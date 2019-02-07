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Все про:день рождения (337) Луценко (7310) Луценко Ирина (374)

 "Бляяяяха, я люблю мою Ірину", - Луценко оригинально поздравил супругу с днем рождения

Сегодня, 7 февраля, представитель Президента Украины в ВР Ирина Луценко отмечает день рождения. Ее супруг, Генпрокурор Юрий Луценко, воспользовался "Фейсбуком", чтобы оригинально поздравить любимую.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника.

Смотрите также: "Бляха-муха!" - Ирина Луценко перепутала текст доклада во время выступления в ВР. ВИДЕО

Луценко, в частности, рассказал, как именно он познакомился со своей будущей женой. Это случилось в общежитии: они всю ночь провели на кухне за разговором, а на утро Ирина Луценко сказала: "Бляяяяха, я думала, ты будешь приставать. А ты всю ночь говорил".

"Спустя более 30 лет нам все еще не хватает времени договорить обо всем. Бляяяяха, я люблю мою Ирину", - написал Генпрокурор.

Следует отметить, что Ирина Луценко, выступая сегодня в Раде, перепутала текст доклада и, осознав это, сказала "бляяяяха".

Бляяяяха, я люблю мою Ірину, - Луценко оригинально поздравил супругу с днем рождения 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110532
 
   
 Топ комментарии
 
семья адамсов......
ылита, да и только
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Она - женщина третьего тысячелетия, бляха...
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Спасибо тов.Генплокулол! Трошки проблевался.....от вида вашей бохини....
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Ходив слух, що ірка літала на пітєр той що на росії красоту наводити, натягнуть морду на жопу, відкачати- підкачати, та таке все інше. Правда це чині?
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===они всю ночь провели на кухне за разговором, а на утро Ирина Луценко сказала: "********, я думала, ты будешь приставать. А ты всю ночь говорил"===

Мало выпил
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Не вяжется текст-воспоминание Луценко с манерами и речью его жены. Нужно иметь огромную фантазию, чтобы представить, как Ирина Луценко поддерживает разговор о династии Тан....
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Вы агент кремля и просто завидуете.А ведь Юра,в силу своей скромности,не всё рассказал..Он ведь,пока мыл посуду,доказал теорему Ферма и начал доказывать гипотезу Римана.И доказал бы.Так разошелся,что Ирка еле успокоила.
Сама то Ирэн в это время доказывала квантовую теорию Янга-Миллса.
Одно беспокоит-это ж как должна отдохнуть природа на детях таких гениев.)
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Меня терзают смутніе сомнения, что во время мітья посуді Югик демонстрировал єффект Вавилова-Черенкова прямо в мойке гуртожитка..
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Да под бейлис с селёдочкой,разговор сам как-то складывается.
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Юга,Бляха тоже любит тебя.)
З.Ы.
Хоть бы не заблевать клавиатуру от вида этой багини.)))
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Югик а ты еще и онаник вот оно че Ирке о звездах втирал....
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а що ніхто з порохоботів за даму не вступиться?)))
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Из всех ранее виданных мною гарпий,эта самая красивая!Так пойдет?Только я не порохобот,так мимо проходила,дивлюсь просите жіночку підтримати.Чисто женская салидарность...гггыыыгггыыгы...
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Хоч до одного дойшло, що ви тут самі пасетесь.

В гівно, що ви тут розвели, жодна порядна людина просто не зайде.
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і після пійманого переляканого першокурсника, в якого всадив всю обойму
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після вечері з першокурсником, з ірою він міг тільки говорити...
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так піймав, налякав, розрядив в нього всю обойму, а потім хер без солі доїдали... а тут бляха-муха!
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Для надання фінального драматизму байці Югіку треба було закінчити якось так - "...Тепер особисто слідкую щоб в домі завжди була сіль..." і ... замріяно стерти скупу чоловічу сльозу.
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Ну всьо... Погоняло - Бляха. Ну або Бляха-Муха...🤔😁😁😁
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С Днем рождения, Быдлобляха!
В бестолковый словарь украинского бомжмонда с сегодняшнего дня введена еще одна семейственная пара терминов - "быдлобляха" и "бляхомуж". Быдло Третьего Тысячелетия продолжает жечь глаголом.
"Олег, вынеси козла нафиг!" И бляха-козу не забудь...
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О як завило прокацапське кодло! Багато, на жаль, потрібно часу, щоб викорінити в Україні "совкову, прокацапську п'яту колону" та " корисних ідіотів", як сказав С. Петлюра: "українських (і не тільки українських, які в основному тут пишуть коментарі на "великом и могучем", але під святим прапором нашої України)
гнид, які гірші за московські воші".
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И эта хамская быдлота руководит Украиной! Нет, у этого государства будущего таки нет. Хотя страна Украина - прекрасная, слов нет.
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настойчиво рекомендую различать страну и государство. Со страной Украиной ничё особенного не станется, а вот государство то, такое- сегодня одно, завтра другое, это всего лишь группа чиновников объединившаяся с целью эксплуатации материальных и человеческих ресурсов страны.
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ДЛБ сказать больше нечего обосрались теперь подтираются
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Ну, все ж сразу понимают, какая крымлёвская зазуля виновна в такой жалкой деградации когда-то примерного семейства.
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Ну що ще сказати ?геліта ,інтелектуали )))люди третього тисячоліття)))
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman

"***-а-а-а"(с) Женщина третьего тысячелетия. А потом они обижаются что их называют просравшими доверие людей клоунами, с рейтингом ниже, чем у комика.
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классическое быдло, еще и кичится этим
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Картавий алкаш-дебошир і матюклива забудька. Справжня еліта ********* політикуму.
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думаете по местам руководят интеллектуалы? на фесбуке тоже палятся , такое несут!
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От жеж брехун !
А все банально , говорили о деньгах , о сплетнях . о схемах , наливая по соточке .
Такие люди не говорят . о династии Тан и творчестве Хэмингуэя .
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Поздравляю "сливной бачёк" порошенко с днём рождения.
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кличка "сливной бачок" уже занят- казламордой Скабеевой
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Фамилии Луценко можно официально сменить на *****.
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Можно двойную фамилию: Бляхины-Мухины "********, я люблю мою Ірину", - Луценко оригінально привітав дружину з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 7777
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Для генпрокурора нужно как то более по дворянски, Бляхены фон Мухины.
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Ви, творець безсмертних "нирок на деревах", як у цій компанії?
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М-да. Вот прикол, что оба в один день со своими "***" опозорились.Достойны друг друга.
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та не,просто Юра Луценко решил поддержать морально, оступившуюся любимую!
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Яка краіна-така і эліта.Нічого не поробиш.Треба ростити нову,справжню.А тепер не треба бити себе вухами по щьоках.
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сам прихожу если тебе не нравиться краiна-иди лесом в *********,може там обретешь счастье
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опрокину литруху , и люблю бляху-муху
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"Всю ночь говорил и не приставал... Значит, зрение у него не такое плохое, как оказалось. Выход один - парня надо спаивать!" - мелькнуло в голове у Ирки.
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так він розрядився в пійманого та переляканого першокурсника перед тим
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Семейка Адамсов пробивает дно за дном.
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ну как ее нэ любыты??? "********, я люблю мою Ірину", - Луценко оригінально привітав дружину з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 3696
П.С. Внимание!!!! кто собираетя спать - не смотреть!!!!

"********, я люблю мою Ірину", - Луценко оригінально привітав дружину з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 4440
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звыняй... не мог не поделиться. красота спасет мир "********, я люблю мою Ірину", - Луценко оригінально привітав дружину з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 1765
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А шо ышо можно про тюнингованную Бабу-Ягу сказать?
Бляха - это так деликатно...
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И родился краткий стих:
"А послать ли Бляху на ....й"
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По актировке,враачей путевки,я покидаю лагеря,опа,гоп-стоп,ми подошли из-за угла..
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Астанавитесь! С такими новостями скоро не смогу мрачную музыку слушать!
Вчера - скрепный шабаш ведьм на москвабаде.
Сегодня - вот уж не знаю теперь, как Мортииса воспринимать
Mortiis - Crypt Of The Wizard (1996)


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Задумался...
А ведь действительно - кто ужаснее, Мортиис или...?


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Ну Мортиис же просто красавчик, и музычка бодренькая такая...
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Это сейчас бодренькая, когда он в готический индастриал подался... а вот Dungeon Synth период (по The Stargate включительно) - тот ещё макабр был... эх, ностальгия...
Вспомнилось - в 90-е, в условиях недостатка андеграундной информации, ходил упорный слух, что это ниразу не грим, а маэстро Мортиис сделал себе пластическую операцию по удлинению ушей и носа, чтобы сделать такую няшную внешность перманентной
Хотя что-то мне подсказывает, что даже в либеральной Норвегии после такого заказа он был бы перенаправлен от пластического хирурга к несколько иному доктору "********, я люблю мою Ірину", - Луценко оригінально привітав дружину з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 553
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Ну и как уснуть то теперь, кошмары же замучают.))
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ну вот...все стало на свои места...
та бумажки перепутала...тот белку прогнать не смог!
с утра две бляхи "под мухой"... а еще ж вечером... не кока-колу пить будут...
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Плач сына секретаря обкома партии, проживающего в доме 900 м. кв.
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Кем же тогда должны были быть родители Ирки?
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"********, я думала, ты будешь приставать. А ты всю ночь говорил"

Так выпивки видать мало было а чтоб приставать к такой нужно не меньше литра водки, я вообще поражаюсь крепости Юриной печени.))
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Посуд хоч помили? Чи й досі брудний стоїть?
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Мои дядья в 80-е в армию сами рвались, ибо не служить считалось позором. А его видите-ли "загребли". Сразу видно что за человек.
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Амур по ходу коли цілився стрілою в Юрика був трохи сам під мухою)))))))
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Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran

Я сейчас даже затрудняюсь сказать...
тупенькая жлобышка Ирка Луценко теперь Бляхина или все еще Козлихина? Но что-то мне подсказывает, что с сегодняшнего дня она будет Бляха Козлихина!
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Для меня она навсегда останется "женщиной третьего тысячелетия" и примером украинской чиновничей дури.
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Давеча Юга выступал за причисления погибших на Майдане ментов к Небесной сотне. Поскольку они тоже жертвы и герои. Как оказалося, на Мацкве уже давно причислили бройлеров к героям и поставиили им памятный знак. Здесь Юга солидарен с мацковскими комуняками.
В прочем в оккупированой Евпатории тоже поддерживают Югу-плокулола.
"********, я люблю мою Ірину", - Луценко оригінально привітав дружину з днем ​​народження - Цензор.НЕТ 5898
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Бляяяяха, я люблю мою Ірину", - Луценко оригинально поздравил супругу с днем рождения
 
 
 
 
 
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