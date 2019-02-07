 Руководитель подразделения быстрого реагирования патрульной полиции Каменского задержан за систематические поборы с местных предпринимателей, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что полицейский систематически получал взятки от местных жителей за непрепятствование предпринимательской деятельности.
Правоохранители задержали злоумышленника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на одной из улиц города во время получения ежемесячной платы от одного из коммерсантов.
Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
не знаю в чем они успешны - но управлять страной точно не в состоянии - интересно кто будет голосовать за порохню с постоянным ростом цен, жкх и фактической отменой субсидии
Обещалось - доллар по 10. Имеем - 28.
Обещалось - продать бизнес. Вместо одного магазина «Рошен» в Киеве появилось 42.
Обещалось - борьба с олигархами. Имеем - Роттердам + и прочие схемы.
Обещалось - закончить войну за две недели. Имеем - пять лет войны и десятки тысяч погибших.
Обещалось - побороть кумовство и привнести в украинскую политику европейские стандарты. Имеем - генеральный прокурор - кум, министр информации - кум, сын - депутат ВР, председатель налогового комитета ВР - сотрудник корпорации «Рошен», глава СБУ - начальник службы безопасности корпорации «Рошен».
Обещалось - побороть коррупцию. Имеем - панамские офшоры, военные контракты «ленинской кузни».
Также он, конечно, обещал заслуженное наказание для виновников в убийстве Небесной сотни и вообще для членов бывшего преступного режима.
Но до сих пор не только никто из них не «сидит», а еще и многие стали друзьями и партнерами Петра Алексеевича (в сговор с Фирташем и Левочкиным он вступил еще в марте 2014 года).
И так далее, и так далее…
Как человек, пребывающий в здравии и имеющий хотя бы одну извилину может даже просто подумать о голосовании за этого человека?
видим интелектуальный уровень не позволяет