 Это не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет, - Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Об этом Филатов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц. ... И, да, я абсолютно спокоен. Все равно у них ничего не выйдет. Вот увидите", - заявил мэр Днепра.

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