 США поддерживают евроатлантические устремления Украины, - посольство

Об этом говорится в сообщении посольства в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"Поздравляем народ Украины с сегодняшним голосованием в Раде, которое решительно утверждает членство в НАТО как стратегический приоритет Украины. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украину в Альянсе", - отмечает посольство.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.
Украине потребуется минимум 50 лет, чтобы догнать европейские экономики - Всемирный банк
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/10436679-ukraine-potrebuetsya-minimum-50-let-chtoby-dognat-evropeyskie-ekonomiki-vsemirnyy-bank.html
Няхай здохне той хто Украiну ня любiць....Слава Украiне!Дзякуй,Амерыка,што ты ёсць!