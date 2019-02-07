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 9 тыс. евро премии "Слідства.Інфо" 4 года без ведома журналистов были у руководителя проекта Гнапа: кандидат в президенты обещает вернуть средства

Бывший журналист-расследователь, кандидат в президенты Дмитрий Гнап в 2015 году не передал обещанную премию "Слідство.Інфо" на нужды армии, перечислив ее на свой банковский счет.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка "Слідство.Інфо" Анна Бабинец, сообщает Цензор.НЕТ.

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"У нас в "Слідство.Інфо" произошла досадная ситуация и лучше, чтобы рассказала об этом я. Точнее, произошла она давно, но обнаружили мы это только сейчас. И связана она с деньгами. Почти четыре года назад наше агентство получило премию "Свободная пресса Восточной Европы-2015", денежный приз составил 15 тысяч евро. Тогдашний руководитель "Слідство.Інфо" Дмитрий Гнап от имени команды публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь армии. На днях ко мне обратились коллеги из другого медиа с вопросом о судьбе этих денег. Все это время я была уверена, что приз действительно ушел в армию. Начали разбираться. Выяснилось, что премия была перечислена на банковский счет Дмитрия (возможно, потому, что счета ОО "Слідство.Інфо" были открыты лишь в декабре 2015-го, а премия поступила где-то за полгода до этого)", - сообщила журналист.

9 тыс. евро премии Слідства.Інфо 4 года без ведома журналистов были у руководителя проекта Гнапа: кандидат в президенты обещает вернуть средства 01

"По словам Димы, 2000 евро действительно были переданы на помощь армии, 3900 евро пошли на оперативные расходы организации (были дыры в финансировании) и 9100 евро до сих пор находятся в банковской ячейке Дмитрия. В ближайшие дни он перечислит их как благотворительный взнос на счет ОО "Слідство.Інфо" - туда, где они, собственно, должны быть. И мы с командой решим, как лучше всего потратить эти деньги. Любые предложения приветствуются – пишите мне или на страничку "Слідство.Інфо", - отметила Бабинец.

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"Я считаю необходимым заявить об этом, поскольку понимаю деликатность ситуации. Учитывая, что Дмитрий теперь является политиком, его журналистские обещания могут приравнивать к политическим. И это может навредить "Слідство.Інфо" - организации, которую я когда-то создавала и сейчас развиваю. Семь месяцев назад Дмитрий оставил "Слідство.Інфо" и подался в политику. Мы сознательно отстраняемся от политической деятельности Дмитрия, поскольку любое, даже минимальное политическое влияние нарушает стандарты профессиональной журналистики. А мы эти профессиональные стандарты уважаем больше всего", - подчеркнула журналист.

"UPD. Меня спрашивают "почему именно сейчас?". Ответ прост - все, что написано в посте, я узнала в течение последних двух дней. Узнала - написала. Это не наше личное дело с Дмитрием, чтобы решить его один-на-один. Премию получала вся команда, и у этих людей есть справедливые вопросы. Эта история все равно выплыла бы в публичную плоскость и неизвестно в каком свете. Считаю ответственным заявить о ней от своего имени как о факте, без громких оценок и теорий заговоров. UPD 2. И бывшие члены команды "Слідства", и другие люди, мнение которых важно для меня, пишут, что эти деньги следует перечислить на нужды армии. Как только они попадут на счета "Слідства.Інфо", мы отправим их на армию. Продолжайте сбрасывать предложения", - резюмировала Бабинец

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Кандидат в президенты Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook также прокомменитировал скандал с премией.

"Меня спрашивают про журналистскую премию, которую мы получили в 2015 году. Ее общая сумма составила 15 тыс.евро. Потратили ее так: 1) 2 тыс. евро Елена Козяченко передала роте разведчиков, которые стояли под Артемовском. Затем они помогли снять крутое расследование о контрабанде на Донбассе. 2) 3917 евро пришлось потратить на текущие расходы проекта. Это произошло когда Роман Скрыпин как председатель "Громадського" в 2016 году на несколько месяцев заблокировал нам счета со средствами проекта. Угу, пришлось часть средств проесть. Чтобы не умереть с голоду. И чтобы выход программы не остановился. 3) Остаток в 9087 евро закину сегодня или завтра на счет Слідства. И пусть команда сама решает, как ими распорядиться. Платежка будет здесь. Так договорились с Анной Бабинец", - заверил Гнап.

Отметим, что в декларации Гнапа за 2017 год, эти средства не указаны.

Гнапа выдвинула партия "Сила людей". Для регистрации президентом было собрано около 3 млн грн при необходимых 2,5 млн грн.

Гнап объявил об уходе в политику 25 июня 2018 года. С 2013 года он возглавлял проект "Громадського" "Слідство.Інфо". Автор и соавтор ряда резонансных расследований, среди которых – фильмы об офшорах президента Петра Порошенко и гибели журналиста Павла Шеремета.

20 января 2019 года партия "Сила людей" выдвинула Гнапа кандидатом в президенты. В этот день он начал сбор средств для залога в 2,5 млн грн.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.

9 тыс. евро премии Слідства.Інфо 4 года без ведома журналистов были у руководителя проекта Гнапа: кандидат в президенты обещает вернуть средства 02
9 тыс. евро премии Слідства.Інфо 4 года без ведома журналистов были у руководителя проекта Гнапа: кандидат в президенты обещает вернуть средства 03

Источник: https://censor.net.ua/n3110502
 
   
 Топ комментарии
 
Гнап виходить тупо вкрав гроші, які мали піти на армію в той час, коли вони найбільш були необхідні а зараз коли його спалили, хоче повернути і ніби нічого не було, справедливість відновлена? Він ще й збирав кошти (ніби і ще збирає) на передвиборчу кампанію, хто там скидався, не хочете перевірити, куди грошенята підуть?
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А в марте 15-го году эти грошики были бы для армии не лишними...
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так он Гнап (в названии статьи) или Гнат (в тексте) ?
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Черговый по Лахте, кто вам дебильные ники придумывает?
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Красивая картинка, но военных у нас от силы 100 тыс., не могли б Вы сделать аналогичную например по пенсиям. 9 тыс. евро из обещанной армии премии "Слідства.Інфо" перечислены на банковский счет Гнапа в 2015 году: кандидат в президенты обещает вернуть их журналистскому проекту - Цензор.НЕТ 1467
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с левой стороны картинки сумма внесенных отчислений за весь стаж,

а справа сумма полученных пенсий
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А в марте 15-го году эти грошики были бы для армии не лишними...
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Ну 9к евро в 15 году когда у армии не было ничего и 9к евро сейчас, когда армия куда лучше обеспечена это совсем разные деньги.

Да и чего 9к, группа решила, что 100% денег пойдет на армию, а 100% от 15к это 15к. Если 2 отдал, то наверное ещё 13 должен.

Да и если совсем на чистую, то чего в Гнаповской декларации эти деньги не отмечены как нал, ведь должны быть, раз они на его личном счете 9 тыс. евро из обещанной армии премии "Слідства.Інфо" были перечислены на банковский счет Гнапа в 2015 году: кандидат в президенты обещает вернуть их журналистскому проекту - Цензор.НЕТ 1763
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У какие мелочные!!!! Денег им жалко!!!! Армия какая-то!!!!

Он же святой антикоррупционер, разоблачитель злочинной влады!
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Ггг....))))) Обещания обещаниями, армия армией, пролезание в президенты это тоже само собой))) но когда дело касаеться своего кармашка, то и 9 тыс евриков никогда не помешает)))))
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ну вот...хорошо,шо чувачок в президенты подался.одна выгода государству.так бы те 9 тыс затерялись в небытии.а так пойдут в казну.да плюс еще 2,5 лимона за регистрацию 9 тыс. евро из обещанной армии премии "Слідства.Інфо" были перечислены на банковский счет Гнапа в 2015 году: кандидат в президенты обещает вернуть их журналистскому проекту - Цензор.НЕТ 7449.
а вы говорите -плохо когда кандидатов много.оказывается есть куча сёпрайзов и бонусов
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до 7-го березня кандидатуру можна зняти і гроші повернуть)
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ну,9 тысяч евриков уже придется таки отдать на пользу армии 9 тыс. евро из обещанной армии премии "Слідства.Інфо" перечислены на банковский счет Гнапа в 2015 году: кандидат в президенты обещает вернуть их журналистскому проекту - Цензор.НЕТ 6736.порохоботы уже не слезут
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Никому неизвестный чувак начал пиар кампанию с воровства. Лошара еще 2.5 ляма заплатил, чтоб обосраться на всю страну.
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Для антикарупціонєра 9000 євро просто пилюка.
Просто забув в які штани поклав)
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Сколько?
Не забывай что это вклад в валюте. И не написано текущий или депозит.
Если текущий - то дай бог 0,5 -1 % годовых. Депозит - 1-4%.
Циферки не впечетляют!
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Гнап виходить тупо вкрав гроші, які мали піти на армію в той час, коли вони найбільш були необхідні а зараз коли його спалили, хоче повернути і ніби нічого не було, справедливість відновлена? Він ще й збирав кошти (ніби і ще збирає) на передвиборчу кампанію, хто там скидався, не хочете перевірити, куди грошенята підуть?
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Гнап как настоящий журнашлюх - занычкарил бобосики, а когда его спалили решил с пафосом отдать на армию 9 тыс. евро из обещанной армии премии "Слідства.Інфо" перечислены на банковский счет Гнапа в 2015 году: кандидат в президенты обещает вернуть их журналистскому проекту - Цензор.НЕТ 700
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Теоретичний головнокомандувач який краде гроші на армію. Шикарний кандидат.
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Там історія взагалі кошерна)
Перше що зробив пан Гнап "назбиравши" гроші на реєстрацію відправив всю свою антикорупційну тусовку тролити Пороха з плакатами "Хто убив Ганзюк".
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Почему сразу забыл? Просто три года кандидат в президенты ожидал подходящего случая....
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Я то думаю, що це глазкі у нього такі хитрющі-хитрющі а тут он воно що. Хто куди а Гнап баблішка підмутити)
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От і вір людям після такого...Від Гнапа такого не чекала.Гидко
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Жаба задавила, але це дрібниця, у порівнянні з паталогічною жадібністю Юлі!
Тимошенко навіть мерс, на якому їздить, орендує за партійні гроші у фірми, що належить її чоловікові!
Вони поборють карупцию!!!
Щас! вони десятку у бабки що кропом біля метро торгує візьмуть!
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ці гнаки, біхуси та інша наволоч - це негідники
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Всех кандидатов "мочат", скоро и в сортире мочить будут. 😉
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А скока он "забудет" если доберется до народних грошей?
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Типичный антикоррупционер. Вдруг вспомнил, что третий или четвёртый год держит на личном счету около 10 тыс. евро грантовских денег, которые договорились с коллегами-журналистами отдать армии ещё в 2015 году. Зато нашёл офшор у Порошенко аж на целых 3000 долларов, который манипулятивно привязал к иловайской трагедии. Вот поэтому "антикоррупционеры" и не хотят подавать декларации - много интересного может всплыть.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины9 тыс. евро премии "Слідства.Інфо" 4 года без ведома журналистов были у руководителя проекта Гнапа: кандидат в президенты обещает вернуть средства
 
 
 
 
 
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