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Все про:Днепропетровщина (1308) Конституция (2001) переименования (483) Филатов (276) декоммунизация (417)

 Это не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет, - Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Городской голова Днепра Борис Филатов выступает категорически против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Об этом Филатов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц. ... И, да, я абсолютно спокоен. Все равно у них ничего не выйдет. Вот увидите", - заявил мэр Днепра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рада направила в КС проект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. ВИДЕО

Это не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет, - Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110503
 
   
 Топ комментарии
 
А Днепровской слабо было назвать?
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Это дело жителей Днепра и области. А мнение мера это всего лишь его мнение. Как по мне, Днепрославская или просто Днепровская область звучало бы совсем неплохо
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Вместо обещанных снятия неприкосновенности,закона об импичменте,закона о выборах- херней занимаются. Это не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет, - Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую - Цензор.НЕТ 1823
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- Вам, Киса, пора уже лечиться электричеством. Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча. (с)
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К Олимпиаде - 80 сняли мультфильм : « А Баба Яга против «.
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Президентский проект ---название Днепровская, чтобы не вызывать раздрая у жителей области, но проголосовали как проголосовали... Сейчас начнется галас , в Конституционный суд уже подали заяву по Названию Сичеславская.
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Да прям таки... Неожиданно для самих себя проголосовали поперек?
Вольнодумцы, йолпт!
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Боря, а ты подай в отставку в знак протеста.
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или ведро говна пусть сожрет,протестуючи...
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Это дело жителей Днепра и области. А мнение мера это всего лишь его мнение. Как по мне, Днепрославская или просто Днепровская область звучало бы совсем неплохо
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У Бандерівську. Якась назва - ні про що. А ще краще Бандерівську область на кордоні з Росією розмістити.
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а Закарпатскую в Контрабандную, Житомирскую в Янтарную и так далее.
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забыл а Черговий сменить фамилию Гамноидов
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прикацапленые без петрухи-дида и на горшок не сходят....
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Вместо обещанных снятия неприкосновенности,закона об импичменте,закона о выборах- херней занимаются. Это не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет, - Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую - Цензор.НЕТ 1823
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Це ж типу досягнення для електорату. Чимось же треба бахвалитись - перейменувати купу гною на Еверест - хіба не досягнення?
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Та зрозуміло, що треба перейменовувати. А чому не у Дніпровську - черговий кризис-клімакс?
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"cтара" ,історична назва міста дійсно- Січеслав.
славити Січ .
свідомість українців приспана навіки.
Україна зникає
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Какого чёрта Рада решает, как будет называться та, или иная область? Пусть на местах решают. Тем более, что логичнее назвать "Днепровская область".
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Бо у нас не купа автономій, а єдина країна. Тому Рада й вирішує.
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треба всі області України через які тече Дніпро назвати так - дніпровська область 1 ,дніпровська область 2, дніпровська область 3 . запорізьку область перейминувати в дніпровську 4 .
І тоді нацменшини які ненавидять все українське в Україні будуть щасливі і задоволені
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бо український парлямент не знає чим більше зайнятись. Не вистачає або повноважень, або клепки.
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А **** ты прилепил себе Норвежский флажок? Боишься бинберовцев?
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И дать каждому новому мэру право переименовывать на свой вкус.
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Если Украина заявит о желании переименоваться в Киевскую Русь, у россиян будет такая истерика, что лопнут духовные скрепы)
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Це не парламент, а клуб політичних самогубців. Їм нічого не вдасться, - Філатов виступив проти перейменування Дніпропетровської області на Січеславську - Цензор.НЕТ 8927
если кому то не нравится сичеславская
можем и в сечаславскую переименовать если шо (с)
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что только не придумают чтоб отвлечь от эконических и социальных проблем страны
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З 8 (вісьми) Запорізьких січей 5 (п'ять) розташовувалися на теренах ******** Дніпропетровської області в її Нікопольському районі: 1)Томаківська, 2)Базавлуцька, 3) Микитинська, 4 Чортомлицька, 5) Підпільнянська (Нова).
Ось чому назва області Січеславська доречна.
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Українці мають вирішувати долю нашої козацької землі, а не якісь тимчасові філатови. Україна буде Українська!
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А чому відразу на назвали замість Днєпропєтровск Січеслав?
Все ж одно, буде СІЧЕСЛАВ.
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неужели что-то получше не могли придумать, ассоциация с сеча
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так то асоціація у москвомовних, а в Українців такої асоціації не виникає, дуже різні вимови цих слов. Це лише для москвомовних тільки так здається.
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ой,барышня,а какие ассоциации с вашим ником!вам лучче не знать..
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Вот недавно был в Мексике и на каждому углу замечал слово ******. Сейчас весь испаноязычный мир срочно заставить русское слово "кости" называть по-другому, потому что это неприлично.
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И что же у них "не выйдет"? Самоубиться? Це не парламент, а клуб політичних самогубців. Їм нічого не вдасться, - Філатов виступив проти перейменування Дніпропетровської області на Січеславську - Цензор.НЕТ 8716
Тот редкий случай, когда полностью согласен с Филатовым. Почему бы не переименовать в Днепровскую область? Что было бы логичным, как во всех областях- по названию основного города. Бред.
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Логічно було б наше місто назвати Січеслав, і дивно що й досі є молоосвідчені люди, які не знають що в нас є Закарпатська область з обласним центром Ужгород, Волинська область з обласним центром Луцьк, тепер БУДЕ Січеславська з обласним центром Дніпро.
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Ну да, ну да. "Будет". Щас кацапы раскачают- и Днепра может не быть, не то что области. Очень "принципиальный" вопрос на фоне войны да ещё в рузькегаварящем Днепре.....
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До московської окупації 1918року, наше місто носило назву Січеслав.
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В колбасаподвадвадцатьславскую! Самое то будет!
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Точно делать больше нечего. Все жизнь его Днепром называл, а сейчас и подавно
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Это не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет, - Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую
Филатов хочет затереть в памяти украинцев богатую и глубокую историю этой территории, назвав ее чем-то бессмысленным, типа вода водная.

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Пропоную Філатову в знак протесту мандат на стіл з заявою і свобідний,як гумка в трусах. Це не парламент, а клуб політичних самогубців. Їм нічого не вдасться, - Філатов виступив проти перейменування Дніпропетровської області на Січеславську - Цензор.НЕТ 6336
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И чего тогда не Половица ? половицкая область .........
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А мені здається це Богя політичний самогубець. Зараз займається розкрадання і розбазарюванням міського бюджету, підкупом виборців на користь пріпіздєнта, і таке інше. Богя, прийде Юля, в якої ти колись вкрав під шумок "боротьби з ЄЕСУ" багато нерухомості, і тебе посадить за грати. Але не за старі діла, а якраз за сьогодніші.
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Назва має велике значення. Січеславська- дуже добра назва для козацького краю. І нацменшина,до якої належить філатов, дуже любить підтримувати не українців, сильних світу цього.
Так само треба повернути назву Сіверський Донецьк, а не Сєвєродонецк, як назвали совєти, щоб ще раз показати, що українців на Донбасі не було.
Он Греція не дозволила Македонії вступити у НАТО з-за неправильної з точки зору Греції назву.
І нам також треба Росію офіційно називати московією.
НАЗВА МАЄ ЗНАЧЕННЯ!
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Филатов, как и многие другие, сильно изменились за время, прошедшее после выборов (или удачно притворялись до выборов).
Единственный путь избежать подобных проблем для страны - просто проводить выборы чаще - раз в два-три года. Тогда бы и против януковича не пришлось бы идти на жертвы на Майдане...
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При всем моем отвращении к Филатову, он- не самый худший вариант для Днепра. Нужны выборы чаще? Ну будет там вилкул и иже с ним. Постоянно.
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у зайд, при самому тільки згадуванні про славне козацьке минуле, стається діарея "со всех стволов"..
очевидно, что в этом вопросе нет прибылЕй Филатову лично.. и шо он - лох?)
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Сельские рагули с ограниченным словарным запасом после могилянскоц эпидемии уже напридумывали кучу идиотских терминов, которые режут ухо и давно имеют свои заменители в украинском языке.
Тут и свитлына и льотовыще и гвинтокрыл.
Особенно нравится слово свята безприменительно к имени с ударением на последнем слоге.
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Рагуль "городской" пиши или на русском или на украинском
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Из какого ануса ты, поц, вылез? Из Ольгино?
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Так Філатов був свого часу проти перейменування Дніпропетровська у Дніпро! Так що він може бути "спокоєн")) В нього нічого не вийде!
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В Бориславскую нормально, устроит? Дороги нужно ремонтировать и городом заниматься, а не лезть куда не просят. Деревья уже все в городе уничтожил советчик.
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Кого волнует мнение этого *******? Есть закон о десоветизации, "Петро" там оставаться не может. Хочет этот поц этого или нет.
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Видимость работы, укреплением экономики занялись бы, притоком инвестиций.
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Задыхаюсь от возмущения. Сичеслав выдуманное слово? Патриоты все врали?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет, - Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую
 
 
 
 
 
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