 В Центральноафриканской республике находятся как минимум 175 наемников ЧВК "Вагнера", - США

Командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер выразил опасения в связи с присутствием России на африканском континенте, в том числе через частные военные компании. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс".

"Я хотел бы отметить, что у "группы Вагнера" в Центральноафриканской республике сейчас 175 инструкторов, и некоторые из них имеют доступ в кабинет президента (этой страны, – ред.)", – сказал Вальдхаузер на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил.

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Также он отметил, что благодаря активности в ЦАР у России появился доступ к полезным ископаемым этой страны.

Вальдхаузер выразил опасения, что подобный сценарий усиления российского присутствия может в дальнейшем быть использован и для других африканских стран.

В Кремле неоднократно заявляли, что в России де-юре нет частных военных компаний.

В августе 2018 года официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в ЦАР работает 175 российских инструкторов – пять военных и 170 гражданских.

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В декабре 2018 года СБУ обнародовала имена 10 наемников ЧВК "Вагнера", причастных к убийству российских журналистов в Центральноафриканской республике.

Журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, которые снимали фильм о деятельности ЧВК "Вагнер" в ЦАР, убили 30 июля 2018 года.