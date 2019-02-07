 Чистый бред. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить? - Бахтеева об обвинениях в причастности к отстранению Супрун

Об этом она заявила в комментарии Цензор.НЕТ.

"Как законопослушный человек и как каждый гражданин в нашей стране понимает и знает, что суд принимает то решение, которому нужно подчиняться. Это было во вторник, когда я присутствовала на заседании Верховной Рады. Искренне хочу сказать, что депутаты из БПП, из НФ между собой говорили, в том числе и подходили, что так и так суд. Значит, нужно выполнять это постановление суда. Отстранить, я считаю, и подать в Верховную Раду кандидатуру Супрун, Иванова, Петрова, Стефанишина, Линчевского, кто еще из заместителей работает. Может Шерембей подойдет. Верховная Рада должна обязательно назначить министра здравоохранения. И.о. министра, которая работает 2 года и 4 месяца, и.о. министра, которая является еще гражданкой другой страны, имеет два гражданства, ее подписи могут когда-то, каким-то судом и при какой-то жизни признать нелегитимными. Этого не надо допускать. Если есть постановление суда, нужно обязательно подать кандидатуру от Кабинета министров, от Гройсмана на любую фамилию. Может это Супрун, может это Богомолец, может это Илык, Линчевский. И Верховная Рада должна решить. Если проголосуют, в том числе и за Супрун, она легитимный министр", - заявила Бахтеева, отметив, что ее в данной ситуации больше всего волнует то, что Минздрав более 2 лет находится без руководителя.

По ее словам, после того, как была назначена и.о. министра Супрун назначения система здравоохранения стала разбалансированной.

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"У нее нет авторитета среди медицинской общественности, нет авторитета среди украинского населения. … За прошлый год она ни разу не присутствовала на заседании комитета по вопросам здравоохранения. А теперь уже ультиматум, с лета вообще никто из заместителей (не приходит. – Ред.). Я была руководителем комитета 7,5 лет. Всегда была в оппозиции, только 2011-12 годах была в коалиции, но всегда у меня не было вопросов по комитету, чтобы кто-то относился вот так вот безобразно друг к другу, к работе, к ответственности", - добавила Бахтеева, отметив, что, по ее данным, Украина на первом месте в Европе по смертности по онкологии, сердечно-сосудистым заболевание и первая в мире по кори.

"Это чистая катастрофа, которая требует незамедлительных мероприятий со стороны власти. Нужно обязательно иметь министра. Пусть дадут кандидатуру, почему Супрун исполняет обязанности. Поэтому суд ее и снял, не потому что Бахтеева, или Новинский, или еще кто-то платил деньги. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить деньги? Кто я сегодня и вчера. Если меня обвиняют в чем-то, то, извините, за 5 лет эпидемия кори не превращается в эпидемию кори, которая занимает первое место в мире. Ответственность несет полностью МОЗ, непрофессиональный, безответственный, потому что нет министра", - акцентировала нардеп.

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Комментируя заявление первого замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Оксаны Корчинской о том, что фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун, а также информацию журналиста Дениса Казанского о том, что отставка Супрун - это заказ реализованный с помощью "ручных обезьянок" из Радикальной партии в интересах Бахтеевой, нардеп ответила: "Это журналист от МОЗ. Он работает в МОЗ на грантах. Я работаю в Верховной Раде много лет и только 2 года была в коалиции, а так все время в оппозиции. Всегда имею жизненные отношения, всегда работаю со всеми очень хорошо. Я дружу на сегодняшний день со всеми народными депутатами, моими коллегами. Дружу с ними по профессиональным вопросам. Мы очень много решаем вопросов по голосованию (они иногда меня просят), по совместным законопроектам и т.д. Но как я сегодня могу просить лидера такой партии, который сегодня входит в тройку, наверное, претендентов на пост президента, и он меня послушает. Чистый бред. Это не может быть такого. С моей стороны никогда, чтобы я такие вещи. Я ж тогда потеряю у него лицо авторитета, человека и т.д. А он, я думаю, этого не сделает никогда, потому что он баллотируется в президенты Украины. Это просто люди, которые не понимают. К сожалению, в Верховной Раде может быть народный депутат без высшего образования. К сожалению, это очень и очень заметно, когда люди выступают, когда в профильных комитетах работают, не имея профильного образования. … В здравоохранение (комитет ВР по вопросам здравоохранения. – Ред.) пришли те, кто не имеет медицинского образования. Только несколько человек (имеет. – Ред.). Тяжело с такими людьми разговаривать и спорить. С ними нереально спорить, потому что люди не понимают эту отрасль, точно также как я не понимаю ядерную, космическую, оборонную. Люди, к сожалению, есть на грантах, они есть в нашей стране, они получают огромное количество денег. … Такие люди становятся заангажированными и работают только в том направлении, в котором им конкретно платят за определенную работу деньги. Так не должно быть".

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Вместе с тем, первый замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Оксана Корчинская заявила, что фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун, а, по данным, журналиста Дениса Казанского отставка Супрун - это заказ реализованный с помощью "ручных обезьянок" из Радикальной партии в интересах Бахтеевой.