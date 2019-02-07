 Работодатели, которые не повышают реальную зарплату своим работникам, рискуют потерять бизнес, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в эфире одного из телеканалов сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Работодатели, руководители компаний должны понять, что мы сегодня работаем на совершенно открытом рынке труда, мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией, другими государствами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы из Украины", - отметил он.
Вице-премьер-министр призвал работодателей беречь своих работников.
"Если вы не будете увеличивать реальную заработную плату своим работникам, то в условиях открытого рынка труда вы будете терять трудовой потенциал, а через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет по неконкурентной на международном рынке заработной плате давать качественную продукцию", - отметил Павел Розенко.
ты вообще со своей синекуры к обычным людям приходишь?
Такую не платит 95% украинских работодателей. И платить не будут. Часть из-за жадности, часть из-за банального отсутствия таких денег.
Короче - громкое заявление ни о чём.
- Ты тоже бизнесмен?)
- Я тоже пиз...абол."
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...за конкурентну на международному ринку продуктивність праці...
Це -- необхідна умова.
Цікавить лише кінцевий результат. Кожного споживача.
porokhozhop vulgaris (lat.)
Поцікавтеся наприклад рівнем зарплат у філіях "ДПЗКУ". Тільки не в київському офісі, а безпосередньо по філіях. І це одне із державних підприємств.
Можу поспорити, що цей жирний кабан не знає скільки коштує 1 бухінець чорного хліба.
и это чмо и остальные трусняки сидят на наших шеях!!!!
у всіх є переваги та недоліки, як у Порошенка, так і у Юлія Тимошенко, так і у Гриценки.
Багато хто не повернувся, поки що, але у нас дуже багато хто і повернувся, мало того повертаються зі чоловіками італійцями, які надають перевагу Закарпаттю і т.п. З молоддю трохи інакша ситуація, але дитина яка там виросла, отримала європейську освіту, вона вже і не є українською дитиною (точніше поки що не є, але стане нею, як тільки Україна воз'єднається із Європою)
ПС: сколько им платят можешь посмотреть тут:
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І немає принципового значення як цей процес називатиметься - децентралізація, федералізація, демонополізація чи ще як-небудь. Головне щоб губернатори обирались на місцях і всі підприємства також були зареєстровані за місцем їхньої діяльності та сплачували там же податки.