 Рада запретила наблюдателям из России участвовать в выборах

"За" проголосовали 232 народных депутата, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает изменения в законе о выборах президента, народных депутатов и о местных выборах.

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Устанавливается, что наблюдателем на выборах (в том числе от иностранных государств) не может быть человек, который является гражданином государства-агрессора и тот, предложение по которому инициировано или внесено государством-агрессором.

Напомним, 4 февраля был зарегистрирован законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине".

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Глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ за выборами в Украине Питер Тейлер заявил, что законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ.