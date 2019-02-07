 ЦИК зарегистрировала фигуранта секс-скандала Петрова кандидатом в президенты Украины

Такое решение Центризбирком принял на заседании 7 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Владимир Петров баллотируется на выборах как самовыдвиженец, руководитель общественной организации "Сучасне місто".
Он является подозреваемым по делу о якобы домогательстве к студентке КПИ Натальи Бурейко и сейчас находится под домашним арестом.
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6 ноября Бурейко обвинила высокопоставленного сотрудника МВД Варченко в сексуальных домогательствах и угрозах. Варченко заявил, что это "чудовищная информационная атака", направленная против его жены Ольги Варченко, занимающей пост первого заместителя главы Государственного бюро расследований.
8 ноября девушка удалила предыдущие записи с обвинениями и попросила прощения у Варченко, заявив, что стала жертвой провокации.
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29 ноября Военная прокуратура задержала политтехнолога Владимира Петрова, который организовал скандал с фальшивой перепиской сотрудника полиции Варченко. Также в рамках данного дела был задержан блогер Александр Барабошко.
И двинет вдоль перрона.
На голове его роскошный котелок.
ЧМОкандидат всіх часів і народів Противсіх Василь Васильович?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87