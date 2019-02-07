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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Представители "ЛНР" передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова. ФОТОрепортаж

Представители "ЛНР" передали в четверг украинской стороне 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на территории, подконтрольной властям Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня в городке Счастье нам передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории", - написала она.

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По словам Денисовой, в декабре прошлого года мы забрали 42 заключенных, 12 из которых уже уволены в связи с отбытием назначенного срока наказания.

Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 01
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 02
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 03
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 04
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 05
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 06
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 07
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 08
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 09
Фото: Денисова/Facebook

Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 10

Источник: https://censor.net.ua/n3110458
 
 
 Топ комментарии
 
Какой гуманизм ..прямо по гейропейски и без скепЪ...только вот почему-то у меня нет ни малейшего желания их кормить, а потом подвергать себя и близких опасности после их выхода на свободу...((((
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Мабуть це Представители "ЛНР" передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова - Цензор.НЕТ 8086 не найкращі громадяни
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Денисова делает вид, что работает.
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потому-что там уже красть нечего, и есть шанс загреметь на передовую, не то что тут.
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как заключенных втюхивать...так пожалуйста
а как наших военнопленных.. так что-то тишина
потому как вес или весомость или ценность обмена совсем другие
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Какой гуманизм ..прямо по гейропейски и без скепЪ...только вот почему-то у меня нет ни малейшего желания их кормить, а потом подвергать себя и близких опасности после их выхода на свободу...((((
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5 лет там и ещё здесь им сидеть. Это по каким же статьям граждане заехали? Очень важное приобретение для страны.
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Не скажи... Кацапье роги сломало предлагая зэкам свободу в обмен на службу в сепарских военных подразделениях. И заявления на перевод зэки написали еще в 2014. И за это к ним было ... мягко говоря, "плохое отношения начальства", а в колонии это очень весомо... можно и здохнуть...
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Так и на войне можно. Вобщем, я в этом особого патриотизма не усматриваю.
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Я вообще не вижу патриотизма в упор, однако и с сепарами не сотрудничали под давлением за повышенную пайку.
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А чом би не передати їм Савченко? Завдання сепарів не виконала. Хай там і відбуває.
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Денисова делает вид, что работает.
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обмен пленными?)
накуй нам нужны ихние туберкулёзники?
пускай сидят
псы. походу совсем отбитые раз даже в народную милицию не приняли))
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Це лише свідчення того, що українці своїх не кидають, навіть зеків. А кацапам, їх "заблукалі" професійні віськові, і нахрін не потрібні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредставители "ЛНР" передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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