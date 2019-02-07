 Кабмин определил дату завершения полномочий руководства "Нафтогаза" - 22 марта 2019 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее распоряжение от 16 января опубликовано в правительственном издании "Урядовый курьер" в четверг.
"… определить срок полномочий правления, в том числе его главы, первого заместителя и заместителя, до 22 марта 2019 года", – отмечено в тексте распоряжения.
Как сообщалось, правительство заявило о намерении пересмотреть в сторону сокращения "космические" заработные платы руководителей государственных компаний, в том числе и НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь глава компании Андрей Коболев заявил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.
Также сообщалось, что Кабмин ожидает от наблюдательного совета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании. Позже набсовет вынес на обсуждение правительства новый контракт с главой НАК.
Как сообщалось, в конце мая 2018 года набсовет "Нафтогаза" по итогам двух арбитражных споров на поставку и транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазм" (в результате которых российская компания была обязана доплатить НАК $2,56 млрд) решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Такое решение наблюдательного совета "Нафтогаза" вызвало критику со стороны многих политических деятелей, которые потребовали его отмены.
один в америку а второй в мацкву?
зачем им ждать 20 часов 31 марта они что идиоты.. нет же..
помню при Горбачеве как клином ринулись все евреи из Союза.. каждый день по два-
три еврея обращались в судя, что они типа жертвы Холокоста их дедушки/
бабушки.. и они тогда говорили мне- что ждет СССР- что его СССР скоро не будет,
что будет парад независимости, будет государство Украина, у Украины свои будут деньги. И будут войны.. Югославия распадется
кроваво, что когда Россия и Украина будут воевать за территории, а цены
называли миллионы.... мне тогда было сие слушать в диковинку и смешно, и с
недоверием, но евреи ошиблись в одном- Кучма так дорулился.. что в купоно
карбованцах цены достигли миллиардов... воровать так-- как воровали в
Украине...то даже в России не достигли таких масштабов... загадка откуда евреи
знали то- что будет.. нет наши святые отцы например говорили- что скоро будет
война, правда не уточняли- кто- против кого, а может не говорили, ибо тогда сие
звучало абсурдом... вот смотрите как евреи клином бросятся с Украины значит что
то опять будет меняться..
кроме этих двух кацапов
а если посмотреть сегодняшние рейтинги кандидатов в президенты
так ты вообще не прав)
каким Законом, нормами... заслугами перед Родиной и т.д это регламентируется?
Пакуйте чуваки чумоданьі нефтебаксами
Привет с Мэриленда, что под Вашингтоном!