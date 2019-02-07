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 Один из руководителей налоговой инспекции Луганщины задержан при получении 30 тыс. грн взятки, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР задержали на взятке одного из руководителей Государственной налоговой инспекции в Луганской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Один из руководителей налоговой инспекции Луганщины задержан при получении 30 тыс. грн взятки, - ГБР 01

По предварительной информации, налоговик требовал и получил от предпринимателя 30 тыс. грн за непроведение налоговых проверок.

При получении взятки чиновник был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при оперативном сопровождении Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской области.

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Один из руководителей налоговой инспекции Луганщины задержан при получении 30 тыс. грн взятки, - ГБР 02

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение).

Также смотрите: Прокурор Сумской местной прокуратуры задержан за получение $3,5 тыс. взятки, - ГБР. ФОТОрепортаж

В случае доказательства вины налоговику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3110540
 
   
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реформа. потужная и мыролюбная реформа.
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Когда поймают хоть одного эсбэушника?
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им что самих себя сажать и ловить Один из руководителей налоговой инспекции Луганщины задержан при получении 30 тыс. грн взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 1547
как ментам - на соседней ветке с лесом Один из руководителей налоговой инспекции Луганщины задержан при получении 30 тыс. грн взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 2145
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та он уже почти 30 дет - они все на кормлении - как средневековые бароны Один из руководителей налоговой инспекции Луганщины задержан при получении 30 тыс. грн взятки, - ГБР - Цензор.НЕТ 6971
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ух ты ж ка... по "новой почте" прислали... или то кулечек просто фирменный
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Прямо напротив налоговой г. Северодонецка. Хоть бы к рынку отошел...
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если отходить то не успеет забрать следующую, там поток, а вечером вышестоящему надо занести половину.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из руководителей налоговой инспекции Луганщины задержан при получении 30 тыс. грн взятки, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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