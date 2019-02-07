 АМКУ проверит экономическую обоснованность повышения тарифов в Харьковском метро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт АМКУ.
В сообщении отмечается, что АМКУ проверит экономическую обоснованность повышения цены за проезд в метро.
"С целью проверки экономического обоснования установления новой стоимости проезда, территориальным отделением начато исследование соблюдения порядка при определении тарифа услуги по перевозке пассажиров метрополитеном, которую предоставляет КП "Харьковский метрополитен", в размере 8 грн за одну пассажироперевозку", - сообщает АМКУ.
Антимонопольный комитет напомнил, что цена на проезд была повышена 6 февраля этого года.
"6 февраля 2019 на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета принято решение "Об установлении тарифа на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном". Согласно решению, стоимость проезда в Харьковском метрополитене увеличена с 5 грн. до 8 грн. за одну поездку. Харьковским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины проект вышеуказанного решения не соглашался, поскольку согласно действующему законодательству согласованию подлежит установление порядка определения тарифов для объектов антимонопольного регулирования, а не сам тариф на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном", - заключает АМКУ.
как потом оказалось развели как лоха(с)
хотя хез, харьков по крайней мере украинский
а так бы может орки до днепра дошли бы
еслибы пепе с ****** не договорился
то прощаю ему рюкзаки если шо
вообще выше моего понимания как этих двух сепаров не приняли до сих пор
со съезда сепаров юговостока в харькове все и началось
крым и донбас и в куй не дули, когда тут колорадские ленты начали раздавать
помню как титушню из белгорода автобусами завозили
и никто за это до сих пор не ответил
думаю только за кого
за зеленского или за гриценко)
ответ верный?
Всё-таки хотелось бы понять из статьи, должны ли монополисты согласовывать с АМКУ предстоящее повышение тарифа на что-либо.
Если да, то зачем начинать "проверку установления новой стоимости проезда", если она уже согласована?
Если нет, то зачем начинать "проверку установления новой стоимости проезда", если её не надо согласовывать?
постная куйня
главное до выходных дотянуть, изобразить участие на всякий пожарный
а к понедельнику все уже будут думать шо так и було