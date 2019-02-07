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 Задержаны посредники передачи 30 тыс. долл. взятки чиновникам Минобороны, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР задержали двух человек - посредника и бывшего сотрудника концерна "Военторгсервис" - во время получения взятки для должностных лиц Министерства обороны Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Задержаны посредники передачи 30 тыс. долл. взятки чиновникам Минобороны, - ГБР 01

По предварительной информации, средства, полученные от предпринимателя, посредник и бывший сотрудник концерна "Военторгсервис" должны были передать должностным лицам Министерства обороны для перезаключения договоров аренды 50 торговых мест в г. Одесса. Также должностные лица Минобороны должны были отказаться от судебного иска, в котором требовали от предпринимателей освободить эти торговые площади.

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Следствием установлено, что средства передавались несколькими частями. В конце декабря в Киеве задокументирован первый факт получения 1 тыс. долларов. 7 февраля состоялась передача оставшейся суммы - 29 тыс. долларов.

Задержаны посредники передачи 30 тыс. долл. взятки чиновникам Минобороны, - ГБР 02
Задержаны посредники передачи 30 тыс. долл. взятки чиновникам Минобороны, - ГБР 03

Посредника и бывшего сотрудника концерна "Военторгсервис" задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление причастных к совершению преступления должностных лиц Министерства обороны Украины и концерна "Военторгсервис".

Также смотрите: Следователи ГБР задержали на взятке $34 тысячи и.о. начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева

Решается вопрос о сообщениеи задержанным о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в подкупе должностного лица).

Источник: https://censor.net.ua/n3110566
 
   
 Топ комментарии
 
И по всей стране - курганы отрубленных Петром Алексеевичем рук.
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Натовские стандарты , итиего мать
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"И сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали...."

Задерживают, задерживают, а где посадки с конфискацией?!
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"И сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали...."

Задерживают, задерживают, а где посадки с конфискацией?!
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И по всей стране - курганы отрубленных Петром Алексеевичем рук.
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НЕ в тему,ЛЮДИ включите ЗИК ,это все,этот дебил ........
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Что-то перед выборами количество сообщений о взятках выросло в несколько раз. Кто-то решил прикрыть свой зад перед предстоящей сменой власти.
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... а може "последний нонешний денёчек"! Прийде новий президент не від миру цього та заборонить брати взятки, ховати гриші в офшорах. Що з голоду потім помирати?!!! Чи йти працювати....
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Руководители всех уровней ставят в позу сломанной березы оперов за показатели по ряду причин:
-чтобы этой власти, что после выборов вероятно следующей может захочется провернуть кадровую ротацию. И тут усидеть в кресле или пойти выше шансов больше с хорошими показателями в подразделении.
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Юрик обещал громкие задержания.От проституток,перешли к взяточникам.Скоро до себя доберётся и раскроет державну зраду.
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Да забороніть вже МО сдавати щось в оренду, зробіть це відкритим аукціоном.
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Каждый день улов по 4-5 коррупционеров
Я не помню такого при овоще
Помню КРУ и УБЭП ловил раз в месяц кого-то и отпускал сразу же за небольшой откат
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ККД який? Ну нехай буде на 100 затриманих 50 посажених, а не 2.
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Садить суд. По КПК и прочим одобренным венецианской комиссией.написаными гадами с ВРУ за годы долгие. И чья-либо команда "сажать" не пройдет в массе. Имхо, карту борьбы с коррупцией будут разыгрывать на выборах в ВР.
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тому що коррупціонери знали скільки і за що брати і скільки і кому занести ... а тепер гребуть всі за все і ні за що не відповідають ...тому й попадаються ...доречі щось подібне було й при Ющенку ...правда у незрівняно меньшому маштабі
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А сами чиновники не задержаны? А шо так? Высоко сидят?
Тогда понятно... К таким у нас действуют совсем другие законы Украины, не такие, как ко всем нам.
***! Все уже давно и успешно реформировано, а создается впечатление, шо мы сползли лет на двадцать назад...
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Победит Порошенко на выборах, ещё сползём на 20 лет назад.
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Слабенько. Без энтузиазма. Не стараешься. Слишком хило людей агитируешь, нет задоринки. Выговор тебе и полпремии снимаем.
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Низя! Тогда нам - полный гаплык.
Нада шо-то менять и пытаться выкарабкиваться из "сладкой шоколадной" лужи.
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Подъем Украины (по астрологии) и пеця не совместимые.
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Так це ж їхні спонсори, як можна.. Їх охороняти потрібно і талони на молоко за нервову роботу.....
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не донесли... - чинуша не виноват!
(несите еще...только теперь уже осторожно, сволочи бестолковые!)
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Цікаво,чим хотіло торгувати на 50-ти точках підприємці з Міноборони і хто вз'яткодавець?
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Не думаю що прапорщик.Щось дуже близьке до головнокомандувача, почерк схожий...
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И как всегда посредники.Как всегда у нас принято останавливаться на полумерах так как силовики знают если доведут дело до конца то лишатся своих прикорменных мест да еще и посадят за ихние махинации которые обязывают их здать енную сумму в верха,верха которые и засвечиваются у взяточничествых скандалах.
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главнокомандующий тоже торгует
и они хотять))
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ЄвроМайдан - EuroMaydan
5 год ·

Світовий банк повідомляє, що Україні потрібно мінімум 50 років з такими темпами росту ВВП, щоб досягти ПОТОЧНОГО рівня Польщі.Задержаны посредники передачи 30 тыс. долл. взятки чиновникам Минобороны, - ГБР - Цензор.НЕТ 340
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Сразу после закрепления ЕС и НАТО в Конституции.))) Вот ЕС и НАТО озадачились - а зачем им рассадник коррупции в своих структурах. Это у нас такие стандарты НАТО?
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Про це повідомив віце-президент Світового банку з питань Європи та Центральної Азії Сірілл Мюллер під час презентації дослідження Світового банку про економічний розвиток України.
Водночас для досягнення поточного рівня економічного розвитку країн Західної Європи, таких як Німеччина, знадобиться вдвічі більше часу - 100 років.
За словами Мюллера, в Україні спостерігається значна концентрація капіталу в руках нечисельної групи населення. Так, 3 найбагатших українців володіють 6% ВВП країни.
«Це майже вдвічі більше, ніж в Росії та втричі більше, ніж в Польщі. Відношення доходів найбагатших людей у ВВП майже не змінювалось з 2007 року. Це обмежило доступ до економічних можливостей, здатних повністю розкрити потенціал людського капіталу», - йдеться у дослідженні Світового банку.
Там зазначають, що найбільші фактори, які стримують економічний розвиток України - завелика закредитованість, сильна залежність від світових ринків збуту сировини, занадто пізній початок реформ.
Пріоритетними реформами в Україні, на думку представників Світового банку, мають стати податкова реформа, покращення логістики, а також скасування мораторію на продаж землі. Крім цього, важливо провести судову реформу та реформу Антимонопольного комітету.
Раніше у Нацбанку повідомляли, що за попередніми даними, у 2018 році економіка України зросла найбільше за останні 7 років - на 3,4%.
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ГБР даже поняло что порох не удержится
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Смотрю 12 стульев и мня заинтересовл наш УК Украины.какая у нас разница в наказаниях за дачи взятки при служебном положении и дачи взятки вне служебного положения тоесть дома?
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Реальна зміна тількі влади, без фізичного знищення т.з. "еліти" та її коріння ( прийнамі, на одне -два коліна) нічого не дає - увесь час існування незалежної України це підтверджує...
...Переможців не судять, їх просто вішають без суду....
....Не боритесь с трудностями, а устраняйте их ....
Гарні цитати, приємно читати...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержаны посредники передачи 30 тыс. долл. взятки чиновникам Минобороны, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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