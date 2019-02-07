 "Бляяяяха, я люблю мою Ірину", - Луценко оригинально поздравил супругу с днем рождения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника.

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Луценко, в частности, рассказал, как именно он познакомился со своей будущей женой. Это случилось в общежитии: они всю ночь провели на кухне за разговором, а на утро Ирина Луценко сказала: "Бляяяяха, я думала, ты будешь приставать. А ты всю ночь говорил".

"Спустя более 30 лет нам все еще не хватает времени договорить обо всем. Бляяяяха, я люблю мою Ирину", - написал Генпрокурор.

Следует отметить, что Ирина Луценко, выступая сегодня в Раде, перепутала текст доклада и, осознав это, сказала "бляяяяха".