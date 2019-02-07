 Автоцистерна перевернулась и загорелась в Полтавской области. ФОТО

Об этом сообщает ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Вблизи села Полывяное на автодороге сообщением Миргород–Большие Сорочинцы спасатели ликвидируют пожар в автоцистерне, которая в результате ДТП перевернулась и загорелась. Работают 3 единицы техники", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно о крупном пожаре на свалке бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района. Тушение пожара продолжалось около суток.
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Дорог опять нет. Вообще нет. В очередной раз. В очередном году. И не будет пока. Потому что некогда делать и некому делать. И денег на всех не хватает. Вернее, деньги есть (47 млрд грн в прошлом году), но нет государства. Поэтому «строители дорог» знают: можно ничего не делать и просто сверху посыпать ямы грязью с песком. Наказаний не будет. Потому что все те, кто должен наказывать, уже заработали с откатов на свои «дорожные прокладки». Включая, главного дорожного бога Гройсмана).
Такие оценки озвучил сегодня в ФБ политолог Михаил Подоляк.
Это совсем не критика, но скромная констатация фактов. Действительно ведь, некому строить дороги. Просто этот немыслимый технологический навык пока НЕ изучен нашими менеджерами.
Мы продолжаем счастливо жить в древнем мире грунтовок, гатей и засыпанных ям). А усвоить успели только технологии бюджетного выпаривания денег.
И да, давайте сразу обойдёмся без инфантильных спекуляций, что дорог якобы нет только на отдельных участках странах, там где не были перерезаны фанфарные ленточки. Дорог нет нигде. В столице. Во всех областях.
Т.е. не то, чтобы есть несколько разбитых дорог возле какого-нибудь Николаева и есть крутые автобаны в Киевской области. Нет. Есть, небольшие островки дорожного покрытия в отдельных местах, которые пока не исчезли)…
Очевидно, что не может быть конкурентным и перспективным государство, которое в XXI веке не в состоянии само себя обеспечить нормальными дорогами. Нет, разумеется, можно ещё немножко поговорить о нашей крутизне или пойти поставить свечку и воздать осанну немыслимо эффективному «менеджеру/ещё 5 лет». Но дорог нам это не добавит.
И сколько бы сейчас денег не выделили на ремонт, и каких бы крутых спецов не кормили в Укравтодоре, дороги упорно обходят Украину стороной. Из года в год одна и та же история - снег обязательно забирает их с собой.
Причина? Может, автопром платит дорожникам за не/ремонт, чтобы зарабатывать на автосервисе?)…
А если серьёзно, то только так у нас все и работает. Категорически отказываются ребята изучать «проблемы конкретного весеннего исчезновения дорожного покрытия» и вместо того, чтобы изменить технологию укладки асфальта, из года в год продолжается один и тот же беспощадный «ямочный ремонт». Так, увы, устроена современная Украина.
На первом этапе - во все трубы трубадурим, какие мы орлы и как сейчас все тут порешаем…
На втором - обязательно выделяем очень много бюджетных денег… После того как деньги освоены и что-то построено - опять орем ура/ура и режем ленту…
На следующем этапе обязательно оказывается, что все было сделано неправильно, дорога исчезла и надо заново запускать процедуры…
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Пятый этап: временное онемение менеджеров. Делаем вид, что этого просто нет…
И, наконец, шестой этап: выходит большой специалист Гройсман и затягивает свою сказку про белого бычка…
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Уверен, этой эффективной команде надо дать ещё пять лет. Ведь так приятно слушать одно и тоже и рвать себе подвески). Но пока не научимся строить эти чёртовы дороги, до той поры и будем понтиться только среди записных аутсайдеров)…