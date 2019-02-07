 Инициировавший отставку Аласании член набсовета "Общественного" Козак нас давно продал, но по закону мы не имеем права его отозвать, - Ляшко

Об этом Ляшко заявил в комментарии журналисту Цензор.НЕТ.

"Козак нас давно продал. И, к сожалению, мы не имеем права его отозвать. Партии имеют право делегировать кандидатов, но законом не предусмотрено, что они имеют право его отозвать. Козак взял, как мне сказали, тысячу долларов у Лебедевой (Татьяна Лебедева, глава Набсовета Общественного телевидения. – Ред.), чтобы проголосовать за ее назначение главой совета, а Лебедева от Порошенко", - отметил нардеп.

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Вместе с тем, политик заявил, что поддерживает отставку Зураба Аласании.

"А что касается Аласании – пусть идет вслед за Козаком. Он опустил рейтинг "Общественного" ниже плинтуса. Он тратит миллиарда на Общественное телевидение, которое не показывает, например, вопросы церкви и армии. От кого это телевидение независимое? От здравого смысла? Почему они считают, что украинцам не интересно происходящее в стране?", - добавил Ляшко.

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.