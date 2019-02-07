 Срабатывает страх возможных будущих дел, - Луценко об отказе Рады рассматривать законопроект о продлении действия механизма заочного осуждения

"Я не буду пояснять, почему депутаты делают такую глупость. Пусть каждый из них (депутатов. - Ред.) пояснит… Нет пояснений (тому факту, что депутаты не включили в повестку дня указанный законопроект. - Ред.), кроме одного – срабатывает определенный инстинкт, страх возможных будущих дел", - сказал Ю.Луценко журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он вновь отметил, что Генпрокуратура завершила расследование дела по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича и других бывших высокопоставленных лиц государства в организации убийства протестующих на Майдане во время Революции достоинства в 2014 году и готова к поддержанию обвинения в суде по процедуре заочного привлечения к ответственности.

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"По заключению независимой экспертизы, которая по закону является основой поддержания обвинения… именно приказ Януковича и руководителя СБУ Якименко (экс-главы СБУ Александра Якименко. - Ред.) и МВД Захарченко (бывшего главы МВД Виталия Захарченко. - Ред.) на применение вооруженных людей против мирных демонстрантов находится в прямой причинно-следственной связи со смертями мирных демонстрантов и правоохранителей на Майдане. Таким образом, никто из майдановцев не виновен в смертях тех правоохранителей, которые выполняли, к сожалению, преступный приказ. Они стали жертвами тех преступников, которые такой приказ отдали", - пояснил Генпрокурор.

Ю.Луценко напомнил, что накануне парламентский комитет по вопросам обеспечения законодательной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект.

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Ранее в этот день народные депутаты не поддержали включение в повестку дня и рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования (№9353).