 ЕС и НАТО о поправках в Конституцию Украины: Ожидаем выполнения Соглашения об ассоциации и реформ

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.
"Каждое государство имеет суверенное право вносить изменения в свою Конституцию и определять свои стратегические цели. Как сказано в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, в Украине продвижение реформ и процесс сближения способствуют постепенной экономической интеграции и углублению политической ассоциации Украины с ЕС", - заявил пресс-секретарь ЕС.
При этом он напомнил, что именно эти положения были подтверждены на саммите 9 июля 2018 года. "С этой целью мы сосредоточены на полном выполнении Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеохватывающую зону свободной торговли с тем, чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые для максимальной выгоды обеих сторон", - подчеркнул пресс-секретарь.
В свою очередь, представитель НАТО констатировал, что союзники признают стремление Украины вступить в Альянс, а солидарность НАТО с Украиной является "непоколебимой". "Мы приветствуем прогресс, достигнутый в осуществлении реформ, и призываем Украину продолжать путь реформ. Это крайне важно для процветания и мира в Украине, а также для стабильности во всем евроатлантическом регионе", - заявил он.
Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
Вечером деньги--утром стулья.
Но деньги вперед!"
А то подадим в "конституционный суд"...
В Украине по требованию ЕС уже пять лет повышают тарифы и цены, сделали Украину самой нищей в Европе.
Каких реформ они еще ожидают, может полного уничтожения Украины.
А потом можно и рабов завезти с Африки.
Украина идёт в ЕС и НАТО !
"Порошенко осатанел, Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией", - Захарова.😂😂😂
Пять лет!
Я хочу еще пять лет остервенелого визжания кремлевских сучек.
Петр Алексеевич всё равно крут в моих глазах.
... Не получать президентскую зарплату.
Принять страну в таком раздрае, с пустой казной и утереть ********** - большого стоит.
Не идеал, конечно, но безальтернативен.
Всё будет Украина !!
Слава Украине !!
Єто шо ж оно такое говорит, єто НАТО окаянное.
Не читает НАТО зрадоботов и путина
Між вами і х...лом різниця тільки в проксі)
В нынешней структуре Альянса силовой каркас в основном держится на США и частично - на Великобритании, но Украина придаст этой организации законченный и мощный вид, поскольку мотивации у нас хоть отбавляй. Между прочим, старым членам НАТО мы не дадим спокойно дремать. Так что вход Украины в НАТО безусловно изменит эту организацию к лучшему, по всем объективным параметрам.
Поїхав на СТО міняти резину.
Ну і розговорився, поки чекав з місцевим, той чує акцент питає - А ви звідки?
Наш - з України.
А місцевий йому - о Україна знаю, знаю, - от якби вашу армію та відправити в Каталонію щоб сєпарам кузькіну мать показала. Наші вояки тіпа ніфіга не можуть. Мужик наш аж прифуїв від такого