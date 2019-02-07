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 Политика Украины, За рубежом
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 ЕС и НАТО о поправках в Конституцию Украины: Ожидаем выполнения Соглашения об ассоциации и реформ

В Европейском Союзе и в Организации Северо-Атлантического Соглашения (НАТО) признают евроатлантические стремления Украины и подчеркивают необходимость продвижения на пути реформ.

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.

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"Каждое государство имеет суверенное право вносить изменения в свою Конституцию и определять свои стратегические цели. Как сказано в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, в Украине продвижение реформ и процесс сближения способствуют постепенной экономической интеграции и углублению политической ассоциации Украины с ЕС", - заявил пресс-секретарь ЕС.

При этом он напомнил, что именно эти положения были подтверждены на саммите 9 июля 2018 года. "С этой целью мы сосредоточены на полном выполнении Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеохватывающую зону свободной торговли с тем, чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые для максимальной выгоды обеих сторон", - подчеркнул пресс-секретарь.

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В свою очередь, представитель НАТО констатировал, что союзники признают стремление Украины вступить в Альянс, а солидарность НАТО с Украиной является "непоколебимой". "Мы приветствуем прогресс, достигнутый в осуществлении реформ, и призываем Украину продолжать путь реформ. Это крайне важно для процветания и мира в Украине, а также для стабильности во всем евроатлантическом регионе", - заявил он.

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3110539
 
 
 Топ комментарии
 
Всё правильно. Меньше слов - больше дела. И пока прокуроры и следователи будут на обысках заниматься грабежом, а гражданских активистов безнаказанно обливать кислотой, никакие слова и записи в Конституции Украины не принесут Европу на ее земли.
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куда галоперидол выслать？ давай адрес НП
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"Утром деньги(реформы)--вечером стулья(ЕС и НАТО).
Вечером деньги--утром стулья.
Но деньги вперед!"
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"Утром деньги(реформы)--вечером стулья(ЕС и НАТО).
Вечером деньги--утром стулья.
Но деньги вперед!"
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А ЕС и НАТО собираются выполнять конституцию Украины?...
А то подадим в "конституционный суд"...
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ЕС и НАТО о поправках в Конституцию Украины: Ожидаем выполнения Соглашения об ассоциации и реформ
В Украине по требованию ЕС уже пять лет повышают тарифы и цены, сделали Украину самой нищей в Европе.
Каких реформ они еще ожидают, может полного уничтожения Украины.
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Продажа земли иностранцам ещё невозможна.
А потом можно и рабов завезти с Африки.
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Рабы "с Африки" уже обходятся дороже чем отсюда ЕС и НАТО о поправках в Конституцию Украины: Ожидаем выполнения Соглашения об ассоциации и реформ - Цензор.НЕТ 1207
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O! Рехворм трєбуют наші сєрца!!! А ми думали шо достаточно Констітуцию помєнять
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Разве реформ нет ? ЕС и НАТО о поправках в Конституцию Украины: Ожидаем выполнения Соглашения об ассоциации и реформ - Цензор.НЕТ 5778 Тогда что нам Петя уже 5 лет лепит ?
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то вони сильно капризуют - он, і томос написали по-грєчєскі, і Канстітуцию пєрєпісалі... ну, шо їм ше тра'??? Шо ше де написати???
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тра' - редукована діалектична форма від треба (потрібно)
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Это диалект западноукраинский. Там такого очень много, например вместо "тат так", они говорят "та та". Это самое простое
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а чо то западно? у нас на Поділлі так балакают: моʼ = може, мона, можна.
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Реформы - это по-твоему коробка, которую взял, переставил и всё? Особенно если не реформировалось ничего 80 лет. Кстати, против медицинской реформы вот как раз такие как ты и топят.
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Тобто Петрусю вже на слово не вірять)))Запізднівся він))
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Да возьмите хотя бы чету Луценко!!! Они сегодня свихнуться могут.
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Сегодня ВР ЗАКРЕПИЛА КУРС Украины !!
Украина идёт в ЕС и НАТО !

"Порошенко осатанел, Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией", - Захарова.😂😂😂
Пять лет!
Я хочу еще пять лет остервенелого визжания кремлевских сучек.
Петр Алексеевич всё равно крут в моих глазах.
... Не получать президентскую зарплату.
Принять страну в таком раздрае, с пустой казной и утереть ********** - большого стоит.
Не идеал, конечно, но безальтернативен.
Всё будет Украина !!
Слава Украине !!
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куда галоперидол выслать？ давай адрес НП
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Тем не менее рошнки продаются в рашке по плану ЕС и НАТО о поправках в Конституцию Украины: Ожидаем выполнения Соглашения об ассоциации и реформ - Цензор.НЕТ 721Осатанелые вы наши)
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Да здравствует ПОП! Самый ПОПный ПОП в ПОПе! И тебя вылечат!
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Всё правильно. Меньше слов - больше дела. И пока прокуроры и следователи будут на обысках заниматься грабежом, а гражданских активистов безнаказанно обливать кислотой, никакие слова и записи в Конституции Украины не принесут Европу на ее земли.
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теж молодим заблуждався - думав шо достаточно дєвушкє задєкларіровать свої чувства і фсьо. Так нє - нужни цвєти, канхвєти, кіно, духи, шампанське, глінтвєйн, рєсторан, золото, брільянти, шуба, квартіра, машина, дача і постоянно гроші на всевозростающі потрєбності. І чого хотів від неї - давно забув і не получаєш, а хтось молодий і бєззаботний пользовався тим, поки ти на заработках здоровля гробив
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...представитель НАТО констатировал... - Мы приветствуем прогресс, достигнутый в осуществлении реформ Источник: https://censor.net.ua/n3110539
Єто шо ж оно такое говорит, єто НАТО окаянное.

Не читает НАТО зрадоботов и путина ЕС и НАТО о поправках в Конституцию Украины: Ожидаем выполнения Соглашения об ассоциации и реформ - Цензор.НЕТ 9538
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Я зрадоботів конспектую.
Між вами і х...лом різниця тільки в проксі)
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От хады - мы им изменения в Конституцию, а они все выполнения каких-то обязательств да бесконечных реформ требуют...
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А стратегический курс на подъем экономики когда вписывать будут в Конституцию. Работать блин когда начнут??? Дармоеды!!!
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а най Констітуция і работайє! Дєпутати свою тяжолу смєну отпахалі - ізмєнєнія проголосувалі!
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Оказывается с коррупцией все равно бороться нужно....
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вывод для НАТО. Президент сегодня говорил о том, что вчера в НАТО вступила 30-я страна, Северная Македония, но скажем так, военный и военно-промышленный потенциал большинства странов-членов НАТО чисто номинальный. Они просто входят в структуру коллективной безопасности без особого военного потенциала. Украина - другое дело. Мы имеем одну из самых крупных армий в Европе, а ее боеспособность говорит сама за себя. Мы смогли остановить агрессию противника, перед которым пасуют все, кроме Штатов. Более того, Украина не будет пассивным статистом в НАТО. Мы умеем воевать, и шамкать что-то неопределенное в случае угрозы - не станем.
В нынешней структуре Альянса силовой каркас в основном держится на США и частично - на Великобритании, но Украина придаст этой организации законченный и мощный вид, поскольку мотивации у нас хоть отбавляй. Между прочим, старым членам НАТО мы не дадим спокойно дремать. Так что вход Украины в НАТО безусловно изменит эту организацию к лучшему, по всем объективным параметрам.
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Нащо брехати, як на політінформації? Ти мені комуняк сраних нагадав. Давно такого пафосу не читав. Ну прямо один в один - газета "Правда"...
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А дело не в пафосе. Дело во лжи и дело в правде. Если есть желание - по пунктам где тут ложь??!!
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Хрен вам, а не реформьі! Засели в НАТО и ЕС зрадофильі, и гавкают!
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Розказував мужик, сам жив в Іспанії коли там були проблеми з Пучдемоном.
Поїхав на СТО міняти резину.
Ну і розговорився, поки чекав з місцевим, той чує акцент питає - А ви звідки?
Наш - з України.
А місцевий йому - о Україна знаю, знаю, - от якби вашу армію та відправити в Каталонію щоб сєпарам кузькіну мать показала. Наші вояки тіпа ніфіга не можуть. Мужик наш аж прифуїв від такого
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Вже писав свою думку на цю тему. Західні партнери будуть заохочувати, посміхатись, плескати по плечу дружньо... А РЕАЛЬНО СПІВПРАЦЮВАТИ З КОРУПЦІОНЕРАМИ НЕ БУДУТЬ... Можуть безвіз дати. Можуть санкції на московських орків посилити. А на більше корупціонерам і брехунам розраховувати не варто.
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Наша пісня гарна й нова, починаєм її знову! Ти писав, що асоціацію не підпишуть і безвіз не дадуть корупціонерам... ЄС і НАТО про поправки до Конституції України: Очікуємо виконання Угоди про асоціацію та реформ - Цензор.НЕТ 9308
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хохляцька меншовартість заваджає Україні жити.
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Заголовок перекручує зміст. Основна думка сказаного така: "союзники признают стремление Украины вступить в Альянс, а солидарность НАТО с Украиной является "непоколебимой". "Мы приветствуем прогресс, достигнутый в осуществлении реформ, и призываем Украину продолжать путь реформ. Это крайне важно для процветания и мира в Украине, а также для стабильности во всем евроатлантическом регионе". А заголовок нав'язує думку, що НАТО сказало: виконайте умови асоціації і проведіть реформи.
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Они написали. что нечего путать кислое с пресным. НАТО одно, ЕС другое, а наша Конституция вообще к ним никакого отношения не имеет. Они боятся , что гарант Коррупции в Липецк не уедет, а будет топить дальше за Таёжный Союз, и ещё лизунов в ВР заставит снова изменения в Конституцию внести типа "навеки с Россией".
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в двері НАТО слід не шкребти нігтями, а гримати прикладом
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