 Руководитель подразделения быстрого реагирования патрульной полиции Каменского задержан за систематические поборы с местных предпринимателей, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейский систематически получал взятки от местных жителей за непрепятствование предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали злоумышленника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на одной из улиц города во время получения ежемесячной платы от одного из коммерсантов.

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Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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