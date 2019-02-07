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 Политика Украины, Общество
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Все про:изменения (157) Кропивницкий (Кировоград) (366) Конституция (2001) парламент (808)

 Конституционный суд признал законным переименование Кировоградской области в Кропивницкую

Конституционный суд Украины признал законным закон о переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

Об этом сообщил в парламенте спикер Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ.

Он поздравил депутатов с позитивным решениям и зачитал его текст.

Таким образом Конституционный суд признал закон законопроект № 8380 о переименовании Кировоградской области на Кропивницкую таким, что не нарушает статьи 157 и 158 Конституции.

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Далее Рада должна утвердить изменения в Конституции голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 ноября Верховная Рада переименовала Кировоградский район в Кропивницкий.

6 октября спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что голосование о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей откладывается из-за нехватки голосов.

Источник: https://censor.net.ua/n3110475
 
   
 Топ комментарии
 
фу...х! тяжела работа у КС не каждый осилит Конституционный суд признал законным переименование Кировоградской области в Кропивницкую - Цензор.НЕТ 5759
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Этот день обьявить праздничным, это как минимум
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Я представляю, как кропивничанкам завидуют криворожанки...
.... или криворожки? Конституционный суд признал законным переименование Кировоградской области в Кропивницкую - Цензор.НЕТ 8391
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Почему бы мудорезам из коалиции не было принять и направить подання сразу на 2 области?
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Направляли на две области, но голосование по переименованию Днепропетровской области в первый раз провалили.
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про европейский суд в конституции требования нет.

а что тебя так возбудило ?
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фу...х! тяжела работа у КС не каждый осилит Конституционный суд признал законным переименование Кировоградской области в Кропивницкую - Цензор.НЕТ 5759
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т а и не говори - собиратся раз в полгода а зарплату получать регулярно дважды в месяц и не 5 штук
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Очень актуальная тема на сегодняшний день.Вопрос номер один.
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Этот день обьявить праздничным, это как минимум
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Я представляю, как кропивничанкам завидуют криворожанки...
.... или криворожки? Конституционный суд признал законным переименование Кировоградской области в Кропивницкую - Цензор.НЕТ 8391
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Криворожанки. Так вірно. А от з Кропивницьком дійсно наша влада якойсь не "вгадала". Назва ну геть не звучить. Про область і говорити нічого. Так і будуть всі Кіровоградом звати.
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кожному свої хвороби дитячого віку,
... а то б почала примічати яблуні, квітки, почула пташине щебетання кропив'янки.
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После голосования за изменения в конституцию нельзя минимум год ничего менять по закону... Помните что недавно КС разрешил голосовать за снятие неприкосновенности? Забудте, этим ********** нужно срочно было поменять название области, Но ой, по чистой случайности теперь нельзя снять неприкосновенность с депутатов.
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где ты этот бред прочитал ?

или сам придумал ?
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Статья КУ 158: изменения в КУ не могут рассматриваться в течение года со дня голосования за другие изменения в Конституцию.
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На Петіну профанацію передвиборчу з нато і євроінтеграцію голосів хватило, а на перейменування областей бабла жалко йому набашлять депутатам
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Так а новообластной центер и далее з гиднистю носит имя Кирова, или его тоже в Кропивницк переименовали? Конституційний суд визнав законним перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку - Цензор.НЕТ 5483
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Названия городам и областям наверное сам Парубий придумывает.И этим все сказано.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный суд признал законным переименование Кировоградской области в Кропивницкую
 
 
 
 
 
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