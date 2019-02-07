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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:выборы (20998) наблюдатель (684) Россия (71924)

 Рада запретила наблюдателям из России участвовать в выборах

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 9524 , который запрещает наблюдателям из Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине.

"За" проголосовали 232 народных депутата, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает изменения в законе о выборах президента, народных депутатов и о местных выборах.

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Устанавливается, что наблюдателем на выборах (в том числе от иностранных государств) не может быть человек, который является гражданином государства-агрессора и тот, предложение по которому инициировано или внесено государством-агрессором.

Напомним, 4 февраля был зарегистрирован законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине".

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Глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ за выборами в Украине Питер Тейлер заявил, что законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3110484
 
   
 Топ комментарии
 
Не пускайте свинособак в Украину ни хороших ни плохих.
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а обсе - выразим нашу глубочайшую озабоченность Рада запретила наблюдателям из РФ участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 2170
и отправим в жопу Рада запретила наблюдателям из РФ участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 9863
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Не пускайте свинособак в Украину ни хороших ни плохих.
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У кацапів проблема: то вони кричать, що Україна в усьому прислухається до США, а цього, на їх собачу думку, не треба робити. Тепер кацапня кричатиме, дивіться, вони ігнорують рекомендації США
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Учёные установили, что среди кацапов хорошие всё же бывают. Приблизительно каждый двухсотый. Рада заборонила спостерігачам з Росії брати участь у виборах - Цензор.НЕТ 304
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И по этому поводу Шнур исполнит для росиських наблюдателей прощальную песТню:

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- Пешеходов надо любить. Пешеходы составляют большую часть
человечества. Мало того - лучшую его часть. Пешеходы создали мир.
Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту,
держа в одной руке знамя с надписью: "Перестроим быт текстильщиков"... (с)
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Не надо было официально объявлять ,на границе сюрприз-пинком под жопу назад домой
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Под сраку вонючую кацапню! Пусть по НТВ наблюдают, что хотят.
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Возвраточка пошла
Турция объявила "бархатное" эмбарго российской нефти, - блогер7.02.2019 12:36

В прошлом месяце я уже писал о том, что после введения Турцией новых правил судоходства, которые касаются в первую очередь танкеров, поставки российской нефти морским путем через порт Новороссийск стали задерживаться. Причём задержки значительные. Некоторые поставки "черного золота" доходят до заказчика с опозданием на месяц и более.
Рада запретила наблюдателям из РФ участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 4153
И, казалось бы, эту проблему следует как-то решать, но по состоянию на начало февраля - решения нет. При этом, более 47 нефтяных танкеров продолжают находиться в очереди на прохождение турецких проливов, задерживая поставку более 40 млн баррелей нефти.
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Треба було з турками договір мати а не з москалями
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а обсе - выразим нашу глубочайшую озабоченность Рада запретила наблюдателям из РФ участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 2170
и отправим в жопу Рада запретила наблюдателям из РФ участвовать в выборах - Цензор.НЕТ 9863
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Это нормы ОБСЕ не соответствуют общечеловеческим нормам.
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страшно представить, что будет если они запретят нескольким миллионам гастеров работать у себя! голодомор?
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большую опасность представляет агрессивный газ и скоро его не будет
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вообще-то не понятно другое...
раша сама просится ************ на выборы? или это просто понты... разогнать скандал?
или наблюдатели раша плюс говносми хотят заехать на танках?...как?
точнее - как ОБСЕ себе это представляет??? какие нормы к диким абизянам?
что-то неуловимое... смердит каким-то подвохом...
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значит не признают новую власть, а значит все договоры по транзиту, аэс и тд можно расторгнуть! голодомор, холодомор..
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Кацапчику, ану за порєбрік, сучЙЕ вЬІмЙА!!!
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Вот, если бы ТОРГОВЛЮ С АГРЕССОРОМ ПРИКРЫЛИ БЫ, это то так ПРЕДВЫБОРНАЯ "кость" (ничего не значащая по существу)!
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расторгни на кацапии свифт и пиндосскую валюту , иначе никакого "вяличия" не получается.
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БАРЫГЕ в его наглую харю прямо говорят, что товарооборот со СТРАНОЙ-АГРЕССОРОМОККУПАНТОМ, а это уже неоспоримый факт: КРЫМ аннексирован) существенно вырос за последний год, а он в ответ: "не пустим наблюдателей!" (на спектакль и дешевый фарс под названием "выборы")! ГДЕ ЛОГИКА?
В ОГОРОДЕ НА ПОГОСТЕ БУЗИНА, а В КИЕВЕ ДЯДЬКА БАРЫГА!
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Не пустят кацапских наблюдателей, вот хоть лопни здесь.
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мне по херу будум там кацапские (или любые другие) "наблюдадети", я знаю как мухлюют итоги "голосования" (это "фиолетового" наличие или отсутствие кацапских гандонов).
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А да, вот мы тут видим твой жирный шрифт, видим как тебе по ...
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Вот,в основном поэтому ,кацап ,я и буду голосовать за Пороха,не нравиться он вам,значит нравится тем, кому вы кацапы поперек горла.
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дура ты (не прими за скобление, а за определение), я уж не обращаю на злобные (и необоснованные) фантазии (о том, что я "кацап"), у порохососов кто против БАРЫГИ, тот "агент кремля", в чем мы недавно убедились, что он сам так указал (когда его спросили о коррупции)!
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Ти звичайний пєтушок виводку пєтушарія.
Нє?
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Не будет ,тебе сказали, кацапов наблюдателями на выборах, проглоти и прими как должное.
PS/ Меня дурак оскорбить не может, я на недоумков не обижаюсь.
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Трохи не в тему, але ж:
Зверніть увагу, що на пресс конференції Порошенка, яка відбулася місяць тому, НІ ОДИН журналіст не запитав Президента ні про ОФШОРИ чи СТАТКИ. Чому? А тому, що вони прекрасно знають що ніяких порушень там немає. І що вони брешуть.
Але ж якщо це викриється у прямому ефірі про взнають і ЛЮДИ !!!
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Глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ за выборами в Украине Питер Тейлер заявил, что законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ
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До сраки нормы ОБСЕ, где ты была ОБСЕ когда Россия Крым захватывала или когда наносила градами и артилерией удар по Донбассу с территории России!
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"А покупал ты её по советским законам? Или по советским законам ты её воровал? Прекратим эту бесполезную дискуссию."(с)
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