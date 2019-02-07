 Задержаны посредники передачи 30 тыс. долл. взятки чиновникам Минобороны, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, средства, полученные от предпринимателя, посредник и бывший сотрудник концерна "Военторгсервис" должны были передать должностным лицам Министерства обороны для перезаключения договоров аренды 50 торговых мест в г. Одесса. Также должностные лица Минобороны должны были отказаться от судебного иска, в котором требовали от предпринимателей освободить эти торговые площади.

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Следствием установлено, что средства передавались несколькими частями. В конце декабря в Киеве задокументирован первый факт получения 1 тыс. долларов. 7 февраля состоялась передача оставшейся суммы - 29 тыс. долларов.





Посредника и бывшего сотрудника концерна "Военторгсервис" задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются первоочередные следственные действия, направленные на установление причастных к совершению преступления должностных лиц Министерства обороны Украины и концерна "Военторгсервис".

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Решается вопрос о сообщениеи задержанным о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (пособничество в подкупе должностного лица).