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 Медреформа охватила 97% медучреждений первички, - Минздрав

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) заключила договора с 1185 медицинскими учреждениями на 2019 г., что составляет 97% коммунальных медучреждений первички. Заведения, которые не успели подписать договор с НСЗУ, могут подать заявление до 20 ноября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Национальная служба здоровья Украины в январе выплатила медицинским учреждениям по договорам 1,35 млрд гривен. Из них 6,45 млн грн - частным медицинским учреждениям и врачам, которые открыли частную практику (врачи-ФЛП).

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Лидером по сумме выплат стал Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД) №2 Мелитопольского городского совета, который получил 5,7 млн грн. На втором месте ЦПМСД №1 г.. Кропивницкого - НСЗУ по договору выплатила 4,79 млн грн.

НСЗУ получила заявления от 1207 медицинских учреждений, в которых работают семейные врачи, терапевты и педиатры. Из них 10 были отклонены из-за несоответствия. У 10 учреждениях - отсутствует лицензия, три заведения еще не подписали договор со своей стороны, у трех заведений в заявлениях обнаружены ошибки, четыре частные медицинские учреждения решили отложить сотрудничество.

Те заведения, которые еще не заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, могут подать заявление до 20 ноября 2019 г. НСЗУ заключает договоры с медицинскими учреждениями, как коммунальной, так и частной формы собственности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110516
 
 
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объясните мне как так получается, что лидеры по суммам выплат не в городах "миллионниках"?
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т.е на всех денег не хватит? а почему частникам государство доплачивает?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМедреформа охватила 97% медучреждений первички, - Минздрав
 
 
 
 
 
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