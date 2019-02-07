 "Мне запрещено совершать любые действия в рамках полномочий министра", - Супрун рассказала о деталях постановления суда

Об этом она написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Суд запретил мне, как первому заместителю министра здравоохранения Украины, "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра" включая полномочия заместителей подписывать документы вместо меня", - написала Супрун.
Она пояснила, что, в частности, не могут быть выполнены такие полномочия, как согласование и представление на рассмотрение Кабмина проекты законов, актов президента или Кабмина, выдавать обязательные для выполнения центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется министром, приказы и поручения.
Кроме того, запрещается представлять Минздрав в публично-правовых отношениях с другими органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Украине и за ее пределами, принимать решение о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является Минздрав, давать обязательные для исполнения государственными служащими и работниками аппарата Минздрава поручения и подписывать приказы Минздрава и другие нормативно-правовые акты, разработанные министерством.
"Это, в частности подписания жизненно важных приказов о растаможивании и распределение лекарств или направление людей на лечение за рубежом", - отметила Супрун.
Она добавила, что сейчас внимание и работа правительства и команды министерства сконцентрирована на том, чтобы как можно скорее исправить ситуацию.
По ее словам, на следующей неделе состоятся два важных заседания суда.
В частности, на 11 февраля, на 14:00 назначено рассмотрение ходатайства, которое подало Министерство юстиции Украины от имени правительства об отмене временного запрета ей исполнять обязанности министра.
"Рассмотрение будет в Окружном административном суде Киева. Это наша возможность разблокировать работу Министерства", - пояснила Супрун.
Также она сообщила, что 15 февраля в 14:50 в том же суде будет рассматриваться иск народного депутата Игоря Мосийчука об отсутствии у нее полномочий к исполнению обязанностей министра здравоохранения Украины.
"Это очень опасная атака на всю трансформацию системы здравоохранения и нам нужна ваша поддержка", - заявила Супрун.
Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
это шо мосийчук?
А де вона?
как у генпрокурора Юры?
псы. кстати Кашпировский вроде тоже винницкий, ваще без лекарств лечит
логично было бы его попробовать
может ты педофил
не?
ты мусор?
таки ты тупое. больше вопросов не имею нулевка
пепсом был? мелочь у алкашей из карманов выгребал?
сэлфи палки жешь супрун не закупила
(достаточного одного взгляда на состав ВР или структуру какого нибудь министерства)
5 февраля в 20:55 ·
Зараз я вам не тільки розповім, але і покажу, за що так ненавидять Уляну Супрун! Дружина попросила купити "фуросемід", з'їздив в аптеку, купив... Знаете скільки? 2 гривні !!!!! Не 22, не 222, а саме ДВІ !!! Рік тому, купував за 50 гривень. Все Вам зрозуміло? Медична мафія не здається!
давай адрес
у нас травмвай с сегодня по 6 гривен и метро по 8
на работу и обратно получается 14 упаковок фуросемита
думал до выборов пропетляем , потому как гепа с пепой договорились
шоб не портить общую картину благополучия перед выборами
нифига(
від цього не знаєш, чи ридати, чи вити, чи ліпше відразу на себе руки накласти..
Ну, щоб вияснити, де більша сволота...
Привіт тобі з Мукачево!
Уляна Супрун похвалила Мукачево за реформи в медичній галузі (ФОТО) http://www.mukachevo.net/ua/news/view/480945
Ще б пак... Я так розумію за це??? https://korrespondent.net/ukraine/4062473-v-mukachevo-vor-ohrabyl-rodylnyi-dom
В Мукачево неизвестный злоумышленник проник в кабинет врача в родильном отделении и украл крупную сумму денег. Об этом в четверг, 7 февраля, сообщают Новини Закарпаття.
Отмечается, что злоумышленник проник в кабинет через окно, которое предварительно отжал. Он похитил 6 000 долларов, 1 000 евро и 27 000 гривен.
Тут задрипана районна лікарня!!!
https://www.facebook.com/events/1136809639813288/
не буду обсуждать плюсы и минусы мед. реформы - у каждого своя история...
один вопрос - если в законе есть термин 30 или 60 или 100 дней для должности ИО то почему все, кто сегодня поддерживает Супрун ничего не сделали, чтобы она ЗАКОННО стала министром здравоохранения...??? что мешало? боязнь, что ее не утвердят? или наоборот, что утвердят??? почему так долго нарушался Закон, что потребовался суд, чтобы ответить на эти вопросы??? кому это было выгодно? и кому теперь это выгодно???
когда всовывали что это не знали? есть же какие-то требования именно к этой должности...
хотя... после генпрокуёя...ничему не удивляемся...
Досить вже цій "доктор смерть" "лікувати" українців.
А то щось підозріло багато галасу навколо її "персони". Невже в Україні не знайдеться більш гідної кандидатури на посаду міністра охорони здоров'я, аніж ця санітарка із штатів?
После реформ от Супрун - у соседа случился инсульт. Уже второй месяц и ещё никто не приходил, хотя и семейный врач и невропатолог о болезни соседа знают.