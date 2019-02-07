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Все про:медицина (1754) Супрун Ульяна (415) Ковтонюк (39)

 Решение суда по Супрун может остановить медреформу - все подписи и.о. министра могут признать недействительными, - замминистра Ковтонюк

Если Окружной административный суд Киева примет решение о незаконности назначения Ульяны Супрун на должность и.о. главы Минздрава, то медицинская реформа в Украине будет остановлена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Если суд вынесет решение, что Ульяна Супрун занимала свой пост в течение нескольких лет незаконно, то все решения, которые были приняты ею, можно будет поставить под сомнение, равно таким же образом, как отстранение Супрун, можно отменить другое решение. Это фактически отменит всю медицинскую реформу и остановит трансформацию системы здравоохранения в Украине", - отметил Ковтонюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мне запрещено совершать любые действия в рамках полномочий министра", - Супрун рассказала о деталях постановления суда

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3110561
 
 
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Скорость вымирания граждан Украины может уменьшится...
Это - опасно!...
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Йурка, ты так активно топишь в любой теме которая появляеться, а за кого - не понятно((( все хотят за твоего фаворита проголосовать благодаря твоим высерам, но не поймут за кого ты так страстно топишь(( выдай сию тайну
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так нужно назначать законно - по процедуре, иначе как может быть хорошим изначально незаконно оформленное?
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Все решения так называемой "власти", так назвываемого "президента" - просто необходимо отменить, а "подписантов" - принудить компенсировать ущерб граждан от их преступных "законов" и "реформ"!!!
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замміністра Ковтонюк зробив неправильний висновок - в даному випадку рішення суду зворотної сили НЕ МАЄ.
я часто фігею від наших урядовців, генеральних прокурорів, вищих судових інстанцій.
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это прецедент, так что правильные он выводы сделал
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Причем тут это? У Супрун превышение полномочий, у и.о. есть ограничения в полномочиях, про которые забыли... и.о. не имеет право что-то менять в работе министерства, это постановление не отменил Гройсман, это прокол юр. отдела.
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Тобто реформа медицини залежить від однієї людини?
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Без вашего пэци ж не будет Украины , или вы уже самневаетесь Решение суда по Супрун может остановить медреформу - все подписи и.о. министра могут признать недействительными, - замминистра Ковтонюк - Цензор.НЕТ 9403
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Никогда не было и вот опять . Ковдра картата может спасти пани Ульяну Решение суда по Супрун может остановить медреформу - все подписи и.о. министра могут признать недействительными, - замминистра Ковтонюк - Цензор.НЕТ 1513
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Нужна парламентская комиссия, а также комиссия состоящая из активных граждан для расследования того, что творит эта власть под видом медицинской реформы.
Может эта реформа действительно несет благо украинцам, а может эта реформа просто очередное преступление против украинцев, вроде бесконечных повышений тарифов, цен и прочего еврогеноцида над украинцами.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРешение суда по Супрун может остановить медреформу - все подписи и.о. министра могут признать недействительными, - замминистра Ковтонюк
 
 
 
 
 
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