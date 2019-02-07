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 Политика Украины
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 "Мне запрещено совершать любые действия в рамках полномочий министра", - Супрун рассказала о деталях постановления суда

Ульяна Супрун, полномочия которой как исполняющего обязанности министра здравоохранения приостановил Окружной административный суд Киева, рассказала, какие именно обязанности не может теперь выполнять.

Об этом она написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Суд запретил мне, как первому заместителю министра здравоохранения Украины, "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра" включая полномочия заместителей подписывать документы вместо меня", - написала Супрун.

Она пояснила, что, в частности, не могут быть выполнены такие полномочия, как согласование и представление на рассмотрение Кабмина проекты законов, актов президента или Кабмина, выдавать обязательные для выполнения центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется министром, приказы и поручения.

Кроме того, запрещается представлять Минздрав в публично-правовых отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и за ее пределами, принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является Минздрав, давать обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата Минздрава поручения и подписывать приказы Минздрава и другие нормативно-правовые акты, разработанные министерством.

"Это, в частности подписания жизненно важных приказов о растаможивании и распределение лекарств или направление людей на лечение за рубежом", - отметила Супрун.

Она добавила, что сейчас внимание и работа правительства и команды министерства сконцентрирована на том, чтобы как можно скорее исправить ситуацию.

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По ее словам, на следующей неделе состоятся два важных заседания суда.

В частности, на 11 февраля, на 14:00 назначено рассмотрение ходатайства, которое подало Министерство юстиции Украины от имени правительства об отмене временного запрета ей исполнять обязанности министра.

"Рассмотрение будет в Окружном административном суде Киева. Это наша возможность разблокировать работу Министерства", - пояснила Супрун.

Также она сообщила, что 15 февраля в 14:50 в том же суде будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у нее полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины.

"Это очень опасная атака на всю трансформацию системы здравоохранения и нам нужна ваша поддержка", - заявила Супрун.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Мне запрещено совершать любые действия в рамках полномочий министра, - Супрун рассказала о деталях постановления суда 01
Мне запрещено совершать любые действия в рамках полномочий министра, - Супрун рассказала о деталях постановления суда 02

Источник: https://censor.net.ua/n3110474
 
   
 Топ комментарии
 
Александр Штепа
5 февраля в 20:55 ·

Зараз я вам не тільки розповім, але і покажу, за що так ненавидять Уляну Супрун! Дружина попросила купити "фуросемід", з'їздив в аптеку, купив... Знаете скільки? 2 гривні !!!!! Не 22, не 222, а саме ДВІ !!! Рік тому, купував за 50 гривень. Все Вам зрозуміло? Медична мафія не здається!"Мне запрещено совершать любые действия в рамках полномочий министра", - Супрун рассказала о деталях постановления суда - Цензор.НЕТ 2022
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Рада (медмафия во главе с Богомолец) не хотела за нее голосовать, поэтому и.о.
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окуеть какая мерзость
это шо мосийчук? "Мені заборонено вчиняти будь-які дії в рамках повноважень міністра", - Супрун розповіла про деталі постанови суду - Цензор.НЕТ 9707
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Оно только исполнитель. Но кто-то ж его надихнув!
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Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда к Птибурдукову, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.(с)
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У зрадофилов праздник. Министра-барыгу отстранили.
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Суды лишь выполняют петины указания, так, что вопрос тут лишь в том, зачем это оффшорнику?
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Отвлечь внимание от чего-то другого. Например от героев-беркута в составе Небесной Сотни.
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Больше похоже на создание проблемы на ровном месте, чтобы потом героически её решить волевым взмахом. Выборы-рейтинги.
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А якщо не звільнити- на 5000 населення лишиться один терапевт, котрий лікуватиме по вайберу.
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Я маю сімейного лікаря з дружиною, якого знаємо багато років і якому довіряємо, моя мама теж, але іншого лікаря, а в вас в чому проблеми!
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В липні другий етап реформи, так що скоро Ви з дружиною знатимете бувшого лікаря.
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Який жах, добре що зараз не так... Лікарі почали жити на зарплату, пересіли на бюджетні авто, перестали літати на відпочинок до Європи, почали лікувати якісно та безкоштовна... Аж хочеться у таку країну...
А де вона?
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а правда шо у неё нет высшего специального (медицинского)?
как у генпрокурора Юры?
псы. кстати Кашпировский вроде тоже винницкий, ваще без лекарств лечит
логично было бы его попробовать
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Так у этой тоже телемедицина в приоритете
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тебя волнует посещение гинеколога? ты девочка?
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а тебе нет 14? или ты просто не знаешь что это слово означает? ты тупой?
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та не. мусор это то что у тебя в голове.
таки ты тупое. больше вопросов не имею нулевка
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нулевка это типа рядовой?
пепсом был? мелочь у алкашей из карманов выгребал?
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и к проктологу- показал жо пу по скайпу и тебе рецепт
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Ви навіть не уявляєте що пацієнтки додумуються скидати на вайбер своїм лікуючим гінекологам
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ваще не уявляю
сэлфи палки жешь супрун не закупила
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Украина страна невиданных возможностей!
(достаточного одного взгляда на состав ВР или структуру какого нибудь министерства)
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Может и ошибаюсь, но, по-моему, 4 месяца и.о., а потом либо министр, либо на фиг с пляжа. Какие были косяки, которые мешали поставить ее на должность министра? Всё такое левое и мутное, что блевать хочется "Мне запрещено совершать любые действия в рамках полномочий министра", - Супрун рассказала о деталях постановления суда - Цензор.НЕТ 7507
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Рада (медмафия во главе с Богомолец) не хотела за нее голосовать, поэтому и.о.
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А как же закон? На каком основании она такое время была и.о.? Получается, всех все устраивало, а тут внезапно перестало? Объяснение мое простое - легализация травы, которая наступила бы на яйца нарко мафии, которая забоялась потерять рынок.
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Александр Штепа
5 февраля в 20:55 ·

Зараз я вам не тільки розповім, але і покажу, за що так ненавидять Уляну Супрун! Дружина попросила купити "фуросемід", з'їздив в аптеку, купив... Знаете скільки? 2 гривні !!!!! Не 22, не 222, а саме ДВІ !!! Рік тому, купував за 50 гривень. Все Вам зрозуміло? Медична мафія не здається!"Мне запрещено совершать любые действия в рамках полномочий министра", - Супрун рассказала о деталях постановления суда - Цензор.НЕТ 2022
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шо за аптека?
давай адрес
у нас травмвай с сегодня по 6 гривен и метро по 8
на работу и обратно получается 14 упаковок фуросемита
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Привет харьковчанам! Сегодня у нас целый день разговоры только об этом
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и Вам здравствуйте
думал до выборов пропетляем , потому как гепа с пепой договорились
шоб не портить общую картину благополучия перед выборами
нифига(
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дорого купил! Есть по 1.60 "Мені заборонено вчиняти будь-які дії в рамках повноважень міністра", - Супрун розповіла про деталі постанови суду - Цензор.НЕТ 2964 Сходил спецом щас к зав аптекой, узнал. Год назад была такая же цена. Вывод - ******
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Рік тому за 50 гривень вночі замість цеглини в ********* купував?
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Ні, то мабуть була елітна аптека на Банковій. Там за дві гривні западло купувати "Мені заборонено вчиняти будь-які дії в рамках повноважень міністра", - Супрун розповіла про деталі постанови суду - Цензор.НЕТ 3893
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угу, а сімейники Супрун як вам порадили його вживати, внутрішньовєнно, чи в дупу, замість свічок?
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этот и стоил копейки,зависит от производителя. Второй год в нашей стране эпидемия кори! Вы об этом знаете? Супрун тоже знать не хочет и ничего не делать самое оно.
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Ульяна Георгиевна, чисто гипотетически: как ношение электронного браслета влияет на здоровье?
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залежить від того, чи везуть вас вже ногами у перед, чи ні...
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Вот причем тут атака на Минздрав. Тут показано что судья действовал в рамках ЗАКОНА и вынес ухвалу в соответсвии с ЗАКОНОМ. А то что ни КМУ ни ВР не могут договорится о Министре здравохранения так это не проблемы суда обсолютно. И да Гройсман может подписывать бумажечки вместо Супрун он глава правительства и имеет право подписи за министра здравоохранения
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Так, пєтухі лахтінскіє, заспокоїлися всі... Міністр виконує свої обов'язки в повному обсязі. В лосі з Окружного суду вже збирають своє барахлішко і переїжають на окружну дорогу. Так що, в Багдада всьо спокойно..😃
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І що? Ти й так була в.о.. ну побуде якийсь час в.о., хтось із твоїх заступників...
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Супрун самый достойный министр в КМ Украины. И автор единственной реформы на сегодняшний день в этой стране.
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це правда на 100%

від цього не знаєш, чи ридати, чи вити, чи ліпше відразу на себе руки накласти..
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Когда заболеете низвестным вирусом из американских лабораторий в Украине, тогда вспомните о ее достоинстве...
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шапочка из фольги и ежедневный прием галоперидола поможет тебе против неизвестного вируса.
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В липні закривають мою амбулаторію, слава видатній рехворматорші. Думаю взяти в громади в аренду будівлю і відкрити там бюро ритуальних послуг. "Мені заборонено вчиняти будь-які дії в рамках повноважень міністра", - Супрун розповіла про деталі постанови суду - Цензор.НЕТ 8068

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Нарешті іпанута патлата хіпі-"міністр" перестане постити брєд у ФБ.
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Корумпована сволота ніяк не може заспокоїтись, що Ссупрун і її команда не дає їм красти в людей на медицині!
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Може організувать рехверендум підтримки серед пацієнтів?
Ну, щоб вияснити, де більша сволота...
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При Януковичу Богатирьову ніхто не критикував (навіть Рабінович цілий язик в с... тримав), а діти вмирали від прививок, які "виробляв" її син, а тут Супрун погана, бо щось робить на краще в нашій країні. Порівняйте статистику по цінах закуплених ліків і їх кількості в минулі роки і зараз і дурні питання самі відпадуть...
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Дякую Уляна за роботу. Такої потужної рехформи ми саме і очікували.
Привіт тобі з Мукачево!

Уляна Супрун похвалила Мукачево за реформи в медичній галузі (ФОТО) http://www.mukachevo.net/ua/news/view/480945

Ще б пак... Я так розумію за це??? https://korrespondent.net/ukraine/4062473-v-mukachevo-vor-ohrabyl-rodylnyi-dom

В Мукачево неизвестный злоумышленник проник в кабинет врача в родильном отделении и украл крупную сумму денег. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщают Новини Закарпаття.
Отмечается, что злоумышленник проник в кабинет через окно, которое предварительно отжал. Он похитил 6 000 долларов, 1 000 евро и 27 000 гривен.
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а ви кажете брельянтові прокурорські генерали...
Тут задрипана районна лікарня!!!
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В ФБ уже организована акция в поддержку под судом, выходим, не будьте лохторатом, кроме нас никто коррупцию не поборет!


https://www.facebook.com/events/1136809639813288/
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не хочу вставать ни на чью сторону!
не буду обсуждать плюсы и минусы мед. реформы - у каждого своя история...
один вопрос - если в законе есть термин 30 или 60 или 100 дней для должности ИО то почему все, кто сегодня поддерживает Супрун ничего не сделали, чтобы она ЗАКОННО стала министром здравоохранения...??? что мешало? боязнь, что ее не утвердят? или наоборот, что утвердят??? почему так долго нарушался Закон, что потребовался суд, чтобы ответить на эти вопросы??? кому это было выгодно? и кому теперь это выгодно???
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Там ещё кроме и.о. ещё её образование и гражданство, её американский колледж не соответствует нашему магистру и она не отказалась от американского гражданства.
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тоже... к теме!
когда всовывали что это не знали? есть же какие-то требования именно к этой должности...
хотя... после генпрокуёя...ничему не удивляемся...
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и.о. и американское гражданство можно как-то исправить, а признать что после реформы высшего образования наш университет уравнялся с американским колледжем, это даже нашим "реформаторам" стыдно.
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А зачем ее вообще всунули??? Что медиков нет в Украине?
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просто...я не смогу ...никогда ответить на Ваш вопрос - зачем? и почему не нашли достойного у нас.. на районе (так сказать)
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Це дуже добре.
Досить вже цій "доктор смерть" "лікувати" українців.
А то щось підозріло багато галасу навколо її "персони". Невже в Україні не знайдеться більш гідної кандидатури на посаду міністра охорони здоров'я, аніж ця санітарка із штатів?
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Ця "санітарка" за пару років зі своєю командою зробила більше для нашої медицини доброго ніж всі її попередники! Ясно, що Богатирьова з її вакцинами для деяких "дєятєлєй" тіньового фронту лік. препаратів, бабла на койкомєсто в лікарнях і т.п. корсхемах краще за неї...
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Значит любой опытный врач украинец хуже санитарки американки??? Вы что нас за папуасов считаете?
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Уляна Супрун осталась последней из американско-европейских реформаторов. Более нет. НИКОГО.
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Ну так никого нет и среди европейских инвесторов после рейдерского захвата Житомирской фабрики. Все ждут в ЕС когда мы банду разгоним.
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И Слава Богу! А если мы такие украинцы никчемные - к чему медицинские вузы???
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До Супрун - у шурина случился инсульт. После того, как он приехал из больницы домой, к нему без вызова пришла домой участковая врач, после пришла невропатолог.
После реформ от Супрун - у соседа случился инсульт. Уже второй месяц и ещё никто не приходил, хотя и семейный врач и невропатолог о болезни соседа знают.
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Скажіть цій лікарці, що поміняєте її на іншого лікаря і іншим людям порекомендуєте це зробити і побачите результат.
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А до чого тут Супрун? Ви особисто, коли бачили, що вас сусід не отримує після інсульту протягом місяця належну медичну допомогу, особисто повторюю зверталися в лікувальний заклад з цього питання чи вирішили на другий місяць винести це питання на обговорення тут на форумі??? 😕😕😕
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Та прям таки Богатирьової ніхто не критикував... То може хіба з ваших, з петріотів гідності?
"Мені заборонено вчиняти будь-які дії в рамках повноважень міністра", - Супрун розповіла про деталі постанови суду - Цензор.НЕТ 6714
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Привіт пєтух лахтінський! Що глюки так замучили?.. Виклич краще до себе санітарів з дурки , а то ще політати "орлом" з вікна забажаєш...😷😷😷
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Складывается впечатление: Это же сколько и как надо красть, чтобы представлять это как реформы. А в медицине - это передел рынка лекарств. Вся реформа только ради этого. Врачи еще не поняли как им "раскорячиваться" при обслуживании вызовов на дом, если эти вызова в разных концах города. Не дураки, в свое время, придумали компактные мед. участки, где врач пешком мог обойти все вызова. Кому это помешало?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мне запрещено совершать любые действия в рамках полномочий министра", - Супрун рассказала о деталях постановления суда
 
 
 
 
 
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