 Рада призывает НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проект проголосовали 243 нардепа.
В документе отмечается, что со времени Революции достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО претерпело глубокие качественные изменения и требует новых форм институционального диалога.
"Верховная Рада (...) призывает лидеров государств-членов НАТО одобрить (на юбилейном саммите Альянса в Лондоне в декабре 2019 года) прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членству в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, что составляет план действий по поводу членства Украины в НАТО", - говорится в тексте постановления.
Напомним, постановление об обращении Украины к западным партнерам с планом действий по членству в НАТО зарегестрировал "Народный фронт".
Ранее Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
Посол США в Украине, директор Института Брукингса по контролю над вооружениями Стивен Пайфер в Twitter говорит, что Украина, "когда ДРСМД на пути к гибели", может "свободно разрабатывать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования".
А скільки ж той Порох каверз проти НАТО устругнув!.. Юлька ледь врятувала наш ПДЧ у 2008-09 рр. - а то б точно ніхто нам тоді його не дав.
Поіменне голосування про проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів НАТО "Щодо набуття Україною членства в НАТО" (№10007) - за основу та в цілому
Деятели, вы с начала барыжнечество свое поборите, а потом уже будете куда-то просится.
Морды по брови в пиз""ной сметане, а они в Евросоюз и НАТО прут! С офшорами, с воровскими схемами, с криминалом у власти...
Угадайте! Нам там будут рады?
Працював міністром єкономіки, нічого не вкрав і єкономіка тільки розвивалась. Заснував декілька партій і вони діють, а це означає, що грамотний і передбачуваний. Став мілліонером і мільярдером, що ознгачає - навів порядок прозорий в бізнесі, такий порядок наведе в країні.
На тему агресії, аж ніяк не відмовчувався. Кацапи мають санкції по самі помідори. НЕ брешіть пане.
- Он отвечает - обязательно приду ещё...
У вас останній шанс. За вами росєя і путін - нє подвєдітє)