 Продавая свой голос, избиратели рискуют потерять недвижимое имущество, - МВД предупредило об агитаторах-мошенниках

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД, информирует Цензор.НЕТ.
"Соглашаясь продать свой голос на выборах, гражданин может потерять свое право свободного волеизъявления, а также недвижимое имущество (квартиру, дом, земельный участок)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под видом агитаторов от любого из кандидатов мошенники могут предлагать вознаграждение за голос в пользу этого кандидата. А для "гарантии" голосования в пользу этого кандидата могут требовать персональные данные - ФИО, серию, номер паспорта и номер идентификационного кода. Также могут просить копии паспорта и идентификационного кода и/или поставить свою подпись под каким-то документом.
"Завладев персональными данными мошенники могут переоформить недвижимость на третьих лиц", - предупреждают в МВД и просят ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные, не передавать копии документов и не подписывать никаких договоров, заявлений и т.д. посторонним лицам, а также вызвать полицию.
вилкуловская полиция их "не видит".. а скорее - крышует.
выселять придут?
об этом надо по телевизору трубить, вместо рекламы... наши старики, особенно одинокие.... такие доверчивые и...небогатые... вернее нищие и они не знают о всех видах мошенничества и для них 1000 - это пол месячной пенсии, а подпись...они ведь не видят что и где..черкнули
это так страшно!!!