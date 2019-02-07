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 Политика Украины, Общество
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Все про:парламент (808) членство в НАТО (261) членство в ЕС (153)

 Рада призывает НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №10007 об обращении к лидерам государств НАТО, Североатлантического совета и Парламентской ассамблеи НАТО, национальным парламентам государств-членов альянса о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проект проголосовали 243 нардепа.

В документе отмечается, что со времени Революции достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО претерпело глубокие качественные изменения и требует новых форм институционального диалога.

"Верховная Рада (...) призывает лидеров государств-членов НАТО одобрить (на юбилейном саммите Альянса в Лондоне в декабре 2019 года) прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членству в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, что составляет план действий по поводу членства Украины в НАТО", - говорится в тексте постановления.

Напомним, постановление об обращении Украины к западным партнерам с планом действий по членству в НАТО зарегестрировал "Народный фронт".

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Ранее Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3110529
 
   
 Топ комментарии
 
свічка‏ @svecha62 4 ч.4 часа назад

Посол США в Украине, директор Института Брукингса по контролю над вооружениями Стивен Пайфер в Twitter говорит, что Украина, "когда ДРСМД на пути к гибели", может "свободно разрабатывать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования".

Рада призывает НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе - Цензор.НЕТ 557
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Так шо гаспада Зрадоботи? - тра утроєно срать на порошенка іначє бути Україні в НАТО.
У вас останній шанс. За вами росєя і путін - нє подвєдітє)
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Надо бы зРаде поучить НАТО уму-разуму...
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Не схоже це на офіційну заяву на вступ,скоріше на листівку "на деревню дедушке".
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свічка‏ @svecha62 4 ч.4 часа назад

Посол США в Украине, директор Института Брукингса по контролю над вооружениями Стивен Пайфер в Twitter говорит, что Украина, "когда ДРСМД на пути к гибели", может "свободно разрабатывать, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования".

Рада призывает НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе - Цензор.НЕТ 557
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11 лет назад Йулька, йущ и Кроль направили письмо о предоставлении ПДЧ Украине. Но его заблокировали скоторыги и их союзники из СДПУ(о). Сейчас у власти опять кудрявый основатель рыгья и зам Медведчука по СДПУ(о). Опять какую-нибудь каверзу придумает против НАТО. С ришучим и патриотичным выразом облыччя, ессесно
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Тогда рыги были сильные, а сейчас скажи только фас и не станет их, и не найдёшь никого.
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От дивно: а саме з "кудрявим" розмовляють і домовляються західні лідери (при чому без нафто-газо-доларових підмазок, як із твоїм улюбленим ******), саме його курс підтримують на виборах - і саме проти нього виступає вже згадане *****. Це, звичайно, конспірація: всіляких мадур, асадів, різних орбанів ***** підтримує відкрито; а от Порошенка - таємно!
А скільки ж той Порох каверз проти НАТО устругнув!.. Юлька ледь врятувала наш ПДЧ у 2008-09 рр. - а то б точно ніхто нам тоді його не дав.
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А знаешь сколько вступительный и ЕЖЕГОДНЫЙ взнос в твоем кровавом нато? А своего сына в Афган готов послать? Потому большинство украинцев ПРОТИВ этой кровавой и дорогой кабалы.
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Германия костьми ляжет, только бы помешать Украине. Проходили уже.
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Нас вышвыривают в двери, так мы лезем в окно...
Деятели, вы с начала барыжнечество свое поборите, а потом уже будете куда-то просится.
Морды по брови в пиз""ной сметане, а они в Евросоюз и НАТО прут! С офшорами, с воровскими схемами, с криминалом у власти...
Угадайте! Нам там будут рады?
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Для Виктор Потоцкий ddddc13d

Працював міністром єкономіки, нічого не вкрав і єкономіка тільки розвивалась. Заснував декілька партій і вони діють, а це означає, що грамотний і передбачуваний. Став мілліонером і мільярдером, що ознгачає - навів порядок прозорий в бізнесі, такий порядок наведе в країні.
На тему агресії, аж ніяк не відмовчувався. Кацапи мають санкції по самі помідори. НЕ брешіть пане.
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До речі, стверджує і наполягає, що, на відміну від переважної більшості мільйонерів-мільярдерів (конкретно, згадував Генрі Форда) може прозвітувати про свій перший мільйон (інтерв'ю Форбс років 5 тому).
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- Человеку говорят - пошёл на ...
- Он отвечает - обязательно приду ещё...
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А вы перед тем как голосовать Горловку спросили? Рада призывает НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе - Цензор.НЕТ 7556
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Так шо гаспада Зрадоботи? - тра утроєно срать на порошенка іначє бути Україні в НАТО.
У вас останній шанс. За вами росєя і путін - нє подвєдітє)
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Що влада не знає плану дій: боротьба з корупцією, реформи, усунення олігархів від влади, інвестиції, нові технології, підняття економіки і добробуту кожного українця. Знову п'ять років коту під хвіст.
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НІХТО не співпрацюватиме з корупціонерами. На словах і в якості заохочень - так, розмовляти будуть. А співпрацювати... Вибачте, "спочатку гроші, потім стільці"...
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"Жених согласен(ПП),родители тоже(ВР),а вот невеста(НАТО)..."
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НАТО в ответ на пррзывы рады - призывает раду и поросьянцеле - " Хватит **** ******** красть!"
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"Ми визнаємо прагнення України приєднатися до Альянсу і солідарність НАТО з Україною є твердою. У НАТО вітають прогрес, досягнутий у здійсненні реформ в Україну, і закликають Україну продовжувати шлях реформ. Це має вирішальне значення для процвітання та миру в Україні та для стабільності в євроатлантичному регіоні", - заявив офіційний представник Альянсу https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1778680-u-nato-prokomentuvali-zmini-do-konstitutsiyi-********
Рада закликає НАТО надати Україні план дій щодо членства в Альянсі - Цензор.НЕТ 1882
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Вступимо до НАТО, повернемо українські землі, Брест, Пінськ, Гомель, Брянськ, Курськ , Білгород, Вороніж, Донецьк, Луганськ, Крим, Ростов, Таганрог, Краснодар, Ставрополь, дамо жару кацапським загарбникам.
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А заодно Львов вернем хозяевам? Да, и Черное море обратно закопаем
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Та НИКОГДА!!! Они ведь не идиоты - знают, что украинские барыги у власти за месяц превратят НАТО в нищебродов с протянутой рукой.
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План дій для вступу в НАТО .Провести вибори без фальсифікацій.Пунк який діюча влада не збирається виконувати, і дорога в НАТО закривається. І дальшого плану дій не буде.
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