 Это не парламент, а клуб политических самоубийц. У них ничего не выйдет, - Филатов выступил против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Об этом Филатов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц. ... И, да, я абсолютно спокоен. Все равно у них ничего не выйдет. Вот увидите", - заявил мэр Днепра.
Вольнодумцы, йолпт!
славити Січ .
свідомість українців приспана навіки.
Україна зникає
І тоді нацменшини які ненавидять все українське в Україні будуть щасливі і задоволені
если кому то не нравится сичеславская
можем и в сечаславскую переименовать если шо (с)
Ось чому назва області Січеславська доречна.
Все ж одно, буде СІЧЕСЛАВ.
Тот редкий случай, когда полностью согласен с Филатовым. Почему бы не переименовать в Днепровскую область? Что было бы логичным, как во всех областях- по названию основного города. Бред.
Филатов хочет затереть в памяти украинцев богатую и глубокую историю этой территории, назвав ее чем-то бессмысленным, типа вода водная.
Так само треба повернути назву Сіверський Донецьк, а не Сєвєродонецк, як назвали совєти, щоб ще раз показати, що українців на Донбасі не було.
Он Греція не дозволила Македонії вступити у НАТО з-за неправильної з точки зору Греції назву.
І нам також треба Росію офіційно називати московією.
НАЗВА МАЄ ЗНАЧЕННЯ!
Единственный путь избежать подобных проблем для страны - просто проводить выборы чаще - раз в два-три года. Тогда бы и против януковича не пришлось бы идти на жертвы на Майдане...
очевидно, что в этом вопросе нет прибылЕй Филатову лично.. и шо он - лох?)
Тут и свитлына и льотовыще и гвинтокрыл.
Особенно нравится слово свята безприменительно к имени с ударением на последнем слоге.