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 Политика Украины, Общество
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Все про:Нацсовет_ТРВ (390) пропаганда (2170) штраф (811) Newsone (15)

 Нацсовет оштрафовал NewsOne на 96,5 тысяч гривен за "язык вражды"

Члены Национального совета по телевидению и радиовещанию единогласно проголосовали за штрафные санкции против телеканала NewsOne за наличие в эфире призывов к развязыванию войны и разжигание ненависти.

Решение опубликовано на сайте Нацсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

Причина штрафа – то, что в эфире "ООО Новини 24 години", пользующегося логотипом NewsOne, 31 июля, 1, 2, 5, 6, 13 сентября 2018 года обнаружили "призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти ".

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"В частности, язык вражды был зафиксирован в выступлениях гостей и ведущих программ NewsOne Лукаш, В. Пиховшека, Р. Коцабы, Е. Червоненко, А. Лесика, М. Добкина, Д. Спивака", - отметили в Нацсовете.

Кроме того, в Национальный совет поступило письмо Службы безопасности Украины с информацией о распространении в указанные дни в программах телеканала высказываний, содержащих признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.

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Речь идет о таких клише российской пропаганды, как "партия войны", "партия мира", "братоубийственная война", "механизм раскола православия", "Россия защищает свои интересы", "мир не признает Россию агрессором" и других. По мнению СБУ, приведенному в сообщении, эти клише в контексте, направленном на инспирацию деструктивных настроений в украинском обществе, производят формирование искаженного представления о событиях в Украине, прежде всего связанных с российской агрессией.

Согласно решению Национального совета, канал должен привести свою деятельность в соответствие с требованиями украинского законодательства в течение двух недель, иначе ему грозят новые санкции.

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Представителей NewsOne на заседании не было, хотя, как подчеркнули в Нацсовете, именно по их просьбе рассмотрение этого вопроса запланировали на 7 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3110504
 
   
 Топ комментарии
 
Если вы из ОРДЛО вы рискуете не только тем что удалят ваш комментарий, а что вас и замочат
Перестаньте придерживаться сепаратистских настроений
Сделайте для себя выбор - или вы за Украину или за Россию
Никаких лугандоний, малоросий и прочей альтернативной промосковской херни тут не будет
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Для медведчука эта сумма равна сумме одного дня обслуживания его яхты

Электрический стул решил бы проблему
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Выгребная яма, где любят тусоваться онотоле, вана и прочая рыгонечисть.
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А против кого войну то развязать предлагають ? Нацсовет оштрафовал NewsOne на 96,5 тысяч гривен за "язык вражды" - Цензор.НЕТ 4035
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там они перечисленьі, попроси что б тебе прочитали...
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Для медведчука эта сумма равна сумме одного дня обслуживания его яхты

Электрический стул решил бы проблему
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Дуже добре..... У випадку продовження подібного свинства канал NewsOne взагалі буде залишено без ліцензії ..😃
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Выгребная яма, где любят тусоваться онотоле, вана и прочая рыгонечисть.
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"Язык вражды" нужно заменить на "язык дружбы"? Нацсовет оштрафовал NewsOne на 96,5 тысяч гривен за "язык вражды" - Цензор.НЕТ 1359
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Луценко, а почему эти лукаш, пиховшек, коцаба, червоненко, лесик, добкина, спивак не сидят за разжигание войны и ненависти?
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Скажу больше. Даже ни один зрадобот не пострадал.В Украине вам прям раздолье хотя вас от перечислених персонажей не отличить
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3.5 штуки баксов, на которые оштрафовали мураевцев - это минут 10 рекламы.
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Максимка, беги бутылки сдавать и на вырученные борись с фашистами.

Не путайся под ногами.
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С чего бы за эти слова штрафовать? Ты за гоцмана тоже должен штраф платить. Нацрада оштрафувала NewsOne на 96,5 тисячі гривень за "мову ворожнечі" - Цензор.НЕТ 9540
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разорите ж каналью такими мощными штрафами...
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Чи й не сумма....минутный рекламный ролик в прайм-тайм покроет десяток таких штрафов. Штрафы должны быть минимум шестизначными в долларовом эквиваленте и штрафовать надо за каждое единичное нарушение, а не как в данном случае, общим списком.
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ооо, это помойка уже лукаш из нафталина достала- теперь ждать выступлений табачника?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНацсовет оштрафовал NewsOne на 96,5 тысяч гривен за "язык вражды"
 
 
 
 
 
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