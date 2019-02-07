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 Политика Украины, Общество
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Все про:агитация (356) выборы (20998) МВД (7726) мошенничество (717)

 Продавая свой голос, избиратели рискуют потерять недвижимое имущество, - МВД предупредило об агитаторах-мошенниках

Активную фазу избирательного процесса в свою пользу могут использовать мошенники.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Соглашаясь продать свой голос на выборах, гражданин может потерять свое право свободного волеизъявления, а также недвижимое имущество (квартиру, дом, земельный участок)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что под видом агитаторов от любого из кандидатов мошенники могут предлагать вознаграждение за голос в пользу этого кандидата. А для "гарантии" голосования в пользу этого кандидата могут требовать персональные данные - ФИО, серию, номер паспорта и номер идентификационного кода. Также могут просить копии паспорта и идентификационного кода и/или поставить свою подпись под каким-то документом.

"Завладев персональными данными мошенники могут переоформить недвижимость на третьих лиц", - предупреждают в МВД и просят ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные, не передавать копии документов и не подписывать никаких договоров, заявлений и т.д. посторонним лицам, а также вызвать полицию.

Источник: https://censor.net.ua/n3110457
 
   
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я тільки ЗА!!! такі дибіли нехай бомжують)))
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уже только ленивый не говорит про массовый подкуп избирателе штабами порошенко, а для "грозных" аваковцев это...terra incognita.
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именно что "за тимошенко" подкупают. 1000 грн за голос, в Кр.Роге
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в Кр.Роге таких "агитаторов", собирающих документы (паспорта, иден.коды и т.п.) - дохрена.. работают с пенсионерами.
вилкуловская полиция их "не видит".. а скорее - крышует.
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как всё просто,блд,взял - и переделал доверенность,и что дальше?
выселять придут?
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капец!
об этом надо по телевизору трубить, вместо рекламы... наши старики, особенно одинокие.... такие доверчивые и...небогатые... вернее нищие и они не знают о всех видах мошенничества и для них 1000 - это пол месячной пенсии, а подпись...они ведь не видят что и где..черкнули
это так страшно!!!
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Бред, а если человек потерял сумку с паспортом и идентификационным номером, теперь что могут его квартиру переписать???))))))
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До меня никакой информации о подкупе до сих пор не поступило. Такое впечатление что "писатели" на тему "продажности украинцев" за 1000 гривень просто приучают к этой мысли транслируя ********** сценарий. Заткнитесь или докажите! Если бы все было так просто то на хрена вообще проводить выборы? 27 млрд. грн. перечислили и имеете "Президента всех хахлов" без всех этих хлопот. То есть 1 млрд. в баксах - это тупо плинтус Коломойского. ***** готов дать в десять раз больше...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПродавая свой голос, избиратели рискуют потерять недвижимое имущество, - МВД предупредило об агитаторах-мошенниках
 
 
 
 
 
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