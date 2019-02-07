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 Руководитель подразделения быстрого реагирования патрульной полиции Каменского задержан за систематические поборы с местных предпринимателей, - СБУ. ФОТО

Правоохранители разоблачили на взятке руководителя подразделения быстрого реагирования патрульной полиции Каменского на Днепропетровщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Руководитель подразделения быстрого реагирования патрульной полиции Каменского задержан за систематические поборы с местных предпринимателей, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что полицейский систематически получал взятки от местных жителей за непрепятствование предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали злоумышленника, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, на одной из улиц города во время получения ежемесячной платы от одного из коммерсантов.

Смотрите: Следователи ГБР задержали на взятке $34 тысячи и.о. начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева

Руководитель подразделения быстрого реагирования патрульной полиции Каменского задержан за систематические поборы с местных предпринимателей, - СБУ 02

Сейчас решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Также смотрите: Капитан внутренней службы требовал от осужденного $6 тыс. за условно-досрочное освобождение, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3110558
 
   
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Рехформа удалась, как и все остальные...
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до чого тут твій висновок???Чи в інших краінах немае копів хабарників?Чи ти знаеш як заохотити людей не брати хабаря??Чи знову прибіг "зраду" розганяти???
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Так устроена клептократия - когда во главе властной пирамиды сидит вор, бандит и узурпатор, воровать и бандитствовать будет вся пирамида. Так и гниют государства десятилетиями. Нефтяная Венесуэла в пример.
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быстро среагировал...как бизнес лохматить... итить!
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ишо одна эричная рехворма - как и все прочие от трусняков и порохни
не знаю в чем они успешны - но управлять страной точно не в состоянии - интересно кто будет голосовать за порохню с постоянным ростом цен, жкх и фактической отменой субсидии Руководитель подразделения быстрого реагирования патрульной полиции Каменского задержан за систематические поборы с местных предпринимателей, - СБУ - Цензор.НЕТ 1189
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Как нормальный человек может даже просто подумать о голосовании за Порошенко?
Обещалось - доллар по 10. Имеем - 28.
Обещалось - продать бизнес. Вместо одного магазина «Рошен» в Киеве появилось 42.
Обещалось - борьба с олигархами. Имеем - Роттердам + и прочие схемы.
Обещалось - закончить войну за две недели. Имеем - пять лет войны и десятки тысяч погибших.
Обещалось - побороть кумовство и привнести в украинскую политику европейские стандарты. Имеем - генеральный прокурор - кум, министр информации - кум, сын - депутат ВР, председатель налогового комитета ВР - сотрудник корпорации «Рошен», глава СБУ - начальник службы безопасности корпорации «Рошен».
Обещалось - побороть коррупцию. Имеем - панамские офшоры, военные контракты «ленинской кузни».
Также он, конечно, обещал заслуженное наказание для виновников в убийстве Небесной сотни и вообще для членов бывшего преступного режима.
Но до сих пор не только никто из них не «сидит», а еще и многие стали друзьями и партнерами Петра Алексеевича (в сговор с Фирташем и Левочкиным он вступил еще в марте 2014 года).
И так далее, и так далее…
Как человек, пребывающий в здравии и имеющий хотя бы одну извилину может даже просто подумать о голосовании за этого человека?
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та не чіпай цоьго навіженого кацапа.Він сюди прибіг гроші заробляти а ти йому допомогаеш.Краще натисни йому кнопочку "спам" і залиш його без прибутку. Руководитель подразделения быстрого реагирования патрульной полиции Каменского задержан за систематические поборы с местных предпринимателей, - СБУ - Цензор.НЕТ 9998
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вам порохне не понять - у вас все сврдится к парочке фамилий - других кроме них не знаете и не читаете )))
видим интелектуальный уровень не позволяет
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А как по мне, так ты тут просто серешь по заданию ********. Руководитель подразделения быстрого реагирования патрульной полиции Каменского задержан за систематические поборы с местных предпринимателей, - СБУ - Цензор.НЕТ 3912
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ты ошибаешься, я сру на последователей ваны и вувузелы от души, искренне и в свое свободное время. в спам
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Буде.І дуже багато.Чи нагадать скільки людей за овоча голосувало?Ми тільки почали вчитися вибирати.Европа до цього крокувала століття,а ти чомусь вирішив шо ми за п*ять років пройдемо цей шлях.
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выбирали зека юг и восток с крымом - они самовыпилились
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Когда предпринимателю нужно было решить вопрос он очень быстро на это реагировал
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Вокруг действующего президента плавают махровые коррупционеры, и это уже переходит все границы. Для нового главы государства оставить коррупционные метастазы нынешнего президента - это самоубийство.
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если выберешь из порохнявй обоймы - ничего не изменится!!!!!
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А потому, что предприниматели в Украине мелкие и средние ничем не защищены. Захотел быдло-мусор и сделал предпринимателю проблемы, захотел быдло-чиновник и закрыл предпринимателя, захотел быдло-налоговик и отодрал предпринимателя.... А той дивиться на нього такими жалібними очіма і на вашій ******** російскій мові каже - за что?
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Та немного защищены, только за торговлю в неустановленном месте предпочитают платить в "разумных пределах". А перейти на установленное место- не дешевле и выторг упадет. И зарвавшихся по чуть чуть сдают. Так что быдло с двух сторон.
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Шо такое, система дала сбой, или должность решили перепродать...ааа... видно не занес во время,или крисячничать стал.
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