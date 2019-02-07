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 Политика Украины
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 Спикер Парубий подписал закон о закреплении в Конституции курса страны на членство в НАТО и ЕС

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал на пленарном заседании в четверг принятый в этот же день закон о закреплении в Конституции Украины курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

После этого закон будет направлен на подпись президенту Украины.

Спикер сообщил, что предпринимаются попытки зарегистрировать проект постановления об отмене решения Рады, которым народные депутаты окончательно утвердили конституционные изменения относительно курса на членство в ЕС и НАТО.

"Мы получили разъяснение юристов аппарата и комитета по вопросам регламента, которые дали четкую позицию по этому поводу: изменения в Конституцию рассматриваются по отдельной процедуре в отличие от других законодательных актов, и на них не распространяется норма о постановлениях, которые могут отменять их действия", - заявил А.Парубий.

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"В соответствии с ч.11 ст.49 регламента Верховной Рады Украины я имею право сейчас неотложно подписать изменения в Конституцию, которые мы сегодня приняли", - добавил председатель парламента.

Как сообщалось, Верховная Рада 334 голосами в четверг утвердила в целом внесенный президентом законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора.

Согласно процедуре, окончательное принятие законопроекта с конституционными изменениями требует не менее 300 голосов парламентариев.

Источник: https://censor.net.ua/n3110554
 
 
 Топ комментарии
 
Так и привыкли соевые все на бумаге-страна на бумаге,экономика на бумаге,реформы на бумаге,вступление в ЕС и НАТО тоже решили похерить но очень хитро,у нас все будет на бумаге.
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Андрій був Парубій моторний
Бігом "маляву" закрєпіл...
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Це ти своїм Скабєєвим? Так вони вже фонтанують дупами.
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Закрепил...
главное - не пить слабительное...
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Це ти своїм Скабєєвим? Так вони вже фонтанують дупами.
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Мы ж принимаем законы для "киселевых" и "скабеевых"... Шоб у них всё загорелось...
Да ещё и дулю скрутим!...
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- Шумим, братец, шумим...
- Шумите вы, и только...
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нужно еще принять закон о закреплении эрекции после 50ти)))) так и написать - после 50ти должна наблюдаться устойчивая эрекция не менее 2х часов в сутки
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Надо бы принять закон о пирогов печенье...
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точно - у каждого в 8 часов утра в кармане должен появляться круасан)))
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я ж вам говорю - наглядно-образное мышление играет с вами злую шутку, уже зеленский - президент)))
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Андрій був Парубій моторний
Бігом "маляву" закрєпіл...
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Хоч намагався бути чьотким -
Картавий почерк подводіл
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Так и привыкли соевые все на бумаге-страна на бумаге,экономика на бумаге,реформы на бумаге,вступление в ЕС и НАТО тоже решили похерить но очень хитро,у нас все будет на бумаге.
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Та то якби так, тільки не зрозуміло чому кацапиТАК скаженіють навіть від руху рукою з ручкою.
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БЛЕФ - это ключевое слово,

которое отражает суть происходящего в Украине.БЛЕФ - прошедшие "революции",

БЛЕФ - "реформы",

БЛЕФ - "люстрация",

БЛЕФ - "борьба с коррупцией",

БЛЕФ - "АТО",

БЛЕФ - "демократия",

БЛЕФ - "народные депутаты" и т.д.

Похоже, что и вся Украина как государство - сплошной БЛЕФ.
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Это как норма от гражданстве, которую никто не выполняет, очередной пиар, да и только.
Единственное, для чего это нужно, так это для дальнейшего повышения тарифов и цен.
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ну так - если путь в европу газ по 10 000, то в НАТО - это ж уже покруче европы, там минимум по 25000
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Пеца играет нами как по нотам,он артист,а мы все зрители.
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Так быстро подписал, шо наверное и прочитать не успел. Кому война, а кому и выборы.
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Сегодня на параше ожидаются поющие фонтаны:
Спикер Парубий подписал закон о закреплении в Конституции курса страны на членство в НАТО и ЕС - Цензор.НЕТ 6089
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Ура! Уже одной ногой в Европе..... а другой в ж...пе!.................
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Чтобы догнать Польшу нам надо 50 лет,теперь подсчитываем.
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... це НЕвходило в плани - ЗЛОДІЙ шоу-мена ... РЕАЛЬНО Заявку ПДЧ в НАТО подавала Ю.Тимошенко ..а ції бандюки здатні ТІЛЬКИ на декларації ..передвиборчі ІГРИЩА
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпикер Парубий подписал закон о закреплении в Конституции курса страны на членство в НАТО и ЕС
 
 
 
 
 
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