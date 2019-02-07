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 ЦИК зарегистрировала Порошенко кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего Президента Петра Порошенко кандидатом на пост главы государства на очередных выборах 31 марта.

Как сообщает "Укринформ", соответствующее решение принято на заседании ЦИК в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Президент Петр Порошенко объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок 29 января.

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост Президента Украины", - отметил тогда Порошенко. 

3 февраля Порошекно подал документы в ЦИК. Он идет на выборы в порядке самовыдвижения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦИК отказала в регистрации кандидатами в президенты 10 подавшим документы

Напомним, по состоянию на день 6 февраля ЦИК зарегистрировала 37 кандидатов в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3110462
 
 
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не почнеться, а продовжиться. Але вже за одне те, що б насолоджуватися БЕЗСИЛЬНИМИ вибухами ватних пердаків на шановного Петра Олексійовича ще 5 років, я буду голосувати за нього! ))))
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ДАВАЙ ПЕТЯ ЗАВОДИ ШАРМАНКУ ПРОДАМ БИЗНЕС ДОЛЛАР ПО 10 ЗАКОНЧУ ВОЙНУ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ КАЖДОМУ ВОЕННОМУ ПО 1000 ГР В ДЕНЬ
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Были, вчера выяснилось, что подал фото не такого размера и была интрига\надежда что ЦИК не зарегистрирует. Мне кажется подкупили.
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- а мне тут рассказали шо он обиделся и не бросил все - в историю навсегда вошел ,денги были ,есть и будут - нафига напрагаться - но я таки прав был - он ответственный и доводит все до конца - успешный Рошен - успешная Украина)))))))
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А що, він не проживав на Сейшелах останні десять зим?
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Як я міг так помилятися в цій кришталевій особистості!
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Ой ржу не могу.......
Вот если бы было "ЦИК не зарегистрировало......" - вот это была бы НОВОСТЬ и всенародный праздник!
А так как - "луценко сегодня в очередной раз напился......" - серость, бытовуха..,
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"Цензор " - назад в прошлое на одну неделю .
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подать документы и зарегистрировать - это не одно и тоже
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Могли не допустить? ЦВК зареєструвала Порошенка кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 92
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Только что прослушал пресс-конференцию, в ходе которой были оглашены результаты последнего опроса, проведённого Социологическим Центром им. Драгоманова. По их выкладкам:на первом месте пока В. Зеленский - 18,2% поддержки;на втором П. Порошенко - 17,2%;на третьем Ю. Тимошенко - 14,5%.
Отмечено, что Тимошенко достигла своего потолка, её "газ" всё больше теряет актуальность, а сама она находится в ментальном застое. И если не придумает какое-нибудь новое мозгодробильное жульство, не пройдёт даже во второй тур. Зеленский сейчас на пике, но его избиратель крайне нестабильный. И только Порошенко продолжает стабильно прибавлять в электоральном весе.
Однако соцопросы не единственный источник информации о рейтингах кандидатов. Букмекерские конторы, принимающие ставки преимущественно на спорт, делают это и в отношении политических событий. При этом не нужно забывать, что букмекеры, рискующие деньгами, гораздо меньше подвержены тому, чтобы подстроить свои коэффициенты под некоего заказчика.
Итак, коэффициент букмекеров - это цифра на которую будет умножена ставка, сделанная на событие, если это событие произойдет. Полученная сумма будет выплачена поставившему в качестве выигрыша. То есть если сегодня поставить на победу Порошенко в конторе bwin 1 грн, то в случае его избрания выигрыш составит 2 грн 10 коп. Чем ниже коэффициент, тем выше вероятность некоторого события, и меньшей суммой рискуют букмекеры.
оэффициенты букмекерской компании bwin по состоянию на сегодня:
Петр Порошенко - 2,1 (2,5),
Юлия Тимошенко - 2,6 (2,5),
Владимир Зеленский - 4,25 (4,5),
Анатолий Гриценко - 21,00 (13,00),
Андрей Садовый - 41,00 (34,00),
Юрий Бойко - 51,00,
Олег Ляшко - 51,00.
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У вересні цей соціологічний центр давав Йулі 22% Порошенку 7,7. Тоді він був достойним довіри і його даними розмахували тут наче прапором.
Перед новим роком він давав Йулі 18% іі Порошенку 16%, Тоді став "сумнівним"
Тепер він вгагалі став соєво-шоколадним! ЦВК зареєструвала Порошенка кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 2109
Насправді все дуже просто. У Йулі є свій ядрьоний електорат із сільських бабусь, отупілих від серіалів домогосподпрок та їхніх мущінок-підкаблучників, вони за неї завжди. У вересні минулого року, коли 30-40% ще не визначилися, за кого будуть голосувати, її рейтинги були високими, бо кількість тих що визначилися була не великою. З наближенням до виборів, коли люди починають визначатися, частка тих хто за Йулю зменшується, бо загальне число тих, хто взначився зростає
Побачите, на виборах вОна отримає ті самі 12-13% що і у 2014р.
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На електорат Йулі на бабушок, і виживших з розуму дєдушок, працює ДРОТОВЕ Радіо 1 !
От воно грає роль «Радіо 1000 холмов» і працює на Росію !.
Його потрібно, або відключити, або щоб там комментатором і ведучим був Андрій ПОЛТАВА !
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Витягніть із спаму, будь ласка, йулькани заїдають.
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Там наглухо. Виводок Пєтушарія заспамив. Потрібно звертатись до адміністратора
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Особо одаренные могут зайти в гугл и набрать социалогический цент им драгоманова. 14-17% это даже не второй тур. По простой причинеполовина точно не будет голосовать за Петю гибрида.
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букмекерские конторы запрещены законом, но крышуются высшим руководством.
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Татьяна готовьтесь - Вам еще 5 лет тут стонать)))))
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для чего пошел баллотироваться? чтобы заплевали?
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На кандидатов в президенты плюются президенты. А на президентов плюётся народ. И исправить всё очень легко: конституционного запретить второй президентский срок. Навсегда. Навечно. Для всех. Как для чесных гениев, так и для кондитеров.
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Зрадофилы.,ну дайте Пете еще 5 лет порулить. Ну вам жалко что-ли? Не хотите по новому жить?!
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ЗАДНЕПРИВОДНЫЕ ЗА ЗАДНЕПРОХОДНОГО! ЦВК зареєструвала Порошенка кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 5031
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Что-то быстро его, часть кандидатов подали документы раньше и все еще ждут регистрации.
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Значит, всё не так уж плохо в нашем королевстве. Значит. ещё есть, что украсть.
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......мой ПРЕЗИДЕНТ !!! ПЕРЕМОГА в першому тури !!!!
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Да пропихнут его, даже если продует назначат перевыборы из-за внешнего вмешательства, а через 5 лет настанет очередь Гроси и так далее по отработанной схеме.
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Раніше через чорний хід в будинок входила прислуга,а тепер прєзідєнт.Дємократія однако!
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Он любит свою профессию!...
Он её очень любит...
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РАБссия вляпалась в очередной скандал.
Турция купила золото Венесуєлы у РАБссии.
Госдеп предупредил,будем карать беспощадно за любые сделки финансового характера связанные с РАБссией.
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Реальный его рейтинг не выше, чем был у Ющенка, когда тот на второй срок шел. Единственно, на что можно наедятся, это массоые фальсификации.
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Все уже насладились "чисто реальными" бордами Порошенко? Ну так знайте - это калька с кампании Единой России и Путина "Партия - реальных дел"
Видимо вся кампания Порошенко уже прямо управляется из России. А "Геть от Москвы" - это попытка скрыть от нас это знание!

Все уже насладились "чисто реальными" бордами Порошенко? Ну так знайте - это калька с кампании Единой России и Путина "Партия - реальных дел". Видимо вся кампания Порошенко уже прямо управляется из России. А "Геть от Москвы" - это попытка скрыть от нас это знание!
Кто громче всех кричит "держи вора"?
Теперь понятно, почему Порошенко на форуме по своему самовыдвижению разместил свой портрет рядом с портретом Путина.

Миха Чаплыга
[Все уже насладились "чисто реальными" бордами Порошенко? Ну так знайте - это калька с кампании Единой России и Путина "Партия - реальных дел"]: Посмотри! http://ua24ua.net/kto-gromche-vseh-krichit-dergi-vora/
http://ua24ua.net/upload/catalog/ru/kto-gromche-vseh-krichit-dergi-vora_5c5bded9a9fc6.png
🤣
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Я верю в
честность Президента

И в неподкупность постовых ,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.
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Порох обул РАБссию так,что Сккабеева блевотиной рыгает даже в ПАСЕ,Германии и Голландии.Эта Дура спасет РАБссию..
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Еще один "незаменимый" нашелся. Решил народ попугать, "диктатор шоколадный". Заявление Порошенко: другого Президента в Украине не будет
Нынешний глава Украины пришедший к власти в результате страшного кровопролития Петр Порошенко прямо заявил на всю страну, что другого Президента Украине не ведать!

Об этом он заявил на телеканале ICTV.

По его словам он самый лучший Президент Украины поскольку Путин его не любит и других наград ему не надо. Олигарх заявил, что лучшей оценкой его деятельности является оценка Путина:

«Высшей оценкой моего труда как президента и, в первую очередь как верховного главнокомандующего было утверждение Путина, что «мы будем счастливы любому кандидату, только не Порошенко». Не дождетесь».

Таким образом олигарх пришедший к власти дал понять 90% украинцев которые его мягко сказать ненавидят, что он здесь надолго, до того момента пока Путин его не любит.

Как мы сообщали ранее, Порошенко планирует перенести столицу Украины в случае если начнутся гражданские волнения в Киеве.

По нашим данным, в Администрации Президента обсуждают крайне угрожающий план по переносу столицы Украины в случае если граждане Украины будут не согласны с результатами выборов 2019.

Наши источники говорят, что Порошенко уверен в своей «победе» за счет массовой скупки голосов, подкидывания «липовых» бюллетеней для голосования, а также за счет «мертвых душ».

Есть огромная вероятность, что оппозиция не признает результаты выборов Президента 2019 в случае победы Порошенко и оно будет логичным, поскольку рейтинг Порошенко в несколько процентов даже теоретически не может ему позволить возглавить страну честным путем.

В случае массовых протестов и начала нового Майдана против Порошенко в Киеве, есть план по переносу столицы Украины в более лояльные к Порошенко места. Именно для этого Порошенко подкупал местных глав администраций и губернаторов.

В таком случае Порошенко обвинит Тимошенко и ее сторонников в работе на Москву и попытке государственного переворота в соучастии с российскими силами. Лояльные к Порошенко генералы могут отдать приказ потушить восстание «пророссийских» сил Тимошенко, что может стать началом полномасштабной гражданской войны.

Такой план действительно разрабатывается и о нем говорят эти ключевые фактора:

Все лояльные к Порошенко политики по указке с верху говорят о том, что либо Порошенко, либо Путин.
Всех без исключения оппозиционеров, особенно Тимошенко, обвиняют в работе на Москву, каждый день людям промывают мозги, что Тимошенко, Гриценко, Зеленский это рука Москвы и что они не могут быть Президентом Украины.
Перед выборами Порошенко в срочном порядке начал отдавать полномочия на места, чтобы заручится поддержкой местных элит, особенно на западе нашей страны.
Создание массовых сеток по скупке голосов по всей стране.
Запрет голосовать украинцам в России (миллионы бюллетеней тех граждан которые находятся в России можно будет использовать для фальсификации).
О переносе столицы Украины открыто говорил Парубий. Тогда этот деятель говорил, что в случае если бы Янукович активно действовал против Майдана они (ред. тогдашняя оппозиция) была готова перенести столицу Украины во Львов и назвать себя новой властью. Этот путь именовал бы начало гражданской войны. По всей видимости тогдашняя оппозиция была готова к этому сценарию.

Сейчас, когда власть уплывает из рук, тогдашняя оппозиция и нынешняя власть, может быть особо опасной.
http://ua24ua.net/eshche-odin-nezamenimiy-nashelsya-reshil-narod-popugat-zayavlenie-poroshenko-drugogo-prezidenta-v-ukraine-ne-budet/
🤣
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Може відразу президентом? Заощадемо не на другому турі, а відразу на двох. Нє? ЦВК зареєструвала Порошенка кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 9599
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Апачів накупуємо досхочу ! Але спочатку тих двох , обіцяних дочекаємось.
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Назначити гетьманом пожиттєво з переходом влади у спадок Кальошці.
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Это ж скоко апачей на сэкономленные деньги можно к тем докупить!
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Гоффноеды Мавзолейные.дай то Бог чтобы ХМЫРЬ КГБэшный вами управлял еще 50 лет,вы достойные ГУЛАГа Джугашвили..дедываевалы
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Сергей - вы почитайте как он проводил реформы - он реальный Пиночет Азии со всеми вытекающими из этого последствиями - у нас бы такого просто свергли бы через Майдан
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"Цензор" пожалів зрадоботів. ЦВК зареєструвала Порошенка кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 4884 Дав можливість лайном поплюватися. Гуманно! ЦВК зареєструвала Порошенка кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 4884 Їх же "бідненьких" плющить від сьогоднішнього голосування в Раді.
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Петя будет цепляться за власть до последнего вздоха
Будет цепляться за власть зубами, когтями, хвостом, рваными носками. Он переплюнет и Янека, и Путина. Всех
Сколько еще дров успеют наломать эти потворы, всеми силами хватающиеся за соломину.
Только одно приходит на ум, что утешает: жадность фраера сгубила.
Петя даже если останется один, будет драться за власть до последнего вздоха. Просто так ее не отдаст.
Крыса...
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из всех кандидатов лишь один называет себя - "патриот"...всех остальных - "руки кремля"...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК зарегистрировала Порошенко кандидатом в президенты
 
 
 
 
 
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