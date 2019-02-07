EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Общество
  626  20
Все про:Метрополитен (579) проезд (250) Харьков (4157) Антимонопольный комитет (278)

 АМКУ проверит экономическую обоснованность повышения тарифов в Харьковском метро

Харьковское территориальное отделение Антимонопольного комитета проверяет правомерность повышения оплаты в Харьковском метрополитене.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт АМКУ.

В сообщении отмечается, что АМКУ проверит экономическую обоснованность повышения цены за проезд в метро.

"С целью проверки экономического обоснования установления новой стоимости проезда, территориальным отделением начато исследование соблюдения порядка при определении тарифа услуги по перевозке пассажиров метрополитеном, которую предоставляет КП "Харьковский метрополитен", в размере 8 грн за одну пассажироперевозку", - сообщает АМКУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стоимость проезда в харьковском метро с 7 февраля повысится до 8 гривен, в троллейбусах и трамваях - до 6 гривен, - решение исполкома горсовета. ВИДЕО

Антимонопольный комитет напомнил, что цена на проезд была повышена 6 февраля этого года.

"6 февраля 2019 на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета принято решение "Об установлении тарифа на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном". Согласно решению, стоимость проезда в Харьковском метрополитене увеличена с 5 грн. до 8 грн. за одну поездку. Харьковским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины проект вышеуказанного решения не соглашался, поскольку согласно действующему законодательству согласованию подлежит установление порядка определения тарифов для объектов антимонопольного регулирования, а не сам тариф на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном", - заключает АМКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" подняла цены на белье и напитки в поездах

Источник: https://censor.net.ua/n3110491
 
 
 Топ комментарии
 
АМКУ странная организация,вся страна в монополиях ,а они не видят.
 показать весь комментарий
 
А что там проверять - харьковское быдло проголосовало за кернеса и рыгов - теперь выгребает. Может, лет через несколько поймет причинно-следственную связь. А пока, как они считают, во всем виноваты не они, не кернес, а порошенко(я не его стороник, но справедливость дороже).
 показать весь комментарий
 
я честно проголосовал за порошенко
как потом оказалось развели как лоха(с)
хотя хез, харьков по крайней мере украинский
а так бы может орки до днепра дошли бы
еслибы пепе с хуйлом не договорился
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
АМКУ странная организация,вся страна в монополиях ,а они не видят.
 показать весь комментарий
 
 
В Киеве значит можно Фуксу платить по 2 гривны с каждой поездки?
 показать весь комментарий
 
В Киеве при оптовом пополнении поездка 6,3, а в гепасити ничего не меняется. И сравните количество рекламы...
 показать весь комментарий
 
 
Только идиот, постоянно пользующийся метро, будет каждый день покупать одноразовую поездку по 8 грн. Умный купит карточку и будет ездить по 6,30.
 показать весь комментарий
 
А что там проверять - харьковское быдло проголосовало за кернеса и рыгов - теперь выгребает. Может, лет через несколько поймет причинно-следственную связь. А пока, как они считают, во всем виноваты не они, не кернес, а порошенко(я не его стороник, но справедливость дороже).
 показать весь комментарий
 
 
Собственно, то, что я и описал. А сами не виноваты ни в чем, проданный или просто дебильный голос на выборах "ни на что не влияет".
 показать весь комментарий
 
я честно проголосовал за порошенко
как потом оказалось развели как лоха(с)
хотя хез, харьков по крайней мере украинский
а так бы может орки до днепра дошли бы
еслибы пепе с ****** не договорился
 показать весь комментарий
 
 
Харьков не отдал оркам Аваков, а так бьі Порошенко и Харьков сдал.
 показать весь комментарий
 
 
если так
то прощаю ему рюкзаки если шо
вообще выше моего понимания как этих двух сепаров не приняли до сих пор
со съезда сепаров юговостока в харькове все и началось
крым и донбас и в куй не дули, когда тут колорадские ленты начали раздавать
помню как титушню из белгорода автобусами завозили
и никто за это до сих пор не ответил
 показать весь комментарий
 
То есть вы признаете (развели как лоха(с)) собственную ошибку - это радует. Так почему же в предыдущем ответе вы из трех вариантов (они, кернес, порошенко) вы выбрали 2(!) неправильных?
 показать весь комментарий
 
ничего я еще не выбирал
думаю только за кого
за зеленского или за гриценко)
 показать весь комментарий
 
Я не о том. Я насчет вопроса, кто виноват в повышении цены проезда в харькове.
 показать весь комментарий
 
А-а. Саркастируете! Тогда я выхожу из дискуссии.
 показать весь комментарий
 
Они могут сказать что выполняют наказ Розенко-"Если вы не будете увеличивать реальную заработную плату своим работникам, то в условиях открытого рынка труда вы будете терять трудовой потенциал, а через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес".
 показать весь комментарий
 
 
Какая-то словесная эквилибристика!
Всё-таки хотелось бы понять из статьи, должны ли монополисты согласовывать с АМКУ предстоящее повышение тарифа на что-либо.
Если да, то зачем начинать "проверку установления новой стоимости проезда", если она уже согласована?
Если нет, то зачем начинать "проверку установления новой стоимости проезда", если её не надо согласовывать?
 показать весь комментарий
 
 
все это
постная куйня
главное до выходных дотянуть, изобразить участие на всякий пожарный
а к понедельнику все уже будут думать шо так и було
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоАМКУ проверит экономическую обоснованность повышения тарифов в Харьковском метро
 
 
 
 
 
 вверх