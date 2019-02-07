 Рада запретила наблюдателям из России участвовать в выборах

"За" проголосовали 232 народных депутата, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Законопроект предусматривает изменения в законе о выборах президента, народных депутатов и о местных выборах.
Устанавливается, что наблюдателем на выборах (в том числе от иностранных государств) не может быть человек, который является гражданином государства-агрессора и тот, предложение по которому инициировано или внесено государством-агрессором.
Напомним, 4 февраля был зарегистрирован законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине".
Глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ за выборами в Украине Питер Тейлер заявил, что законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ.
человечества. Мало того - лучшую его часть. Пешеходы создали мир.
Вот идет он из Владивостока в Москву по сибирскому тракту,
держа в одной руке знамя с надписью: "Перестроим быт текстильщиков"... (с)
Турция объявила "бархатное" эмбарго российской нефти, - блогер7.02.2019 12:36
В прошлом месяце я уже писал о том, что после введения Турцией новых правил судоходства, которые касаются в первую очередь танкеров, поставки российской нефти морским путем через порт Новороссийск стали задерживаться. Причём задержки значительные. Некоторые поставки "черного золота" доходят до заказчика с опозданием на месяц и более.
И, казалось бы, эту проблему следует как-то решать, но по состоянию на начало февраля - решения нет. При этом, более 47 нефтяных танкеров продолжают находиться в очереди на прохождение турецких проливов, задерживая поставку более 40 млн баррелей нефти.
и отправим в жопу
раша сама просится ************ на выборы? или это просто понты... разогнать скандал?
или наблюдатели раша плюс говносми хотят заехать на танках?...как?
точнее - как ОБСЕ себе это представляет??? какие нормы к диким абизянам?
что-то неуловимое... смердит каким-то подвохом...
В ОГОРОДЕНА ПОГОСТЕ БУЗИНА, а В КИЕВЕ ДЯДЬКАБАРЫГА!
Нє?
PS/ Меня дурак оскорбить не может, я на недоумков не обижаюсь.
Зверніть увагу, що на пресс конференції Порошенка, яка відбулася місяць тому, НІ ОДИН журналіст не запитав Президента ні про ОФШОРИ чи СТАТКИ. Чому? А тому, що вони прекрасно знають що ніяких порушень там немає. І що вони брешуть.
Але ж якщо це викриється у прямому ефірі про взнають і ЛЮДИ !!!
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До сраки нормы ОБСЕ, где ты была ОБСЕ когда Россия Крым захватывала или когда наносила градами и артилерией удар по Донбассу с территории России!