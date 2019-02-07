 ЦИК зарегистрировала фигуранта секс-скандала Петрова кандидатом в президенты Украины

Такое решение Центризбирком принял на заседании 7 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Владимир Петров баллотируется на выборах как самовыдвиженец, руководитель общественной организации "Сучасне місто".

Он является подозреваемым по делу о якобы домогательстве к студентке КПИ Натальи Бурейко и сейчас находится под домашним арестом.

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6 ноября Бурейко обвинила высокопоставленного сотрудника МВД Варченко в сексуальных домогательствах и угрозах. Варченко заявил, что это "чудовищная информационная атака", направленная против его жены Ольги Варченко, занимающей пост первого заместителя главы Государственного бюро расследований.

8 ноября девушка удалила предыдущие записи с обвинениями и попросила прощения у Варченко, заявив, что стала жертвой провокации.

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29 ноября Военная прокуратура задержала политтехнолога Владимира Петрова, который организовал скандал с фальшивой перепиской сотрудника полиции Варченко. Также в рамках данного дела был задержан блогер Александр Барабошко.