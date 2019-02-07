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 Политика Украины
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Все про:ВР (22641) Луценко (7310) суд (21768) Якименко (50) Захарченко Александр (334)

 Срабатывает страх возможных будущих дел, - Луценко об отказе Рады рассматривать законопроект о продлении действия механизма заочного осуждения

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко возмущен тем, что Верховная Рады не смогла включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс, предусматривающий продление срока действия механизма заочного осуждения.

"Я не буду пояснять, почему депутаты делают такую глупость. Пусть каждый из них (депутатов. - Ред.) пояснит… Нет пояснений (тому факту, что депутаты не включили в повестку дня указанный законопроект. - Ред.), кроме одного – срабатывает определенный инстинкт, страх возможных будущих дел", - сказал Ю.Луценко журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он вновь отметил, что Генпрокуратура завершила расследование дела по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича и других бывших высокопоставленных лиц государства в организации убийства протестующих на Майдане во время Революции достоинства в 2014 году и готова к поддержанию обвинения в суде по процедуре заочного привлечения к ответственности.

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"По заключению независимой экспертизы, которая по закону является основой поддержания обвинения… именно приказ Януковича и руководителя СБУ Якименко (экс-главы СБУ Александра Якименко. - Ред.) и МВД Захарченко (бывшего главы МВД Виталия Захарченко. - Ред.) на применение вооруженных людей против мирных демонстрантов находится в прямой причинно-следственной связи со смертями мирных демонстрантов и правоохранителей на Майдане. Таким образом, никто из майдановцев не виновен в смертях тех правоохранителей, которые выполняли, к сожалению, преступный приказ. Они стали жертвами тех преступников, которые такой приказ отдали", - пояснил Генпрокурор.

Ю.Луценко напомнил, что накануне парламентский комитет по вопросам обеспечения законодательной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект.

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Ранее в этот день народные депутаты не поддержали включение в повестку дня и рассмотрения проекта закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования (№9353).

Источник: https://censor.net.ua/n3110499
 
 
 Топ комментарии
 
как эта семья сегодня веселит нас...
***
- Сема, вы знаете, они про вас такое говорят...когда вас нет...
- я вас умоляю...когда меня нет... пусть они меня даже бьют
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так югик не меньше ихнего ссытся😀😀😀
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уже празднует походу
кума своего заочно осуди
и себя тоже со своей старухой
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как эта семья сегодня веселит нас...
***
- Сема, вы знаете, они про вас такое говорят...когда вас нет...
- я вас умоляю...когда меня нет... пусть они меня даже бьют
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Шо, неуспеет кум-прокурор "отоварить" уголовными делами всех кого желает? Боится что на очередные Сейшелы не хватит?
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"Срабатывает страх возможных будущих дел", - заявил бесстрашный Луценко.
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уже празднует походу
кума своего заочно осуди
и себя тоже со своей старухой
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так югик не меньше ихнего ссытся😀😀😀
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«Остап, сидя на обломке ворот дома № 5 по Перелешинскому переулку, стал развивать перед оторопевшим кустарем‑одиночкой с мотором фантасмагорические идеи, клонящиеся к спасению родины.» (с)
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Заочное осуждение.... А что говорит мировая практика?
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Луценко рассказывает как его боятся депутаты, чтоб народ заметил как они его боятся, а то глупый народ думает, шо они его не боятся, а зря думают, бо боятся так, шо от страха воруют ещё больше. Луценко, лучше не пугай их, а то ты напугал, а страна без штанов останется.
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Що він падло, зрадників і вбивць мусорів, порівнює з загиблою Небесною сотнею.Ти курва їм ще героя надай,посмертно.
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какой страх????????? кто сидит???????????? опять Остапа несет(((((((((
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Не сци Юла, Гриценко не випустить ні тебе ні Пецю... Усі сядите!
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Юра знает,кое кого уже приглашал"чайку попить". Спрацьовує страх можливих майбутніх справ, - Луценко про відмову Ради розглядати законопроект про продовження дії механізму заочного засудження - Цензор.НЕТ 9494
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Страх?
В виртуальной тюрьме, может оказаться плохой виртуальный сокамерник?
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Как ему понравилось,судить заочно,когда подсудимый ответить не может.Суди тех,кто в стране.Штепа,до сих пор,на свободе...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСрабатывает страх возможных будущих дел, - Луценко об отказе Рады рассматривать законопроект о продлении действия механизма заочного осуждения
 
 
 
 
 
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