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 Политика Украины
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 Запретом россиянам наблюдать за выборами Рада дала инструмент для решений и действий, - МИД

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица назвал решение парламента важным инструментом для других органов власти и для ЦИК.

Об этом дипломат заявил в комментарии "Укринформу", сообщает Цензор.НЕТ.

"МИД принял политическое решение, в том числе с учетом политических обязательств в рамках ОБСЕ, не регистрировать в качестве международных наблюдателей граждан страны-агрессора России ... Я уверен, что принятие этого закона не только морально оправдано – оно является очень важным инструментом для других органов государственной исполнительной власти, а также Центральной избирательной комиссии для того, чтобы их решения и действия по отношению к гражданам страны-агрессора были закреплены в законе ", – сказал Кислица.

Читайте на Цензор.НЕТ: Законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ, - глава миссии БДИПЧ Тейлер

Он отметил, что в ст. 70 закона "О выборах Президента Украины" говорится, что официальные наблюдатели от иностранных государств и международных организаций регистрируются Центральной избирательной комиссией, а предложения по их регистрации подаются в ЦИК непосредственно или через Министерство иностранных дел Украины.

Кислица подчеркнул, что на сегодняшний день нет международно-правовой нормы, которая обязывала бы нас принимать в качестве наблюдателей на выборах представителей всех стран мира, а все без исключения обязательства в рамках ОБСЕ имеют не юридически обязывающий, а политический характер.

Также на Цензор.НЕТ: Нормально, если на выборах в Украине будут российские наблюдатели, но под руководством ОБСЕ, - Волкер

По его словам, Верховная Рада, приняв этот закон, подкрепила законодательной нормой позицию МИД относительно политических обязательств.

"Законодательная помощь нужна целому ряду других, кроме ЦИК, государственных органов, вовлеченных в организацию наблюдения за выборами, въезда наблюдателей в Украину и их передвижения, в частности, Государственной пограничной и Государственной миграционной службам", – отметил замглавы МИД.

Он также акцентировал, что за выборами в Украине будут наблюдать около 900 представителей ОБСЕ.

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"Хочу напомнить: Россия позволила по линии ОБСЕ наблюдать за выборами в РФ менее чем 350 наблюдателям, из которых долгосрочных было примерно 40, и ОБСЕ, к сожалению, пошло на поводу у РФ. У нас уже есть заявка на 90 долгосрочных. Поэтому, если не будет представителей страны-агрессора, технологически это никоим образом не может лишить ОБСЕ возможности обеспечить качественное наблюдение значительно большим количеством наблюдателей за нашими выборами на территории, значительно меньшей территории РФ", – резюмировал Кислица.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня, 7 февраля, Верховная Рада приняла закон, запрещающий наблюдателям из РФ принимать участие в избирательном процессе в Украине. За закон проголосовали 232 народных депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3110550
 
 
 Топ комментарии
 
Им запрещай - не запрещай,а всё равно через забор подглядывать будут. Дикарям всегда интересно посмотреть на то, чего у них нет.
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тиц, і мордва у спамі. Хуйла вона величає великими літерами.
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а вы насколько? на счет ботоксного согласна, а вот об остальном...мельче и ничтожнее путина нет, а вот Порошенко войну нигде не навязывал. Выбирайте выражения
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Им запрещай - не запрещай,а всё равно через забор подглядывать будут. Дикарям всегда интересно посмотреть на то, чего у них нет.
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Зачем запретили? Чтобы граждане РФ ввочию не увидели, что у нас будут шельмовать, лоховать, вбрасывать за Порошенко, как в РФ - за ПУТИНА??? Путин - слишком вонюч и мелок, чтобы писать о нем, но Порошенко - еще мельче и дерьмовей!
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Не беспокойся, если такое будет - европейские наблюдатели увидят. (или ты считаешь, что они все куплены за соевую чоколятку?) А кацапам тут не..уй шастать.
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а вы насколько? на счет ботоксного согласна, а вот об остальном...мельче и ничтожнее путина нет, а вот Порошенко войну нигде не навязывал. Выбирайте выражения
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Вы уже вонючую тысячу гривен от Пети получили или, по-прежнему, за 33 гривны пишете? Ваш "бох" на войне столько бабла украл, что Ваш гениальный моз (упоротый, чуток) - даже во сне представить не может!!! Может Ваш муж или сын гнил в окопах? Однозначно - нет, иначе бы Вы такую пургу не несли бы... Стыдитесь!!!
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тиц, і мордва у спамі. ***** вона величає великими літерами.
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Штаны одень и не "дрищи"... Вам дай палец - по локоть руку отхватите... Пора начинать действовать с вами, как вы со всем миром себя ведёте: сначала - " в рыло", а там - разберёмся...
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Кто перед выборами поедет в Вашингтон, тот и победит. Чего тут наблюдать-то ?
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Порадоваться же надо таким друзьям Украины,нет? Это же они россии санкции в попу пихают,пока макарошки не закончатся.Вы точно Украину любите?
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Одна вже їздила, повернулась ні з чим.
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Укусила мушка собачку за больненьке місце за срачку.
Стала собачка та плакать - Як же я тепер буду какать?..
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Ибо, нехай щастить. Толку-то с ихних наблюдателей - не ноль, а минус...
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Нахабна кацабська мерзота лізе у всі дірки, треба вже давно розірвати всі відношення з цими істотами, та поки у владі їх партнери - цього не буде.
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Украине нужны наблюдатели от ОБСЕ, чтобы доказать соответствие демократическим стандартам. В противном случае выборы могут быть поставлены под сомнение. Приемлемо, если российские наблюдатели в составе БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека .

ОБСЕ примут участие в выборах. Игры кончились. Украина должна быть привержена демократическим институтам», - написал Волкер.
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Гнать злонамеренных кацапов отовсюду сраною метлой. А русским друзьям, которые приезжают к нам с добрым сердцем, пообщаться с родными и друзьями, а иногда и повоевать за Украину (и за будущее свободной России), широко открываем двери. Ласкаво просимо!
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Пороховатым абы напустить туману и всех напугать тем шо "путин нападе".
Да хай кацапы наблюдают скоко хочуть! В чем проблема? Чем их наблюдение может повредить Украине?
Есть шо ховать?
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Шоб ними тут і не смерділо. Нехай щастить.
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в твій будинок ракета від "граду" залітала ????
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патамуша должен быть незыблемый принцип "нехайщастить"
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Таки лавочник не дарма казав шо не впустить каців.
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В Сирии 31 января "при выполнении боевого задания" погиб российский военнослужащий-контрактник, 25-летний житель города Тихорецк Краснодарского края Максим Плетнёв. Тот факт, что он погиб на Ближнем Востоке, подтвердил заместитель главы Тихорецкого района Сергей Захаров.
http://hronika.info/rossija/396323-rossiyskiy-desantnik-pogib-v-sirii.html

Новини гарні одна за одною
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У Сани Малышенка траур будет. Землячёк зашкварился в сирияНаш.
Мож даже три траурных гудка автомотрисой зафигачит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапретом россиянам наблюдать за выборами Рада дала инструмент для решений и действий, - МИД
 
 
 
 
 
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