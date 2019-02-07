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 Политика Украины
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 ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты Украины политтехнолога Петрова, подозреваемого в причастности к фейкам о домогательствах Варченко к студентке

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидата в президенты Украины политтехнолога Владимира Петрова, подозреваемого в причастности к фейкам о домогательствах высокопоставленного сотрудника МВД Варченко к студентке Наталье Бурейко.

Такое решение Центризбирком принял на заседании 7 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Владимир Петров баллотируется на выборах как самовыдвиженец, руководитель общественной организации "Сучасне місто".

Он является подозреваемым по делу о якобы домогательстве к студентке КПИ Натальи Бурейко и сейчас находится под домашним арестом.

Также на Цензор.НЕТ: Решением ЦИК Савченко и Олийныку отказано в регистрации кандидатами в президенты

6 ноября Бурейко обвинила высокопоставленного сотрудника МВД Варченко в сексуальных домогательствах и угрозах. Варченко заявил, что это "чудовищная информационная атака", направленная против его жены Ольги Варченко, занимающей пост первого заместителя главы Государственного бюро расследований.

8 ноября девушка удалила предыдущие записи с обвинениями и попросила прощения у Варченко, заявив, что стала жертвой провокации.

Читайте на Цензор.НЕТ: ЦИК зарегистрировала Порошенко кандидатом в президенты

29 ноября Военная прокуратура задержала политтехнолога Владимира Петрова, который организовал скандал с фальшивой перепиской сотрудника полиции Варченко. Также в рамках данного дела был задержан блогер Александр Барабошко.

Источник: https://censor.net.ua/n3110564
 
 
 Топ комментарии
 
Ну не! Я думал, что "секс-скандал" - это история грехопадения "хенплокулола" и его "класавицы тыщатилетия" на кухне в общаге
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Питрофф - настоящий фаварит гонки!!!!!!!
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та да...особливо мені сподобалося "я думала, що ти будеш до мене приставати, а ти не приставав - приходь завтра". Це- Шедевр.
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Питрофф - настоящий фаварит гонки!!!!!!!
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вообще-то фаворитом должен был быть боширов, но он забухал, и не успел зарегистрироваться.
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семь-восемь не прошел ребрендинг.до модификации семь-сорок. Мы его увидим в 2023-м - Он выйдет из вагона
И двинет вдоль перрона.
На голове его роскошный котелок.
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А где поделся Дарт Вейдер? Прикольный кандидит был
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Ну не порядочных же ЛЮДЕЙ регистрировать! Там заднепроходный,друзья ***** ботоксной,ворЮля,пару приличных как то протиснулись,но их давят массой бойки и вилкулы.
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Ну не! Я думал, что "секс-скандал" - это история грехопадения "хенплокулола" и его "класавицы тыщатилетия" на кухне в общаге
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та да...особливо мені сподобалося "я думала, що ти будеш до мене приставати, а ти не приставав - приходь завтра". Це- Шедевр.
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Как говорят мокшане ; Ляпи давай чаво уж там ..
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Проплатит соцопросы - обгонит всех по рейтингу! 😊
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Что это за комиссия, которая всякую шелупонь регистрирует? Чувак же находится под домашним арестом. И в тоже время может запросить охрану в Авакова, как кандидат в президенты. Что за бред...
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"Не шелупонь", а порядочные, образованные и потому успешные люди по определению самодостаточны и в нашу политику не идут. Ну зачем выходить из зоны комфорта частной жизни и нырять в аквариум з говном? В политику всегда идут неполноценные, наглые и ущербные стремящиеся получить компенсацию талантов и способностей властью. У нас так. Хотя, судя по штатам и Франции, так всюду...
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Секс гуру президент- це щось новеньке: а Настю Рибку йому в помічниці для секс- тренінгів можна ????
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Та была уже у Авакова какая то соска такого типа помощницей...
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На гачку ! ...Технічний від *баригі * ! ЦВК зареєструвала фігуранта секс-скандалу Петрова кандидатом у президенти України - Цензор.НЕТ 3052
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Теперь Петров будет жарить Ляшка с ваЗелином? ЦВК зареєструвала фігуранта секс-скандалу Петрова кандидатом у президенти України - Цензор.НЕТ 9617
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Жах. Державної мови не знає, розуму як у туфельки інфузорії..
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За него хоть любовница проголосует?
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Какое ж оно страшное , плюгавое чмо. Оно больше похоже не на участника секс скандала, а на бомжа с мусорника.
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От партии бомжей ни кто не выдвигался?Надо поискать какого нибудь колоритненького,шобы всё в одном.Совсем сума посходили.Ляшко это только верхушка днища.
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Этого надо! Хоть и малая .но прибавка бюджету...А мужичку слава "кандидата" и опять же неприкосновенность на пару недель. А за это время можно такого натворить и слинять с деньгами к соседям.
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Здесь подходит афиша про "Бл..дский цирк", но цензура опять забанит. ЦВК зареєструвала фігуранта секс-скандалу Петрова кандидатом у президенти України - Цензор.НЕТ 74
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Кто такой секасный Петров и почему не знаю? Это он так сильно секасно обазочен, что его аш под домашний арест запроторили? Это наш будущий президент? Ужос 😳
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Що тут не знати, це провокатор Банкової, що намагався прибрати з ДБР одного з непідконтрольних пріпіздєнту офіцерів на важливій посаді.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты Украины политтехнолога Петрова, подозреваемого в причастности к фейкам о домогательствах Варченко к студентке
 
 
 
 
 
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