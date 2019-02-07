 ГБР начало расследование относительно выплаты нардепам средств на аренду жилья

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.
"Списки народных депутатов, которые воспользовались правом на получение средств, размещены на официальном сайте Верховной Рады. В то же время, по данным следствия отдельные народные депутаты не имели права на получение указанных средств, поскольку были обеспечены жильем в г. Киеве, или в 30 км от него", - сказано в сообщении.
Отмечается, Аппарат Верховной Рады Украины обеспечивает социально-бытовые и жилищные условия народным депутатам, а также работникам Аппарата. Кроме того, Аппарат организует проведение специальной проверки сведений относительно лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функции государства, обеспечивает соблюдение требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.
"Учитывая изложенное, в действиях должностных лиц Аппарата Верховной Рады Украины усматриваются возможные признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред государственным или общественным интересам )", - сообщили в ведомстве.
В то же время, в ГБР обратили внимание на то, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий не является работником Аппарата Верховной Рады и не фигурирует в уголовном производстве ГБР.
1 - Десятки лет, зарабатывал деньги насмехаясь над Украиной, украинской культурой, историей и украинским народом, развлекая российскую публику.
2 - Не заплатил и копейки налогов зарабатывая в Украине на украинцах и выводя деньги на Кипр.
3 - Развлекал всех предыдущих президентов и олигархов которые разворовывали страну.
4 - Цели-намеренно оскорбил всех православных украинцев назвав Томос, термосом и собачьим лаем выразил слово Автокефалия. На замечания, игнорирует требования извинится перед народом Украины.
5 - Просил прощения у Кадырова, в то время, когда кадыровцы убивали украинцев на Донбассе.
6 - Грозится стать на колени перед Путиным.
7 - Ни копейки не перечислил на украинскую армию, в то время, когда украинцы больше всего в этом нуждались. Даже один бронежилет и каска, могли спасти жизнь защитника, которого сегодня нет с нами.
8 - Путин, свое решение по Украине, высказал давно - Украина должна капитулировать перед РФ, на условиях Кремля. Зеленский обещает сесть за стол переговоров с Путиным, чтобы обсудить условия капитуляции.
9 - Снимал фильмы для российского телевидения которые финансировал Кремль, в то время, когда украинцы гибли защищая Украину от кремлевского агрессора.
Нет у революции конца...