев не забирали из Сирии, чтобы скрыть потери перед президентскими выборами, - Reuters

Также он отметил, что благодаря активности в ЦАР у России появился доступ к полезным ископаемым этой страны.

Вальдхаузер выразил опасения, что подобный сценарий усиления российского присутствия может в дальнейшем быть использован и для других африканских стран.

В Кремле неоднократно заявляли, что в России де-юре нет частных военных компаний.

В августе 2018 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в ЦАР работает 175 российских инструкторов – пять военных и 170 гражданских.

Также на Цензор.НЕТ: Документы наемников "ЧВК Вагнера" подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак. ИНФОГРАФИКА

В декабре 2018 года СБУ обнародовала имена 10 наемников ЧВК "Вагнера", причастных к убийству российских журналистов в Центральноафриканской республике.

Журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, которые снимали фильм о деятельности ЧВК "Вагнер" в ЦАР, убили 30 июля 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3110569
 
 
 Топ комментарии
 
да где их только ихтамнет...вот например,венесуэла.

У Центральноафриканській республіці перебувають як мінімум 175 найманців ПВК "Вагнера", - США - Цензор.НЕТ 5653
Тётя Роза‏ @Anakoyher 21 ч.21 час назад

Печальное известие пришло из братской Венесуэлы. Американская армия еще не пересекла её границы, а уже потерян боевой вертолёт. «За пацанов!» - только и успели крикнуть лётчики.
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Да всё просто - "КГБ"-шные "крысы" готовят "запасные аэродромы"... Когда Россия "полыхнёт", они просто слиняют на "запасные базы", как сбежали немцы, после ВМВ, в Аргентину и Парагвай...
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мадуро просит еще триста подбросить.
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Не ображайте курвів (курвус - кривий(лат.)) У Центральноафриканській республіці перебувають як мінімум 175 найманців ПВК "Вагнера", - США - Цензор.НЕТ 7778 Було б непогано, щоб тих 175 кацапів так і залишилися у тамтешній землі разом з корисними копалинами, які вони так *******. А Ваш заклик до американців я в цілому підтримую.
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хитрые такие секретные чекисты
продолжают мировую революцию дедушки ленина
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и закончат все как дедушка ленин - згниют от сифилиса
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А я думала в Мавзолее...ха-ха-ха-ха,дЫк там уже ***** себе место присмотрело!А эти от эболы сдохнут или от очередной американской ракеты.
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тот хоть под забором валяется... а эти олухи по канавам
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цар))) - центр.афр.республіка))))))
у мене, ще при совку) була вчилка, що валюту для совка в царі) заробляла,
але потім всі довідались, шо той бокаса) був людожером)))))
так шо там кацапи - допомагають сертифікованим людожерам!
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Могут оказаться не только приглашенными к президенту, но и попасть на обед в качестве главного блюда!

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через місяць чекатиму на нову інформацію
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Времена такие пошли, всё очень быстро меняется.Надеемся,что так долго ждать не придется.
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Да всё просто - "КГБ"-шные "крысы" готовят "запасные аэродромы"... Когда Россия "полыхнёт", они просто слиняют на "запасные базы", как сбежали немцы, после ВМВ, в Аргентину и Парагвай...
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В Чорногорії вийшов обвал. Кіпр - викинув їх. І куди бєдному гебісту податись?
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Это не тот аэродром где прячутся))) там дело может не дойти до груза 200 в связи с превращением суповой набор и шкуру на барабан
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да где их только ихтамнет...вот например,венесуэла.

У Центральноафриканській республіці перебувають як мінімум 175 найманців ПВК "Вагнера", - США - Цензор.НЕТ 5653
Тётя Роза‏ @Anakoyher 21 ч.21 час назад

Печальное известие пришло из братской Венесуэлы. Американская армия еще не пересекла её границы, а уже потерян боевой вертолёт. «За пацанов!» - только и успели крикнуть лётчики.
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забавній процесс образования рукожопа, простите мой французский)
спасибо, доставило)
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Панове журналісти, а що це за термін "пвк"? А може просто "кероване_кремлем_бандформування"? "ККБ"? Хіба погано? Введіть, так би мовити, до наукового обігу справжнє визначення.
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так он от чвк телохраном. не привік еще.
новичок)
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Так америкосы вроде вкурсе как это исправить...
У Центральноафриканській республіці перебувають як мінімум 175 найманців ПВК "Вагнера", - США - Цензор.НЕТ 6653...

Фпирёт..)))
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Майбутній фарш.Хочеться запитати тролів,чому ви помираєте за *****,яка вам з цього вигода? У Центральноафриканській республіці перебувають як мінімум 175 найманців ПВК "Вагнера", - США - Цензор.НЕТ 7859
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ЭТо пойдет на пользу африканам.. ЗЕмли там точно не чернозем
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В Центральноафриканской республике находятся как минимум 175 наемников ЧВК "Вагнера"

Аборигены в предвкушении :У Центральноафриканській республіці перебувають як мінімум 175 найманців ПВК "Вагнера", - США - Цензор.НЕТ 1523У Центральноафриканській республіці перебувають як мінімум 175 найманців ПВК "Вагнера", - США - Цензор.НЕТ 4333У Центральноафриканській республіці перебувають як мінімум 175 найманців ПВК "Вагнера", - США - Цензор.НЕТ 4914У Центральноафриканській республіці перебувають як мінімум 175 найманців ПВК "Вагнера", - США - Цензор.НЕТ 6323Вагнер в натури!
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Томас, ты в курсах, что такое "летающая батарея" и где ее взять, а главное зачем? Можем подсказать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Центральноафриканской республике находятся как минимум 175 наемников ЧВК "Вагнера", - США
 
 
 
 
 
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