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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Бахтеева (92) ВР (22641) Ляшко (1488) Корчинская (26) Казанский Денис (116) Супрун Ульяна (415)

 Чистый бред. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить? - Бахтеева об обвинениях в причастности к отстранению Супрун

Глава подкомитета по вопросам медицинского страхования Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева ("Оппоблок") категорически опровергают обвинения о ее связи с решением суда об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей министра здравоохранения. Выход из сложившейся ситуации нардеп видит во внесении в парламент кандидатуры на пост главы Минздрава коалицией.

Об этом она заявила в комментарии Цензор.НЕТ.

"Как законопослушный человек и как каждый гражданин в нашей стране понимает и знает, что суд принимает то решение, которому нужно подчиняться. Это было во вторник, когда я присутствовала на заседании Верховной Рады. Искренне хочу сказать, что депутаты из БПП, из НФ между собой говорили, в том числе и подходили, что так и так суд. Значит, нужно выполнять это постановление суда. Отстранить, я считаю, и подать в Верховную Раду кандидатуру Супрун, Иванова, Петрова, Стефанишина, Линчевского, кто еще из заместителей работает. Может Шерембей подойдет. Верховная Рада должна обязательно назначить министра здравоохранения. И.о. министра, которая работает 2 года и 4 месяца, и.о. министра, которая является еще гражданкой другой страны, имеет два гражданства, ее подписи могут когда-то, каким-то судом и при какой-то жизни признать нелегитимными. Этого не надо допускать. Если есть постановление суда, нужно обязательно подать кандидатуру от Кабинета министров, от Гройсмана на любую фамилию. Может это Супрун, может это Богомолец, может это Илык, Линчевский. И Верховная Рада должна решить. Если проголосуют, в том числе и за Супрун, она легитимный министр", - заявила Бахтеева, отметив, что ее в данной ситуации больше всего волнует то, что Минздрав более 2 лет находится без руководителя.

По ее словам, после того, как была назначена и.о. министра Супрун назначения система здравоохранения стала разбалансированной.

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"У нее нет авторитета среди медицинской общественности, нет авторитета среди украинского населения. … За прошлый год она ни разу не присутствовала на заседании комитета по вопросам здравоохранения. А теперь уже ультиматум, с лета вообще никто из заместителей (не приходит. – Ред.). Я была руководителем комитета 7,5 лет. Всегда была в оппозиции, только 2011-12 годах была в коалиции, но всегда у меня не было вопросов по комитету, чтобы кто-то относился вот так вот безобразно друг к другу, к работе, к ответственности", - добавила Бахтеева, отметив, что, по ее данным, Украина на первом месте в Европе по смертности по онкологии, сердечно-сосудистым заболевание и первая в мире по кори.

"Это чистая катастрофа, которая требует незамедлительных мероприятий со стороны власти. Нужно обязательно иметь министра. Пусть дадут кандидатуру, почему Супрун исполняет обязанности. Поэтому суд ее и снял, не потому что Бахтеева, или Новинский, или еще кто-то платил деньги. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить деньги? Кто я сегодня и вчера. Если меня обвиняют в чем-то, то, извините, за 5 лет эпидемия кори не превращается в эпидемию кори, которая занимает первое место в мире. Ответственность несет полностью МОЗ, непрофессиональный, безответственный, потому что нет министра", - акцентировала нардеп.

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Комментируя заявление первого замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Оксаны Корчинской о том, что фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун, а также информацию журналиста Дениса Казанского о том, что отставка Супрун - это заказ реализованный с помощью "ручных обезьянок" из Радикальной партии в интересах Бахтеевой, нардеп ответила: "Это журналист от МОЗ. Он работает в МОЗ на грантах. Я работаю в Верховной Раде много лет и только 2 года была в коалиции, а так все время в оппозиции. Всегда имею жизненные отношения, всегда работаю со всеми очень хорошо. Я дружу на сегодняшний день со всеми народными депутатами, моими коллегами. Дружу с ними по профессиональным вопросам. Мы очень много решаем вопросов по голосованию (они иногда меня просят), по совместным законопроектам и т.д. Но как я сегодня могу просить лидера такой партии, который сегодня входит в тройку, наверное, претендентов на пост президента, и он меня послушает. Чистый бред. Это не может быть такого. С моей стороны никогда, чтобы я такие вещи. Я ж тогда потеряю у него лицо авторитета, человека и т.д. А он, я думаю, этого не сделает никогда, потому что он баллотируется в президенты Украины. Это просто люди, которые не понимают. К сожалению, в Верховной Раде может быть народный депутат без высшего образования. К сожалению, это очень и очень заметно, когда люди выступают, когда в профильных комитетах работают, не имея профильного образования. … В здравоохранение (комитет ВР по вопросам здравоохранения. – Ред.) пришли те, кто не имеет медицинского образования. Только несколько человек (имеет. – Ред.). Тяжело с такими людьми разговаривать и спорить. С ними нереально спорить, потому что люди не понимают эту отрасль, точно также как я не понимаю ядерную, космическую, оборонную. Люди, к сожалению, есть на грантах, они есть в нашей стране, они получают огромное количество денег. … Такие люди становятся заангажированными и работают только в том направлении, в котором им конкретно платят за определенную работу деньги. Так не должно быть".

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Вместе с тем, первый замглавы комитета ВР по вопросам здравоохранения Оксана Корчинская заявила, что фармакологическая мафия руками Ляшко и Мосийчука решила убрать Супрун, а, по данным, журналиста Дениса Казанского отставка Супрун - это заказ реализованный с помощью "ручных обезьянок" из Радикальной партии в интересах Бахтеевой.

Источник: https://censor.net.ua/n3110465
 
 
 Топ комментарии
 
Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить?

Вот это тролит
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На дурочку упала - это приём такой у гопоты.
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"ЧИСТЫЙ БРЕД. Во-первых, у меня НЕТ ДЕНЕГ," Бахтеева. Чистый бред. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить? - Бахтеева об обвинениях в причастности к отстранению Супрун - Цензор.НЕТ 3710 Все. Далі можна не коментувати
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это ж в какой воспалённый мозг может закрасться бред о том, что судьи могут брать деньги
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Она сказала что у неё нет денег,ты ей веришь?
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Верю
при ней денег нет
её денежки на карточке

И ХЛУ верю
его денежки в ВТБ банке
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Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить?

Вот это тролит
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Если убрать лишнее: у меня нет денег - как судам можно платить?
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"во-вторьіх" -- це вже не "лішнєє", а друга частина тролінґу.
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А сепарам ты тоже, "как законопослушный гражданин" помогала, ****?
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На дурочку упала - это приём такой у гопоты.
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Действительно! Платить судье? Дикость какая)))
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Как судам можно платить? Занести? Что значит занести? Взятка? Что такое взятка?
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їй би манду не завадило помочити, ходить засмальцьована як машка захєрова)
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Але то є курва патентована... Ну нічого, в морзі її вилікують..😕😕😕
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Поддержите перепостами особенно в ФБ. Тот кто уничтажает суды должен быть известен больше чем луценко.
Ігор Бенедисюк є главою Вищої ради правосуддя - єдиного органу, який може рекомендувати на посаду та звільняти суддів.

Чистый бред. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить? - Бахтеева об обвинениях в причастности к отстранению Супрун - Цензор.НЕТ 1093
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а у нас есть суды?
вот это новость - то решальни т жлджно быть указано время заносов
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Мафіозі від медицини Бахтєєва питає, як можна купити суди???
Тепер я точно за Супрун.
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Бахтеева двоюродная тетя Ахметова - но денег нет ! Чистый бред. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить? - Бахтеева об обвинениях в причастности к отстранению Супрун - Цензор.НЕТ 1657
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"ЧИСТЫЙ БРЕД. Во-первых, у меня НЕТ ДЕНЕГ," Бахтеева. Все. Далі можна не коментувати
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Бахтеевой на выход ! Не надо придуриваться!
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как судам можно платить?

Эта девочка или дура
или нас дураками считает

Как платить?
Как все платят. Дурепа.
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Лично я верю, что Бахтеева и Раиса Богатырева нищебродки типа Юли... Чистый бред. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить? - Бахтеева об обвинениях в причастности к отстранению Супрун - Цензор.НЕТ 3461 правда Трамадольная королева Украины Богатырева Чистый бред. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить? - Бахтеева об обвинениях в причастности к отстранению Супрун - Цензор.НЕТ 3461Круче юли,Трамадол не газ
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шо, Мадам Трамадол последние деньги игорёше мосийчуку отслюнявила?
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Бахтеева однажды надела на себя наручники и приковала к постели,так любила дважды не сидевшего Витьку... Чистый бред. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить? - Бахтеева об обвинениях в причастности к отстранению Супрун - Цензор.НЕТ 9376 Чистый бред. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить? - Бахтеева об обвинениях в причастности к отстранению Супрун - Цензор.НЕТ 9376
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ну как судам можно платить деньги?... Только сбушникам, прокурорам и ментам!
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и то верно - занесли пару лямов = это не оплата = это 100500-я рехВорма Чистый бред. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить? - Бахтеева об обвинениях в причастности к отстранению Супрун - Цензор.НЕТ 9316
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Одна гнида сняла другую гниду, а тут народ выясняет за какую он гниду, а за какую нет.
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Ждем дальше! Ляжко! Твой выход!
- В мою жёппу ничего не совали! Да у меня и нет жёппы!
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Супрун наступила на медицинскую мафию канкретна.Потому и блевотина всякая вылазит из Нор ДАУНбасса,главное посрать на Порошенко,при любом упоминании в Сети Интернет... Цілковита маячня. По-перше, у мене немає грошей, а по-друге, ну як судам можна платити? - Бахтєєва про звинувачення в причетності до усунення Супрун - Цензор.НЕТ 7570Когда то на РАБссии была Аракчеевщина,Сегодня Скабеевщина Сикелева Соловьева
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платить за шо бы то ни было вообще пeрежиток старины, как и работать...
взять все и поделить!
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Я была руководителем комитета 7,5 лет.Источник: https://censor.net.ua/n3110465

И превратила поликлиники и больницьі в бомжарни, а медицину развалила в хлам.
Трудолюбивая тьі наша.
А че ж так скромно промолчала про помощь террористам на баррикадах в 14-м?
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Светая!!! Чисто светая женсчина!!! Цілковита маячня. По-перше, у мене немає грошей, а по-друге, ну як судам можна платити? - Бахтєєва про звинувачення в причетності до усунення Супрун - Цензор.НЕТ 9431

Ее бы отдать шахтерам... шоб она им освещала собой путь.
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===ну как судам можно платить? - Бахтеева об обвинениях в причастности к отстранению Супрун===

Дешевле заплатить клоуну Шляшку
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Бахтеева вмикає дурня - ну як судам можна платити. Ви подивіться які в суддів маєтки,десятки квартир,дачі,машини,земельні ділянки,золото,брюлики,діти вчаться за кордоном і з них ніхто не сидить.
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АААААА ну все расходимя, не виноватая она - денег нету!!!!
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"Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить?"

Да мало ли как платят судам. Можно наличными, можно недвижимостью, акциями , ценными металами, и многими другими способами.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧистый бред. Во-первых, у меня нет денег, а во-вторых, ну как судам можно платить? - Бахтеева об обвинениях в причастности к отстранению Супрун
 
 
 
 
 
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