 Задержаны посредники передачи 30 тыс. долл. взятки чиновникам Минобороны, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, средства, полученные от предпринимателя, посредник и бывший сотрудник концерна "Военторгсервис" должны были передать должностным лицам Министерства обороны для перезаключения договоров аренды 50 торговых мест в г. Одесса. Также должностные лица Минобороны должны были отказаться от судебного иска, в котором требовали от предпринимателей освободить эти торговые площади.
Следствием установлено, что средства передавались несколькими частями. В конце декабря в Киеве задокументирован первый факт получения 1 тыс. долларов. 7 февраля состоялась передача оставшейся суммы - 29 тыс. долларов.
Посредника и бывшего сотрудника концерна "Военторгсервис" задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление причастных к совершению преступления должностных лиц Министерства обороны Украины и концерна "Военторгсервис".
Решается вопрос о сообщениеи задержанным о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в подкупе должностного лица).
Задерживают, задерживают, а где посадки с конфискацией?!
-чтобы этой власти, что после выборов вероятно следующей может захочется провернуть кадровую ротацию. И тут усидеть в кресле или пойти выше шансов больше с хорошими показателями в подразделении.
Я не помню такого при овоще
Помню КРУ и УБЭП ловил раз в месяц кого-то и отпускал сразу же за небольшой откат
Тогда понятно... К таким у нас действуют совсем другие законы Украины, не такие, как ко всем нам.
***! Все уже давно и успешно реформировано, а создается впечатление, шо мы сползли лет на двадцать назад...
Нада шо-то менять и пытаться выкарабкиваться из "сладкой шоколадной" лужи.
(несите еще...только теперь уже осторожно, сволочи бестолковые!)
и они хотять))
5 год ·
Світовий банк повідомляє, що Україні потрібно мінімум 50 років з такими темпами росту ВВП, щоб досягти ПОТОЧНОГО рівня Польщі.
Водночас для досягнення поточного рівня економічного розвитку країн Західної Європи, таких як Німеччина, знадобиться вдвічі більше часу - 100 років.
За словами Мюллера, в Україні спостерігається значна концентрація капіталу в руках нечисельної групи населення. Так, 3 найбагатших українців володіють 6% ВВП країни.
«Це майже вдвічі більше, ніж в Росії та втричі більше, ніж в Польщі. Відношення доходів найбагатших людей у ВВП майже не змінювалось з 2007 року. Це обмежило доступ до економічних можливостей, здатних повністю розкрити потенціал людського капіталу», - йдеться у дослідженні Світового банку.
Там зазначають, що найбільші фактори, які стримують економічний розвиток України - завелика закредитованість, сильна залежність від світових ринків збуту сировини, занадто пізній початок реформ.
Пріоритетними реформами в Україні, на думку представників Світового банку, мають стати податкова реформа, покращення логістики, а також скасування мораторію на продаж землі. Крім цього, важливо провести судову реформу та реформу Антимонопольного комітету.
Раніше у Нацбанку повідомляли, що за попередніми даними, у 2018 році економіка України зросла найбільше за останні 7 років - на 3,4%.
...Переможців не судять, їх просто вішають без суду....
....Не боритесь с трудностями, а устраняйте их ....
Гарні цитати, приємно читати...