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 Политика Украины
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Все про:кандидат (904) Олийнык Владимир (441) Савченко (2804) ЦИК (2853)

 Решением ЦИК Савченко и Олийныку отказано в регистрации кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатами на выборах президента народному депутату Украины Надежде Савченко и проживающиему в России экс-народному депутату от Партии регионов Владимиру Олейнику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии в четверг.

Н.Савченко было отказано в регистрации, поскольку она не внесла залог в 2,5 млн грн, а также решение съезда "Общественно-политической платформы Надежды Савченко" о выдвижении ее кандидатом на выборах президента не было заверено печатью.

В.Олейник нарушил ряд требований к кандидату на выборах. В поданных им документах также указано, что с октября 2014 года он является "политическим беженцем" и проживает на территории РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Документы Савченко для регистрации кандидатом в президенты поданы в ЦИК

Источник: https://censor.net.ua/n3110556
 
 
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Ця гидота Олійник ще у президенти псується. Воно ж не вилазить з ординських каналів.
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Эх упустили наши спецы такой момент . А могло бы ЦВК заяыить что зарегистрирует его как кандидата если лично подаст документы и принять его в Борисполе и потом действительно лет через 15 после отсидки принять документы. И главное , что бы и слово не кто не нарушил и этого скота на нары отправили.
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Савченко ясно не пропустили как неисправимую пьяницу, а Олейника за что? Сепаратист, так и гарант Конституции такой же.
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Ну,да мир не знает, что Украина впереди планеты всей по коррупции..это наверно путин виноват..:)
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интересно как они подали бумаги Решением ЦИК Савченко о Олийныку отказано в регистрации кандидатами в президенты - Цензор.НЕТ 5076
одна минет минометчица, (сидит)а другой парашный резидент Решением ЦИК Савченко о Олийныку отказано в регистрации кандидатами в президенты - Цензор.НЕТ 9160
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За гадю сеструха приволокла...за скота олийныка мог какой нить адвокатишка...
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не за а олію, а за гроші!
адвокати вони такі....
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У нас Олійником Тоша Гєращєнко виступає.Такий же славний п ...бол!
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Савченко - Та, то таке... - як каже Мирон Маркевич. А от у Вови Олійника треба конфіскувати 2,5 млн. застави, тоді він свій геморой, від скупердяйства, на свастику порве. Я його знаю.
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Ви пам´ятаєте скандал з домаганням та погрозами до студентки Бурейко, у яких вона тоді звинувачувала Олександра Варченка, а - за версією слідства - у них звинувачується політтехнолог Петров, який зараз перебуває під домашнім арештом (тобто під слідством). Так от, тримайтеся, ЦВК зареєструвала його кандидатом у прези

Фігурант справи про секс-скандал став 42-им кандидатом у президенти

https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/7/7206051/
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Можу зрозуміти тих кандидатів, хто розраховує згодом завести свою партію в Раду, а от нащо це політпривидам, яких ніхто не знає.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешением ЦИК Савченко и Олийныку отказано в регистрации кандидатами в президенты
 
 
 
 
 
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