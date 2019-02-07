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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:США (14629) Унгурян (2) Уолберг (1)

 Сотрудничество между Украиной и США будет развиваться еще интенсивнее, - нардеп Унгурян встретился с "голосом Украины в Конгрессе США" Тимом Уолбергом. ФОТОрепортаж

В рамках пребывания украинской делегации в США состоялась чрезвычайно важная встреча с давним другом Украины и конгрессменом Тимом Уолбергом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам руководителя украинской делегации, народного депутата Павла Унгуряна, Тим Уолберг является "голосом" Украины в Конгрессе США: неоднократно обращался к Президенту США и инициировал принятие резолюции о предоставлении военной поддержки Украины для защиты суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

Сотрудничество между Украиной и США будет развиваться еще интенсивнее, - нардеп Унгурян встретился с голосом Украины в Конгрессе США Тимом Уолбергом 01

Унгурян поблагодарил за поддержку и содействие Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсудили развитие новых энергетических возможностей Украины, - нардеп Унгурян провел встречу с министром энергетики США Перри

Также он выразил надежду, что дружба и сотрудничество между Америкой и Украиной будет развиваться еще интенсивнее.

Сотрудничество между Украиной и США будет развиваться еще интенсивнее, - нардеп Унгурян встретился с голосом Украины в Конгрессе США Тимом Уолбергом 02
Сотрудничество между Украиной и США будет развиваться еще интенсивнее, - нардеп Унгурян встретился с голосом Украины в Конгрессе США Тимом Уолбергом 03
Сотрудничество между Украиной и США будет развиваться еще интенсивнее, - нардеп Унгурян встретился с голосом Украины в Конгрессе США Тимом Уолбергом 04
Сотрудничество между Украиной и США будет развиваться еще интенсивнее, - нардеп Унгурян встретился с голосом Украины в Конгрессе США Тимом Уолбергом 05

Напомним, 5 февраля 2019 г. состоялась встреча руководителя украинской группы, народного депутата Украины Павла Унгуряна с министром энергетики США Риком Перри.

Источник: https://censor.net.ua/n3110453
 
   
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член "НАРОДНИЙ ФРОНТ"

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Подобаються такі шкарпетки Співпраця між Україною та США розвиватиметься ще інтенсивніше, - нардеп Унгурян зустрівся з "голосом України в Конгресі США" Тімом Волбергом - Цензор.НЕТ 1015
А ще: в кабінеті жодної ікони Співпраця між Україною та США розвиватиметься ще інтенсивніше, - нардеп Унгурян зустрівся з "голосом України в Конгресі США" Тімом Волбергом - Цензор.НЕТ 1015
І як ті США виживають без іконостасів у кабінетах держслужбовців?
P.S. Я -- не атеїст, але в кабінетах держустанов не має бути жодних ікон.
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США рука об руку с РФосраном обманули Украину в Будапеште
США совершенно очевидный враг Украины использующий агента ЦРУ хйлапутина для уничтожения украины
пора украинцам это осознать и скать других союзников выбор большой Китай ЕС и тд
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а рожа нагла яка - точно кінгурян.... І хто його туди впустив???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСотрудничество между Украиной и США будет развиваться еще интенсивнее, - нардеп Унгурян встретился с "голосом Украины в Конгрессе США" Тимом Уолбергом. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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