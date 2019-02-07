 Решение суда по Супрун может остановить медреформу - все подписи и.о. министра могут признать недействительными, - замминистра Ковтонюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Если суд вынесет решение, что Ульяна Супрун занимала свой пост в течение нескольких лет незаконно, то все решения, которые были приняты ею, можно будет поставить под сомнение, равно таким же образом, как отстранение Супрун, можно отменить другое решение. Это фактически отменит всю медицинскую реформу и остановит трансформацию системы здравоохранения в Украине", - отметил Ковтонюк.

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Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.