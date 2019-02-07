 "Янукович до сих пор живет в своем воображаемом мире", - австрийское издание Die Presse

Обещанных адвокатом бывшего президента Горошинским во время пресс-конференции не случилось, пишет австрийское издание Die Presse. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "УНИАН".

Хоть статус беглеца в России до сих пор не понятен, на пресс-конференции в Москве его называли "четвертым президентом" Украины, отмечают журналисты.

Сам беглец никогда не признавал своего отстранения от власти. Он до сих пор рассказывает про "незаконном перевороте", повторяя за чиновниками России. Однако, последние, несмотря на все слова, все же поддерживают дипломатические отношения с правительством в Киеве.

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Перед пресс-конференцией адвокат бывшего украинского президента Александр Горошинский пообещал, что "будут сюрпризы". Но их не было. Изгнанник то и делал, что полтора часа ругал "лживое правительство" в Украине, а в первую очередь Петра Порошенко.

"Тогда, в бурные дни февраля 2014 года, Янукович, казалось, жил в своем собственном мире. Очевидно, он там живет до сих пор. О своей ответственности за то, что произошло в Украине, он молчит", – пишет Die Presse.

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Издание добавляет, что его речь в Москве время от времени становилась очень комичной. К примеру, он называл Порошенко лжецом и обвинял "в личном обогащении любой ценой". Но те, кто видел пресловутое имение Януковича под Киевом, знают, что это, в первую очередь, его собственный грех. Мир видел неприличную страсть беглеца к чрезмерной роскоши. Даже на Донбассе, откуда он родом, Януковича "никогда не считали человеком чести, а его аппетит к деньгам и власти терпели, сжав зубы".