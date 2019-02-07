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Все про:ветераны (485) парламент (808) реестр (147) Третьяков (63)

 Рада приняла закон о создании единой базы ветеранов

Верховная Рада приняла законопроект о создании Единого государственного реестра ветеранов войны.

Нардепы проголосовали за этот законопроект со второй попытки, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Единый государственный реестр ветеранов войны - единственная государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участниках Революции Достоинства, членах семей таких лиц и других лицах, на которых распространяется действие этого закона ", - отмечается в документе.

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Глава профильного комитета Рады Александр Третьяков, представлявший законопроект, отметил, что с одной стороны, в него будут включены все ветераны, что поможет в будущем учитывать их нужды. А с другой - позволит отфильтровать ненастоящих ветеранов, которые получили статус УБД, не воюя.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110523
 
   
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все когда-то с базы начинали. И Вальцман, и Янукович...
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Хто з батьків Порошенка мав прізвище Вальцман?
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Дай якесь посилання...бо якось так цікаво в нас виходить, що Коломойський - це Коломойський...Червоненко - це Червоненко...Пінчук - це Пінчук...а Ющенко - це Адельгейм...Порошенко - Вальцман...Романови з 1762 року, фактично Гольштейн-Готторп-Романови (рос. дореф. Гольштейнъ-Готторпъ-Романовская династія Гольштейнъ-Готторпъ-Романовская династія) - це Вікіпедія...Еврейские фамилии в Германии появились в больших еврейских общинах в конце средних веков. В те времена фамилии давали очень немногим, в основном очень богатым и известным людям. ... Фамилия Гольдштейн - имеет несколько вариантов, например: Гольштейн, Голштейн, Гольденштейн, Гольдштин и пр. - отаке зробив для себе аткритіє чюднає...
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Вальцман - "участник боевых действий" (Но совершенно точно можно сказать, что ни в Актюбинске, ни в Ахтубинске в 1984-1986 годах никаких боевых действий не велось, где служил Петр Алексеевич в войсках ПВО), он же и "ликвидатор-чернобылец" всех категорий, вполне возможно он уже и "участник АТО" (ведь он ползком доставлял награды на передний край военнослужащим), вероятно он уже и "инвалид войны" всех групп, и сын его такой же "участник боевых действий"!
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