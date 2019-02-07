EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Экономика
  2534  80
Все про:бизнес (1138) зарплата (1831) Розенко (606)

 Работодатели, которые не повышают реальную зарплату своим работникам, рискуют потерять бизнес, - Розенко

Работодатели, которые не хотят платить своим работникам конкурентную на международном рынке труда заработную плату, рискуют потерять свой бизнес.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом в эфире одного из телеканалов сказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"Работодатели, руководители компаний должны понять, что мы сегодня работаем на совершенно открытом рынке труда, мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией, другими государствами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы из Украины", - отметил он.

Вице-премьер-министр призвал работодателей беречь своих работников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. грн, - Госкомстат

"Если вы не будете увеличивать реальную заработную плату своим работникам, то в условиях открытого рынка труда вы будете терять трудовой потенциал, а через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет по неконкурентной на международном рынке заработной плате давать качественную продукцию", - отметил Павел Розенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3110483
 
   
 Топ комментарии
 
А кто их заставит? Все отталкиваются от минимальной, некоторым даже минималку не платят. Просто будут увольнять, где это возможно.
 показать весь комментарий
 
с какого это перепуга толстомордый Работодатели, которые не повышают реальную зарплату своим работникам, рискуют потерять бизнес, - Розенко - Цензор.НЕТ 5398
ты вообще со своей синекуры к обычным людям приходишь? Работодатели, которые не повышают реальную зарплату своим работникам, рискуют потерять бизнес, - Розенко - Цензор.НЕТ 6332
 показать весь комментарий
 
а что такое? налоги не пришли в таком количестве на которое слюна выработалась?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
с какого это перепуга толстомордый Работодатели, которые не повышают реальную зарплату своим работникам, рискуют потерять бизнес, - Розенко - Цензор.НЕТ 5398
ты вообще со своей синекуры к обычным людям приходишь?
 показать весь комментарий
 
 
Ну наконец-то вменяемый комментрий от госпідара.
 показать весь комментарий
 
 
А кто их заставит? Все отталкиваются от минимальной, некоторым даже минималку не платят. Просто будут увольнять, где это возможно.
 показать весь комментарий
 
 
да не уволят просто переведут на неоформление
 показать весь комментарий
 
 
Кстати да.Если ещё год назад народ хотел устроится официально из за субсидий,то сейчас субсидий всех лишили.И неофициально стало выгодней работать.Всё равно коммуналка по полной,а платить налоги чтобы содержать этих держи морд желания нету
 показать весь комментарий
 
 
Міністри та їх зами, які не слідкують за своєю вагою, ризикують втратити свої посади! Работодатели, которые не повышают реальную зарплату своим работникам, рискуют потерять бизнес, - Розенко - Цензор.НЕТ 9431
 показать весь комментарий
 
 
а что такое? налоги не пришли в таком количестве на которое слюна выработалась?
 показать весь комментарий
 
 
Так себе пример. Несмотря на всю мерзость таракана зарплаты на его заводах существенно выше других предложений.
 показать весь комментарий
 
 
конкурентную на международном рынке труда заработную плату.
Такую не платит 95% украинских работодателей. И платить не будут. Часть из-за жадности, часть из-за банального отсутствия таких денег.
Короче - громкое заявление ни о чём.
 показать весь комментарий
 
 
а если работник "уперся в развитии" головой в потолок, его что нужно уволить , простить понять или просто повысить зарплату ?
 показать весь комментарий
 
Хз, я никогда не был на руководящих должностях, могу судить только про нижний уровень.
 показать весь комментарий
 
 
Орендувати приміщення з вищою стелею. І, звісно, підняти платню
 показать весь комментарий
 
 
Если работник не доволен низкой зарплатой, то пусть ищет другую работу, где зарплата выше. Насильно никто не держит.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно.,вот поэтому 10 миллионов украинцев услышали такой ответ и уехали из Украины
 показать весь комментарий
 
 
Зря ерничаете. Просто это работает только когда большинство придерживается такого принципа. В противном случае мнение меньшинства ничего не решит.
 показать весь комментарий
 
 
"- Ну да, я тем же занимаюсь и заработал 20000.
- Ты тоже бизнесмен?)
- Я тоже пиз...абол." Роботодавці, які не підвищують реальну зарплату своїм працівникам, ризикують втратити бізнес, - Розенко - Цензор.НЕТ 3233
 показать весь комментарий
 
 
Все работники уперлись в потолок? Может потолки низкие?
 показать весь комментарий
 
"...конкурентную на международном рынке труда заработную плату..."
===
...за конкурентну на международному ринку продуктивність праці...
Це -- необхідна умова.
 показать весь комментарий
 
 
Продуктивность работы обычного рабочего здесь и за границей мало чем отличается. Сильно отличаться может уровень оснащения и автоматизации, который влияет на продуктивность.
 показать весь комментарий
 
 
вы не правы. Для того, что бы на автоматике и современном оборудовании работать, тоже нужны знания от которых и зависит продуктивность. А с тупаками что делать ?
 показать весь комментарий
 
Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Тупаков или обучают или они не проходят испытательный срок.
 показать весь комментарий
 
 
Самому к станку становиться. И получать двойную, тройную, четвернную зарплату. Своими руками надо работать!
 показать весь комментарий
 
 
своими руками много не заработаешь! это тебе говорит строитель-евроремонтник-столяр-резчик по дереву-сварщик-художник-скульптор с 20-летним стажем работ... только моСком и чужими руками можно заработать нормальные деньги
 показать весь комментарий
 
Я саме про це і кажу, а не витрати кількості калорій.

Цікавить лише кінцевий результат. Кожного споживача.
 показать весь комментарий
 
Вот и я за это говорю. Раньше специальностям УЧИЛИ . Сейчас же - ШОПОПАЛО …. Простой пример. Где обучают на официантов, барменов, администраторов ресторанов ? Нигде !!! И порой зайдешь вот в такое заведение, видно что денег вложено, но после первого подхода официанта понимаешь, вложились не во все .
 показать весь комментарий
 
 
Если у тебя зарплата 5-7тысяч гривен то ты можешь своему работодателю на голову насрать,на фига старатся?
 показать весь комментарий
 
 
а если работник даже и 5-7 тысяч не отрабатывает , что тогда ? Попросту тупой , что с ним делать ?
 показать весь комментарий
 
Согласен на все 100%. Гвозди тоже нужно уметь ПРАВИЛЬНО забивать. И метал сваривать тоже. Даже застропить груз нужно уметь и иметь для этого некоторый минимум ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ знаний. Страна превращается в стадо жопоруких, но громкоговорящих, олигофренов.
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно, не платят! Но только жадность тут не при чем. В 90% мелкого и среднего бизнеса еле выживают, и Гройсман, и Розенко сие прекрасно знают, но пиарятся сволочи! На разрыв между бедными и богатыми внимания не обращают. Налоги, газ, вода,электричество и т.д. убивают мелкого предпринимателя Роботодавці, які не підвищують реальну зарплату своїм працівникам, ризикують втратити бізнес, - Розенко - Цензор.НЕТ 4424
 показать весь комментарий
 
 
Звісно, що не про що. Якби було про що, то він би говорив про підвижчення ефективності виробничого процесу, який досягається запровадженням нових технологій на новому ********* обладнанні, на які потрібно спрямовувати ті кошти, які міліардами $ злодії ховають в офшорах. А так його "ні про що" про те, якби направити робочу силу від підприємливих людей в рабство до злодіїв, що заволодіти спадком від "совка". Його "ні пр що" - це підготовка суспільної думки перед закриттям державних і невеликих приватних підприємств з метою поповнення робочою силою на шахтах, заводах з допотопним обладнанням власниками яких є ті, хто здатен тільки красти - злодії.
 показать весь комментарий
 
Для підтвердженням цієї тези потрібно звернути увагу на заклик одного із Ахметовських підрозділів до держави вирішити питання нестачі робочих на його підприємствах. Очевидно, що нинішні погрози чинуші Розенка можуть бути початком відповіді на те звернення.
 показать весь комментарий
 
Как то его "величество рынок" сам разберется с уровнями зарплат.
 показать весь комментарий
 
 
Но для начала его "величество рынок" разберется с предприятиями. Останутся только те, которые нужны ЕС.
 показать весь комментарий
 
Ринок то розбереться. Але для українців питання в іншому - з чим ми підемо на ринок?
 показать весь комментарий
 
Ворота зоны открылись - работать за похлебку никто не будет. И если двадцать лет назад это касалось только высококвалифицированных работников, то тепеть всех кто может стабильно приходить на 8 утра на работу с понедельника по четверг 250 дней в году в трезвом состоянии.
 показать весь комментарий
 
 
...телепень,почнеш тиснути на залишки бізнесу,закриють усе та ще декілька мільонів виїде з країни на заробітки...пенси потім тебе з"їдять...
 показать весь комментарий
 
 
Пипец! С чего это вдруг сидящий на бюджетном бабле забеспокоился о трудящихся и предпринимателях? Последние рискуют СВОИМ баблом, а не как ты держишься за бюджетную кормушку. С такой ряхой хрен оттащишь...
 показать весь комментарий
 
 
А якщо це відбувається на державних підприємствах?
Поцікавтеся наприклад рівнем зарплат у філіях "ДПЗКУ". Тільки не в київському офісі, а безпосередньо по філіях. І це одне із державних підприємств.
 показать весь комментарий
 
 
Що він меле?
Можу поспорити, що цей жирний кабан не знає скільки коштує 1 бухінець чорного хліба.
 показать весь комментарий
 
 
конечно не знает - ему все так привозят
и это чмо и остальные трусняки сидят на наших шеях!!!!
 показать весь комментарий
 
 
А може він їсть пампушки? Бач як від гордості рознесло поважне тіло...
 показать весь комментарий
 
 
Розенко не розуміє, що в Польшу переїдуть не тільки працівники але й бізнеси.
 показать весь комментарий
 
 
о! акула, ти завжди вчасно. То може вони ще перекуються та виправляться? ще ж є 2 місяці...
 показать весь комментарий
 
як показує досвід їх тюрьма не виплавляє, не те, що час...
 показать весь комментарий
 
акула, на тебе вся надія, що ти їх покусаєш, а то ти все мене кусав, я й сам грамотний - розберуся. Не лежи на пляжу!
 показать весь комментарий
 
Правда твоя. Уже надоел и Порошенко и порохоботы... Свежачка бы какого-то. Но я капризничать не буду, кого выберете из себя - тот и сгодится.
 показать весь комментарий
 
акула, а ти значить в сторону?
у всіх є переваги та недоліки, як у Порошенка, так і у Юлія Тимошенко, так і у Гриценки.
 показать весь комментарий
 
Я Жiночку присмотрел. Такая она Ням-Ням, аппетитная
 показать весь комментарий
 
Сумніваюсь. Давайте відверто. Називати купи-продай бізнесом, за умови, що він рентабельний виключно за рахунок хабарів та ухилення від податків, ну це... не зовсім коректно. А у відсотковому співвідношенні це найбільший наш дрібний та середній бізнес... Що ж стосується виробників, реального бізнесу, то по перше там із зарплати реальні, вже давно конкурентні (нехай і не білі), а по друге, а кому вони там потрібні, якщо більшість з них не завжди й тут здатні конкурувати? Аграрії виїдуть, і що вони там без нашої землі будуть робити? Різні там виробники меблів, паркету і т.п., а без деревини нашої дешевої що там робити? і так дуже в багатьох сферах...
 показать весь комментарий
 
ну воно до того йде...тут залишиться чорнова обробка, але питання в тому, що скоро не знайдеться охочих і на чорнову обробку - нащо цим тут займатися роботящому та здоровому хлопу, якщо можна знайти собі застосування навіть в більш красивих країнах за ту ж платню - Португал. Віва-Італія і тд. Питання вже не стоїть так - щодо конкурентної платні, - покоління розчарувалося в перспективах України - що не роби, на Майдані людей повбивали - і все без толку - політика та сама, морда інша. Я не знаю, - вам там у вашому краї видніше, що народ собі міркує. Ця хвиля вже доходить і до центральної України. ніхто з Португал, хто дьорнув в 90-і не повернувся, приїхали лише за українськими нареченими, і їх вивезли...Отаке.
 показать весь комментарий
 
Так, але ця хвиля вже "відкачується" від Закарпаття. Я ж навожу регулярно приклади ******** нових виробництв, інвестицій і т.п...
Багато хто не повернувся, поки що, але у нас дуже багато хто і повернувся, мало того повертаються зі чоловіками італійцями, які надають перевагу Закарпаттю і т.п. З молоддю трохи інакша ситуація, але дитина яка там виросла, отримала європейську освіту, вона вже і не є українською дитиною (точніше поки що не є, але стане нею, як тільки Україна воз'єднається із Європою)
 показать весь комментарий
 
Работодатель, созерцая фейсы чиновников, понимает кто хочет лишить его бизнеса!
 показать весь комментарий
 
Тот, кто создал бизнес в Украине, обойдётся без сопливых советов всяких розенок, не создавших ничего в своей жизни!
 показать весь комментарий
 
***..нь натуральный, вы твари убили покупательскую способность населения опустив гривну ниже плинтуса, при этом больше всего пострадали предприятия реального сектора экономики - которые что-что производят. Ты неучь мордатый должен понять одно - предприятие это не государственный бюджет из которого ты жирная морда кормишься назначая с*** европейские зарплаты, предприятию деньги нужно сначала заработать - то есть продать свой продукт, чтобы повысить зарплату - нужно повысить цену - а это может плохо закончиться с нынешней "платежеспособностью" граждан
 показать весь комментарий
 
 
Будемо сподіватись, що в квітні він закінчиться.
 показать весь комментарий
 
Так ви ж створили найгірші умови для бізнесу в Європі, удурки. У людей грошей нема окрім того, щоб оплачувати комуналку Ахматову та ін. олігархам. Он дивись - Франція дає Україні гроші, але з умовою, що 80 % буде потрачено на французькі товари. А ти, свиня, береш гроші, й виводиш їх в офшори. Бо французам треба, щоб їхня промисловість працювала, а гроші - це не промисловість і не економіка, а лише засіб. От вони друкують - і на них самі себе й розвивають. А ти дурко не на своєму місці.
 показать весь комментарий
 
 
Нажаль це не зовсім так. У нас далеко не найвищі податки. Просто давати хабарі зараз дешевше.
 показать весь комментарий
 
Ви тільки подивіться яку Розенко морду наїв.Сидить собі ніхрена не робить,тільки бла-бла-бла. Роботодавці, які не підвищують реальну зарплату своїм працівникам, ризикують втратити бізнес, - Розенко - Цензор.НЕТ 2318
 показать весь комментарий
 
 
Ой дурак... у багатьох з них вже давно конкурентна зарплата. Зараз зарплатою у 500-1000 євро нікого не здивуєш. А ось якщо вона біла... оце так. Так що плювати вони на твої доводи хотіли.
 показать весь комментарий
 
При чем тут работодатели? Это Порошенко виноват!
 показать весь комментарий
 
 
А то нет. Или у его работников такой проблемы нет?
 показать весь комментарий
 
Ты знаешь размер зарплат его работников? Так чего пи....ь?
 показать весь комментарий
 
Озвучте... (просто цікаво бо ніколи не чув)
 показать весь комментарий
 
Гм... Если никогда не слыхал - зачем рассуждать про Порошенко-работодателя?
 показать весь комментарий
 
Бо я знаю, що у нього є заводи, телеканал і т.п. Значить він має багато робітників. Ти сказав, що знаєш скільки їм платять, я не знаю, цікаво, що тут такого?
 показать весь комментарий
 
Серж, блин, посмотри на ПЕРВУЮ реплику тут. ЧТО мы обсуждаем?
ПС: сколько им платят можешь посмотреть тут:
Работа: рошен. Вакансии и работа в Украине - Work.ua

https://www.work.ua/ru/jobs-рошен/




52 вакансии по запросу 'рошен' сейчас на Work.ua. Поиск работы и вакансий в сфере 'Продажи, закупки'. Найти работу теперь просто!
 показать весь комментарий
 
Лише позбувшись диктатури Києва, можна сподіватись на відновлення економіки України.
І немає принципового значення як цей процес називатиметься - децентралізація, федералізація, демонополізація чи ще як-небудь. Головне щоб губернатори обирались на місцях і всі підприємства також були зареєстровані за місцем їхньої діяльності та сплачували там же податки.
 показать весь комментарий
 
Диктатура Киева. Оно то так. Но как диктатура местного князька сможет поднять зарплаты? И что с пенсиями, больничными, выплатами по рождению ребенка, инвалидскими и т.д и т.п.? Князьки от своих щедрот будут оплачивать? В той форме, что ты предлагаешь это быстрая, в течении года-два смерть Украины.
 показать весь комментарий
 
Для чого? Мало того, що вони й так далеко не самі високі у Європі, так їх ще й сплачують у повному обсязі одиниці
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаботодатели, которые не повышают реальную зарплату своим работникам, рискуют потерять бизнес, - Розенко
 
 
 
 
 
 вверх