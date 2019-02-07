 ЦИК зарегистрировала Порошенко кандидатом в президенты

Как сообщает "Укринформ", соответствующее решение принято на заседании ЦИК в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Президент Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок 29 января.
"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост Президента Украины", - отметил тогда Порошенко.
3 февраля Порошекно подал документы в ЦИК. Он идет на выборы в порядке самовыдвижения.
Напомним, по состоянию на день 6 февраля ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.
Вот если бы было "ЦИК не зарегистрировало......" - вот это была бы НОВОСТЬ и всенародный праздник!
А так как - "луценко сегодня в очередной раз напился......" - серость, бытовуха..,
Отмечено, что Тимошенко достигла своего потолка, её "газ" всё больше теряет актуальность, а сама она находится в ментальном застое. И если не придумает какое-нибудь новое мозгодробильное жульство, не пройдёт даже во второй тур. Зеленский сейчас на пике, но его избиратель крайне нестабильный. И только Порошенко продолжает стабильно прибавлять в электоральном весе.
Однако соцопросы не единственный источник информации о рейтингах кандидатов. Букмекерские конторы, принимающие ставки преимущественно на спорт, делают это и в отношении политических событий. При этом не нужно забывать, что букмекеры, рискующие деньгами, гораздо меньше подвержены тому, чтобы подстроить свои коэффициенты под некоего заказчика.
Итак, коэффициент букмекеров - это цифра на которую будет умножена ставка, сделанная на событие, если это событие произойдет. Полученная сумма будет выплачена поставившему в качестве выигрыша. То есть если сегодня поставить на победу Порошенко в конторе bwin 1 грн, то в случае его избрания выигрыш составит 2 грн 10 коп. Чем ниже коэффициент, тем выше вероятность некоторого события, и меньшей суммой рискуют букмекеры.
оэффициенты букмекерской компании bwin по состоянию на сегодня:
Петр Порошенко - 2,1 (2,5),
Юлия Тимошенко - 2,6 (2,5),
Владимир Зеленский - 4,25 (4,5),
Анатолий Гриценко - 21,00 (13,00),
Андрей Садовый - 41,00 (34,00),
Юрий Бойко - 51,00,
Олег Ляшко - 51,00.
Перед новим роком він давав Йулі 18% іі Порошенку 16%, Тоді став "сумнівним"
Тепер він вгагалі став соєво-шоколадним!
Насправді все дуже просто. У Йулі є свій ядрьоний електорат із сільських бабусь, отупілих від серіалів домогосподпрок та їхніх мущінок-підкаблучників, вони за неї завжди. У вересні минулого року, коли 30-40% ще не визначилися, за кого будуть голосувати, її рейтинги були високими, бо кількість тих що визначилися була не великою. З наближенням до виборів, коли люди починають визначатися, частка тих хто за Йулю зменшується, бо загальне число тих, хто взначився зростає
Побачите, на виборах вОна отримає ті самі 12-13% що і у 2014р.
От воно грає роль «Радіо 1000 холмов» і працює на Росію !.
Його потрібно, або відключити, або щоб там комментатором і ведучим був Андрій ПОЛТАВА !
Он её очень любит...
Турция купила золото Венесуєлы у РАБссии.
Госдеп предупредил,будем карать беспощадно за любые сделки финансового характера связанные с РАБссией.
Видимо вся кампания Порошенко уже прямо управляется из России. А "Геть от Москвы" - это попытка скрыть от нас это знание!
Все уже насладились "чисто реальными" бордами Порошенко? Ну так знайте - это калька с кампании Единой России и Путина "Партия - реальных дел". Видимо вся кампания Порошенко уже прямо управляется из России. А "Геть от Москвы" - это попытка скрыть от нас это знание!
Кто громче всех кричит "держи вора"?
Теперь понятно, почему Порошенко на форуме по своему самовыдвижению разместил свой портрет рядом с портретом Путина.
Миха Чаплыга
[Все уже насладились "чисто реальными" бордами Порошенко? Ну так знайте - это калька с кампании Единой России и Путина "Партия - реальных дел"]: Посмотри! http://ua24ua.net/kto-gromche-vseh-krichit-dergi-vora/
http://ua24ua.net/upload/catalog/ru/kto-gromche-vseh-krichit-dergi-vora_5c5bded9a9fc6.png
🤣
честность Президента
И в неподкупность постовых ,
В заботу банка о клиентах…
В русалок верю, в домовых.
Нынешний глава Украины пришедший к власти в результате страшного кровопролития Петр Порошенко прямо заявил на всю страну, что другого Президента Украине не ведать!
Об этом он заявил на телеканале ICTV.
По его словам он самый лучший Президент Украины поскольку Путин его не любит и других наград ему не надо. Олигарх заявил, что лучшей оценкой его деятельности является оценка Путина:
«Высшей оценкой моего труда как президента и, в первую очередь как верховного главнокомандующего было утверждение Путина, что «мы будем счастливы любому кандидату, только не Порошенко». Не дождетесь».
Таким образом олигарх пришедший к власти дал понять 90% украинцев которые его мягко сказать ненавидят, что он здесь надолго, до того момента пока Путин его не любит.
Как мы сообщали ранее, Порошенко планирует перенести столицу Украины в случае если начнутся гражданские волнения в Киеве.
По нашим данным, в Администрации Президента обсуждают крайне угрожающий план по переносу столицы Украины в случае если граждане Украины будут не согласны с результатами выборов 2019.
Наши источники говорят, что Порошенко уверен в своей «победе» за счет массовой скупки голосов, подкидывания «липовых» бюллетеней для голосования, а также за счет «мертвых душ».
Есть огромная вероятность, что оппозиция не признает результаты выборов Президента 2019 в случае победы Порошенко и оно будет логичным, поскольку рейтинг Порошенко в несколько процентов даже теоретически не может ему позволить возглавить страну честным путем.
В случае массовых протестов и начала нового Майдана против Порошенко в Киеве, есть план по переносу столицы Украины в более лояльные к Порошенко места. Именно для этого Порошенко подкупал местных глав администраций и губернаторов.
В таком случае Порошенко обвинит Тимошенко и ее сторонников в работе на Москву и попытке государственного переворота в соучастии с российскими силами. Лояльные к Порошенко генералы могут отдать приказ потушить восстание «пророссийских» сил Тимошенко, что может стать началом полномасштабной гражданской войны.
Такой план действительно разрабатывается и о нем говорят эти ключевые фактора:
Все лояльные к Порошенко политики по указке с верху говорят о том, что либо Порошенко, либо Путин.
Всех без исключения оппозиционеров, особенно Тимошенко, обвиняют в работе на Москву, каждый день людям промывают мозги, что Тимошенко, Гриценко, Зеленский это рука Москвы и что они не могут быть Президентом Украины.
Перед выборами Порошенко в срочном порядке начал отдавать полномочия на места, чтобы заручится поддержкой местных элит, особенно на западе нашей страны.
Создание массовых сеток по скупке голосов по всей стране.
Запрет голосовать украинцам в России (миллионы бюллетеней тех граждан которые находятся в России можно будет использовать для фальсификации).
О переносе столицы Украины открыто говорил Парубий. Тогда этот деятель говорил, что в случае если бы Янукович активно действовал против Майдана они (ред. тогдашняя оппозиция) была готова перенести столицу Украины во Львов и назвать себя новой властью. Этот путь именовал бы начало гражданской войны. По всей видимости тогдашняя оппозиция была готова к этому сценарию.
Сейчас, когда власть уплывает из рук, тогдашняя оппозиция и нынешняя власть, может быть особо опасной.
http://ua24ua.net/eshche-odin-nezamenimiy-nashelsya-reshil-narod-popugat-zayavlenie-poroshenko-drugogo-prezidenta-v-ukraine-ne-budet/
🤣
Будет цепляться за власть зубами, когтями, хвостом, рваными носками. Он переплюнет и Янека, и Путина. Всех
Сколько еще дров успеют наломать эти потворы, всеми силами хватающиеся за соломину.
Только одно приходит на ум, что утешает: жадность фраера сгубила.
Петя даже если останется один, будет драться за власть до последнего вздоха. Просто так ее не отдаст.
Крыса...