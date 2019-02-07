 Медреформа охватила 97% медучреждений первички, - Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Национальная служба здоровья Украины в январе выплатила медицинским учреждениям по договорам 1,35 млрд гривен. Из них 6,45 млн грн - частным медицинским учреждениям и врачам, которые открыли частную практику (врачи-ФЛП).

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Лидером по сумме выплат стал Центр первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСД) №2 Мелитопольского городского совета, который получил 5,7 млн грн. На втором месте ЦПМСД №1 г.. Кропивницкого - НСЗУ по договору выплатила 4,79 млн грн.

НСЗУ получила заявления от 1207 медицинских учреждений, в которых работают семейные врачи, терапевты и педиатры. Из них 10 были отклонены из-за несоответствия. У 10 учреждениях - отсутствует лицензия, три заведения еще не подписали договор со своей стороны, у трех заведений в заявлениях обнаружены ошибки, четыре частные медицинские учреждения решили отложить сотрудничество.

Те заведения, которые еще не заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, могут подать заявление до 20 ноября 2019 г. НСЗУ заключает договоры с медицинскими учреждениями, как коммунальной, так и частной формы собственности.

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