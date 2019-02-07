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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Ляшко (1488) увольнение (1513) Аласания (88) НОТУ (65) Козак_Вячеслав (1) Лебедева_Татьяна (1)

 Инициировавший отставку Аласании член набсовета "Общественного" Козак нас давно продал, но по закону мы не имеем права его отозвать, - Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил о том, что его фракция не имеет влияния на члена наблюдательного совета Общественного телевидения Вячеслава Козака, который внес в повестку дня заседания набсовета вопрос о досрочном прекращении контракта с председателем правления Зурабом Аласанией. Однако, он поддерживает отставку Зураба Аласании.

Об этом Ляшко заявил в комментарии журналисту Цензор.НЕТ.

"Козак нас давно продал. И, к сожалению, мы не имеем права его отозвать. Партии имеют право делегировать кандидатов, но законом не предусмотрено, что они имеют право его отозвать. Козак взял, как мне сказали, тысячу долларов у Лебедевой (Татьяна Лебедева, глава Набсовета Общественного телевидения. – Ред.), чтобы проголосовать за ее назначение главой совета, а Лебедева от Порошенко", - отметил нардеп.

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Вместе с тем, политик заявил, что поддерживает отставку Зураба Аласании.

"А что касается Аласании – пусть идет вслед за Козаком. Он опустил рейтинг "Общественного" ниже плинтуса. Он тратит миллиарда на Общественное телевидение, которое не показывает, например, вопросы церкви и армии. От кого это телевидение независимое? От здравого смысла? Почему они считают, что украинцам не интересно происходящее в стране?", - добавил Ляшко.

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Источник: https://censor.net.ua/n3110482
 
 
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- Венценосный журналист сидел в приемной градоначальника и, смущаясь, думал о том, как он, заикающийся настолько, что его не смогли излечить даже курсы профессора Файнштейна будет объясняться с градоначальником, человеком вспыльчивым и ничего не понимающим в газетной технике. (с)
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"...Член наглядової ради "Суспільного" Козак, який ініціював відставку Аласанії, нас давно продав,.."
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Кому продав? Ахметову? Ви хіба проти?
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Работа для Генерального прокурора. В данной ситуации Ляшко публично заявил о совершенном преступлении (взятка в размере 1000 долларов). Теперь осталось или посадить двух коррупционеров. Или Ляшко обречен публично извиниться и опровергнуть информацию о взятке. Занимательный вброс в медийное пространство со сроком жизни максимум двое суток
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если бы еще и Ляшком занялись надлежащие органы,толлерантность вскармливает таких пиарщиков.
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ОГОЛОШЕННЯ

" Продам Шлюшко (б/у). Недорого. Можливий торг"

😃😃😃
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Кукол дергают за нитки
На лице у них улыбки
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Козак нас давно продал. И, к сожалению, мы не имеем права его отозвать. Партии имеют право делегировать кандидатов, но законом не предусмотрено, что они имеют право его отозвать. Козак взял, как мне сказали, тысячу долларов у Лебедевой (Татьяна Лебедева, глава Набсовета Общественного телевидения. - Ред.), чтобы проголосовать за ее назначение главой совета, а Лебедева от Порошенко", - отметил нардеп. Источник: https://censor.net.ua/n3110482

Это называется общественное телевидение? Страшно подумать, если б Шляшко имел влияние на всех членов. 😉
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Я вот не понимаю куда он в президенты идет...ему ж не выиграть!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнициировавший отставку Аласании член набсовета "Общественного" Козак нас давно продал, но по закону мы не имеем права его отозвать, - Ляшко
 
 
 
 
 
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