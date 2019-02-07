 ЦИК зарегистрировала Порошенко кандидатом в президенты

Как сообщает "Укринформ", соответствующее решение принято на заседании ЦИК в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Президент Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок 29 января.

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост Президента Украины", - отметил тогда Порошенко.

3 февраля Порошекно подал документы в ЦИК. Он идет на выборы в порядке самовыдвижения.

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Напомним, по состоянию на день 6 февраля ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.