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 Политика Украины, Общество
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 США поддерживают евроатлантические устремления Украины, - посольство

Посольство США в Украине приветствует закрепление в Конституции Украины курса на членство в НАТО и Европейском Союзе. Оно также заявляет о своей поддержке украинских стремлений.

Об этом говорится в сообщении посольства в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем народ Украины с сегодняшним голосованием в Раде, которое решительно утверждает членство в НАТО как стратегический приоритет Украины. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украину в Альянсе", - отмечает посольство.

США поддерживают евроатлантические устремления Украины, - посольство 01

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Напомним, 7 февраля Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110507
 
   
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ну вот, уже почти рядом

Украине потребуется минимум 50 лет, чтобы догнать европейские экономики - Всемирный банк
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/10436679-ukraine-potrebuetsya-minimum-50-let-chtoby-dognat-evropeyskie-ekonomiki-vsemirnyy-bank.html
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Кто бы что не говорил,.а голосование было очень важным для подтверждения целей Украины на устремление в цивилизованный мир.Даже по соплям лаптей со всех экранов это видно.Ножками стучат,щёчки дуют,кулачками трясут,лаптями мышей пугают.....
Няхай здохне той хто Украiну ня любiць....Слава Украiне!Дзякуй,Амерыка,што ты ёсць!
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Закончилась смута многовекторности, теперь ноги не будут разъезжаться в разные стороны.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША поддерживают евроатлантические устремления Украины, - посольство
 
 
 
 
 
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