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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:пресс-конференция (210) Янукович (30441)

 "Янукович до сих пор живет в своем воображаемом мире", - австрийское издание Die Presse

У журналистов сложилось ощущение, что экс-президент не понимает происходящего в стране и мире сейчас так же, как не понимал этого в феврале 2014 года.

Обещанных адвокатом бывшего президента Горошинским во время пресс-конференции не случилось, пишет австрийское издание Die Presse. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на "УНИАН".

Хоть статус беглеца в России до сих пор не понятен, на пресс-конференции в Москве его называли "четвертым президентом" Украины, отмечают журналисты.

Сам беглец никогда не признавал своего отстранения от власти. Он до сих пор рассказывает про "незаконном перевороте", повторяя за чиновниками России. Однако, последние, несмотря на все слова, все же поддерживают дипломатические отношения с правительством в Киеве.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Меня кинули, как лоха", - Янукович пожаловался, что представители ЕС "не сдержали обещания" от 21 февраля 2014 года. ВИДЕО

Перед пресс-конференцией адвокат бывшего украинского президента Александр Горошинский пообещал, что "будут сюрпризы". Но их не было. Изгнанник то и делал, что полтора часа ругал "лживое правительство" в Украине, а в первую очередь Петра Порошенко.

"Тогда, в бурные дни февраля 2014 года, Янукович, казалось, жил в своем собственном мире. Очевидно, он там живет до сих пор. О своей ответственности за то, что произошло в Украине, он молчит", – пишет Die Presse.

Также на Цензор.НЕТ: "Ни в коем случае народ Украины не должен совершить роковую ошибку и переизбрать эту власть. Это страшно", - Янукович. ВИДЕО

Издание добавляет, что его речь в Москве время от времени становилась очень комичной. К примеру, он называл Порошенко лжецом и обвинял "в личном обогащении любой ценой". Но те, кто видел пресловутое имение Януковича под Киевом, знают, что это, в первую очередь, его собственный грех. Мир видел неприличную страсть беглеца к чрезмерной роскоши. Даже на Донбассе, откуда он родом, Януковича "никогда не считали человеком чести, а его аппетит к деньгам и власти терпели, сжав зубы".

Источник: https://censor.net.ua/n3110560
 
   
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А чего бы и нет? Там хорошо! Там страусы и пенёчки...
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А его министр Пэтя в каком мире живёт?...
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раздвоение личности, на овощного долбодятла и травяного долбоящера!!! "Янукович до сих пор живет в своем воображаемом мире", - австрийское издание Die Presse - Цензор.НЕТ 1939 "Янукович до сих пор живет в своем воображаемом мире", - австрийское издание Die Presse - Цензор.НЕТ 1939 "Янукович до сих пор живет в своем воображаемом мире", - австрийское издание Die Presse - Цензор.НЕТ 1939
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паляться кацапи на спробах перевести розмову на "зраду" а тому ідуть у спам
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Янукович так и не покидал Енакиево Ментально.
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Плохо, что он всех рыгов с собой не забрал в Московию, а эти здесь отреклись от него и знать его не хотят и хотят строить обратно свой мир - рыговско-воровской.
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Витек уже давно персонажем из книжки "Приключения Чипполино"...Кто єтот бред может воспринимать серьезно?
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до 2014 года янукович был подставным, с 2014 - он стал настоящим и занимает по сей день пост президента, вот что нужно понять
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Янукович - давно не актуально...
Тут по свежее персонаж есть...
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Меня кинули как лоха. (Завгар всєя Думбаса)

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Австрийцы правы! Но не только Янукович! Вы думаете нынешний гарант Коррупции понимает, что он президент в этой стране, и должен думать о ней, а не о миллионах ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Янукович до сих пор живет в своем воображаемом мире", - австрийское издание Die Presse
 
 
 
 
 
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