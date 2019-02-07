 Один из руководителей налоговой инспекции Луганщины задержан при получении 30 тыс. грн взятки, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
По предварительной информации, налоговик требовал и получил от предпринимателя 30 тыс. грн за непроведение налоговых проверок.
При получении взятки чиновник был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при оперативном сопровождении Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской области.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).
В случае доказательства вины налоговику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
как ментам - на соседней ветке с лесом