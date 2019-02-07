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 Политика Украины, Общество
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 САП просит арестовать почти $300 тыс. на британских счетах Насирова

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивает на аресте почти $300 тысяч на британских счетах экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которые он не декларировал в течение трех лет.

Об этом сообщает пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ

По информации ведомства, в ходе судебного заседания по обвинению экс-главы ГФС и руководителя департамента в Шевченковском районном суде столицы прокурор внес представление об аресте имущества обвиняемого.

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"Установлено, что экс-глава ГФС на протяжении как минимум трех лет имел в распоряжении средства в сумме $297 тыс. 370 на счету в финансовом учреждении на территории Объединенного королевства Великой Британии и Северной Ирландии. Вместе с тем, эти деньги не отражались ни в одной из деклараций обвиняемого во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, поданной сразу же после информирования обвиняемого о выявлении этих средств правоохранительными органами", - отмечают в САП.

По результатам заявленного ходатайства суд по просьбе защиты объявил перерыв в заседании до 11 часов 14 февраля.

Также САП сообщает, что в ходе судебного заседания сторона обвинения зачитала 27 страниц обвинительного акта, всего этот документ насчитывает 462 страницы.

Напомним, Роман Насиров возглавил ГФС Украины с 5 мая 2015 года. Антикоррупционная прокуратура подозревает Насирова в нанесении государству 2 млрд грн ущерба: он принимал решения, помогавшие Онищенко воплотить в жизнь коррупционные схемы. Также в САП не исключают, что сумма нанесенных госубытков, которые инкриминируются Насирову, будет уточнена. В свою очередь, Онищенко заявил:"Следствие ничего не докажет: в моих взаимоотношениях с Насировым денег не было".

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3 марта 2017 Кабмин отстранил Насирова от должности главы ГФС на время следствия. Врио главы ГФС назначен Мирослав Продан.

В ходе судебного заседания защита Насирова попросила о проведении судмедэкспертизы состояния здоровья подозреваемого. В прокуратуре, в свою очередь, заявили, что защита Насирова использует право на медпомощь для затягивания дела. В итоге, Соломенский райсуд отказал в проведении судмедэкспертизы, а вызванный в суд представитель Института кардиологии им. Стражеско заявил: "Состояние Насирова позволяет ему участвовать в суде". Также в ходе заседания стало известно, что Насиров имеет гражданство Великобритании и Венгрии. Цензор.НЕТ публиковал детальный репортаж из Соломенского райсуда Киева, где трое суток рассматривали меру пресечения для Насирова.

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В итоге, судья Соломенского райсуда Киева Александр Бобровник после 3 часов ночи, 7 марта, частично удовлетворил ходатайство следственных органов, избрав для временно отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года, с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

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13 марта 2017 года Апелляционный суд подтвердил арест Насирова с залогом 100 млн грн. Подозреваемый сказал, что не собирается вносить залог: "Я сейчас возвращаюсь в СИЗО", а также не будет просить об этом друзей: "Это очень большая сумма". Насиров содержался в Лукьяновском СИЗО Киева: "Насиров в четырехместной общей камере. У него один сокамерник. Это не та камера, в которой был Луценко". Позже Насиров вышел из-под стражипод установленный судом залог в размере 100 млн гривен.

В сентябре 2018 года Шевченковский райсуд освободил Насирова от обязательства носить электронный браслет.

11 декабря 2018 года стало известно, что суд восстановил Насирова в должности главы ГФС.

Пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина заявляла, что даже если Насиров и явится на работу, то в помещение ГФС его не пустят.

По мнению секретаря оборонного комитета ВР, нардепа Ивана Винника, даже при оптимистичном сценарии у Насирова нет шансов восстановиться в должности главы Гсударственной фискальной службы.

16 января 2019 года Насиров подал в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Источник: https://censor.net.ua/n3110517
 
 
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еще чего, сейчас как взмахну волшебным одеялом
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Выпрашивалы и умоляльщицы(с)
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еще чего, сейчас как взмахну волшебным одеялом
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САП просит, НАБУ просит, Генпрокуратура просит ……… попрошайки лять какие то. У Насирова учитесь ...
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Так он же кондидат в прези. САП просит арестовать почти $300 тыс. на британских счетах Насирова - Цензор.НЕТ 4630

Не имеете права - це политичні рєпрєсії
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Не можна чинити тиск на вільного кандидата від смотрящої партії.
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Мелко тырил... До пОРОШЕНКИ - как до неба! Надеюсь, "президент" не успеет сбежать и после выборов не в Испанию греться полетит, а в Буче будет конверты клеить, халаты шить... Если, конечно, повезет...
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Ее Величество защитит своего верноподданного!

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В любой другой нормальной стране Насиров уже пол-года как сидел в тюрьме. И всё из-за института президента, который не нужен вообще в той стране, где всякая порядочность была выведена за 70 лет совка. Это относится и к Узбекистану, и Туркменистану, и Московии и всем другим странам бывшего СНГ, за исключением Прибалтики.
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порох начинает убирать главных конкурентов. А какой мог бы быть главнокомандующий! Только одна фамилия чего стоит...
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Який з нього конкурент, хіба що на нари,щоб ближче до вікна...
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ну конечно, теперь уже никакой. Теперь его даже гнап со своими 0,15% опережает в рейтинге.
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на эти деньги можно утеплить одеялами всю Украину.
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А очі такі чесні. Прокурори щось наплутали...
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Два миллиарда отдай и сгинь из страны нечесть!
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Конфіскуйте його картату ковдру спочатку. Щоб не міг симулювати в судах САП просить заарештувати майже $300 тис. на британських рахунках Насірова - Цензор.НЕТ 6675
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП просит арестовать почти $300 тыс. на британских счетах Насирова
 
 
 
 
 
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