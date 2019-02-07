 Всемирный банк ожидает продолжения сотрудничества с Супрун, - региональный вице-президент Мюллер

"Всемирный банк будет продолжать поддерживать Украину на пути внедрения медицинской реформы, чтобы каждый гражданин имел доступное и качественное медицинское обслуживание. Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества с министром Супрун и развития успехов, достигнутых уже сегодня", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С.Мюллер также отметил достижения реформы здравоохранения и необходимость ее продолжения.

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"Только за девять месяцев с начала реформы первичной медико-санитарной помощи 23 млн украинцев выбрали семейного врача, 76% удовлетворены качеством услуг по сравнению с 10% в 2015 году. Поставщики первичной медицинской помощи, заключившие контракты с Национальной службой здоровья, получают больше финансирования, которое идет на повышение заработной платы медперсоналу для оказания доступного ухода, приобретение оборудования и обновления медицинских учреждений. В этом году министерство начинает следующий этап реформ, включая реформу больниц, неотложной помощи, определение гарантированного пакета льгот и расширение программ eHealth и телемедицины", - сказал он.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Вместе с тем, первый замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Оксана Корчинская заявила, что фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун, а, по данным, журналиста Дениса Казанского отставка Супрун - это заказ реализованный с помощью "ручных обезьянок" из Радикальной партии в интересах Бахтеевой. Сама Бахтеева отрицает любую связь с отставкой Супрун: "Чистый бред. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить?".