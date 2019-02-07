 Работодатели, которые не повышают реальную зарплату своим работникам, рискуют потерять бизнес, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в эфире одного из телеканалов сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Работодатели, руководители компаний должны понять, что мы сегодня работаем на совершенно открытом рынке труда, мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией, другими государствами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы из Украины", - отметил он.

Вице-премьер-министр призвал работодателей беречь своих работников.

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"Если вы не будете увеличивать реальную заработную плату своим работникам, то в условиях открытого рынка труда вы будете терять трудовой потенциал, а через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет по неконкурентной на международном рынке заработной плате давать качественную продукцию", - отметил Павел Розенко.