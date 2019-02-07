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 Политика Украины
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 Всемирный банк ожидает продолжения сотрудничества с Супрун, - региональный вице-президент Мюллер

Всемирный банк продолжит поддерживать Украину в трансформации системы здравоохранения, ожидает дальнейшего сотрудничества с отстраненной и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун, заявил региональный вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер во время визита в Украину.

"Всемирный банк будет продолжать поддерживать Украину на пути внедрения медицинской реформы, чтобы каждый гражданин имел доступное и качественное медицинское обслуживание. Мы ожидаем продолжения нашего сотрудничества с министром Супрун и развития успехов, достигнутых уже сегодня", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С.Мюллер также отметил достижения реформы здравоохранения и необходимость ее продолжения.

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"Только за девять месяцев с начала реформы первичной медико-санитарной помощи 23 млн украинцев выбрали семейного врача, 76% удовлетворены качеством услуг по сравнению с 10% в 2015 году. Поставщики первичной медицинской помощи, заключившие контракты с Национальной службой здоровья, получают больше финансирования, которое идет на повышение заработной платы медперсоналу для оказания доступного ухода, приобретение оборудования и обновления медицинских учреждений. В этом году министерство начинает следующий этап реформ, включая реформу больниц, неотложной помощи, определение гарантированного пакета льгот и расширение программ eHealth и телемедицины", - сказал он.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Вместе с тем, первый замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Оксана Корчинская заявила, что фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун, а, по данным, журналиста Дениса Казанского отставка Супрун - это заказ реализованный с помощью "ручных обезьянок" из Радикальной партии в интересах Бахтеевой. Сама Бахтеева отрицает любую связь с отставкой Супрун: "Чистый бред. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить?".

Источник: https://censor.net.ua/n3110508
 
 
 Топ комментарии
 
Та шо ж за эту санитарку так глотки рвут？ Не понимаю
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Сходи на рьінок, прикупи себе мозгов.
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Нормальные банки любят работать с клиентами, которые обеспечивают им прибыль.
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Супрун разгрузит медицины от дотирования из гос бюджета.
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в принципе реально большая экономия финансовых средств
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Супрун розгрузить медицину від людей, яких треба лікувати. Одні потікають за бугор. Хто не втече, подохне від реформаторів.
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Та шо ж за эту санитарку так глотки рвут？ Не понимаю
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Сходи на рьінок, прикупи себе мозгов.
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Сход|/| на рьiнок, куп|/| себе нормальну|-O клаву.
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По тебе сразу видно, шо мозги у тебя именно с рынка. А чего от курицы себе взял？
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Нормальные банки любят работать с клиентами, которые обеспечивают им прибыль.
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А чому ВРУ не бажає зробити Супрун міністром? Там же 334 (74,2% від кількості всіх місць в ВРУ, влючно з вакантними) від'явлених патріотів, як виявило голосування по ЄС/НАТО.
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Конституция всё стерпит, а тут реальное бабло...
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"Представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко заявил, что на сегодняшний день в парламенте нет голосов за назначение кого-либо министром здравоохранения. Нет такой кандидатуры, которая бы сейчас не расколола зал"
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- Лиза, пойдем обедать?- Мне не хочется. Я вчера уже обедала.

Коля понял в первый раз за три месяца Супру_жеской жизни, что любимая женщина любит морковные, картофельные и гороховые сосиски гораздо меньше, чем он.
- Да, да ! А что ты думаешь? Организм, ослабленный вечным потреблением мяса, не в силах сопротивляться инфекции. - Какая‑нибудь свиная котлета отнимает у человека неделю жизни! (с)
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А с Аласанией? Всемирный банк ожидает продолжения сотрудничества с Супрун, - региональный вице-президент Мюллер - Цензор.НЕТ 7441
У нас уже завелись мистервства, которые самостийно та нэзалэжно сотрудничают со Всемирным Банком, ОБСЕ, ООН, ЕС, НАТО, ПАРЕ, СНГ, ВТО и злочынным МВФ?
Это они там "интересы Украины" представляют, или наоборот - здесь чьи-то? Всемирный банк ожидает продолжения сотрудничества с Супрун, - региональный вице-президент Мюллер - Цензор.НЕТ 6646
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На сайті Мінюсту США відсутні дані про те що вона відмовилась від громадянства США. Крім того перебуває на посаді у статусі в.о. понад дозволених 30 міс. Закон має бути однаковим для всіх.
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76% удовлетворены качеством услуг по сравнению с 10%..... Источник: https://censor.net.ua/n3110508

откуда такая информация у Мюллера, ему сама Супрун нашептала? кто-нибудь знает?
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Не знаю кто там с кем сотрудничает, только улучшения видны только на словах.
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наших чинуш уже все финансовые доноры мордой по столу возят а они делают вид что это не они и они не понимают кто это
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВсемирный банк ожидает продолжения сотрудничества с Супрун, - региональный вице-президент Мюллер
 
 
 
 
 
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