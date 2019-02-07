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 Общество
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 Более 30 тысяч украинцев участвуют в создании рукописной Библии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие во Всеукраинском переписывании Библии, которое проходит по инициативе Украинского Библейского Общества.

По словам Александра Турчинова, эта инициатива "чрезвычайно важна, ведь Библия - главное достояние человечества". "Символично, что украинцы из разных уголков нашего государства будут объединены словом, которое несет Правду и Любовь", - сказал Секретарь СНБО Украины.

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По проекту Украинского Библейского Общества, каждый желающий может вписать одно из стихотворений Священного Писания в заранее подготовленные листы, из которых впоследствии будет сформирована рукописная Библия. К акции присоединились более 30 000 граждан из всех регионов Украины. Среди них известные политические и государственные деятели, ученые, художники и представители различных христианских конфессий.

Источник: https://censor.net.ua/n3110468
 
 
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Пусть лучше Конституцию переписыают. А то на неё в любом кабинете с утра до вечера забивают.
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Так ее и переписывает каждый новый гидрант как может.
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Можно объединить эти два проекта и вписать и в библию курс на вступление в ЕС и НАТО... Ведь библию тоже редактировали все кому не лень...)
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Если выгорит, в следующем проекте пусть 3 миллиона пишут библию для слепых шрифтом Брайля... При постапокалипсисе она пригодится...))
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я не сильно верю- иногда на Рождество и Пасху , но как можно переписать то , что до сих пор переводят ?
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К выборам успеют - чтобы следующий гарант клялся именно на ней?
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