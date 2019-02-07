 "Бляяяяха, я люблю мою Ірину", - Луценко оригинально поздравил супругу с днем рождения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу чиновника.
Луценко, в частности, рассказал, как именно он познакомился со своей будущей женой. Это случилось в общежитии: они всю ночь провели на кухне за разговором, а на утро Ирина Луценко сказала: "Бляяяяха, я думала, ты будешь приставать. А ты всю ночь говорил".
"Спустя более 30 лет нам все еще не хватает времени договорить обо всем. Бляяяяха, я люблю мою Ирину", - написал Генпрокурор.
Следует отметить, что Ирина Луценко, выступая сегодня в Раде, перепутала текст доклада и, осознав это, сказала "бляяяяха".
Мало выпил
Сама то Ирэн в это время доказывала квантовую теорию Янга-Миллса.
Одно беспокоит-это ж как должна отдохнуть природа на детях таких гениев.)
З.Ы.
Хоть бы не заблевать клавиатуру от вида этой багини.)))
В гівно, що ви тут розвели, жодна порядна людина просто не зайде.
В бестолковый словарь украинского бомжмонда с сегодняшнего дня введена еще одна семейственная пара терминов - "быдлобляха" и "бляхомуж". Быдло Третьего Тысячелетия продолжает жечь глаголом.
"Олег, вынеси козла нафиг!" И бляха-козу не забудь...
гнид, які гірші за московські воші".
"***-а-а-а"(с) Женщина третьего тысячелетия. А потом они обижаются что их называют просравшими доверие людей клоунами, с рейтингом ниже, чем у комика.
А все банально , говорили о деньгах , о сплетнях . о схемах , наливая по соточке .
Такие люди не говорят . о династии Тан и творчестве Хэмингуэя .
П.С. Внимание!!!! кто собираетя спать - не смотреть!!!!
спааать...
тут поужинать хотел...
Бляха - это так деликатно...
"А послать ли Бляху на ....й"
Вчера - скрепный шабаш ведьм на москвабаде.
Сегодня - вот уж не знаю теперь, как Мортииса воспринимать
Mortiis - Crypt Of The Wizard (1996)
А ведь действительно - кто ужаснее, Мортиис или...?
Вспомнилось - в 90-е, в условиях недостатка андеграундной информации, ходил упорный слух, что это ниразу не грим, а маэстро Мортиис сделал себе пластическую операцию по удлинению ушей и носа, чтобы сделать такую няшную внешность перманентной
Хотя что-то мне подсказывает, что даже в либеральной Норвегии после такого заказа он был бы перенаправлен от пластического хирурга к несколько иному доктору
та бумажки перепутала...тот белку прогнать не смог!
с утра две бляхи "под мухой"... а еще ж вечером... не кока-колу пить будут...
Так выпивки видать мало было а чтоб приставать к такой нужно не меньше литра водки, я вообще поражаюсь крепости Юриной печени.))
Я сейчас даже затрудняюсь сказать...
тупенькая жлобышка Ирка Луценко теперь Бляхина или все еще Козлихина? Но что-то мне подсказывает, что с сегодняшнего дня она будет Бляха Козлихина!
В прочем в оккупированой Евпатории тоже поддерживают Югу-плокулола.