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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10828) Нафтогаз (2620) правление (1)

 Кабмин определил дату завершения полномочий руководства "Нафтогаза" - 22 марта 2019 года

Кабинет министров определил 22 марта 2019 года датой окончания полномочий членов правления НАК "Нафтогаз Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее распоряжение от 16 января опубликовано в правительственном издании "Урядовый курьер" в четверг.

"… определить срок полномочий правления, в том числе его главы, первого заместителя и заместителя, до 22 марта 2019 года", – отмечено в тексте распоряжения.

Как сообщалось, правительство заявило о намерении пересмотреть в сторону сокращения "космические" заработные платы руководителей государственных компаний, в том числе и НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь глава компании Андрей Коболев заявил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принял решение отправлять на благотворительность все доходы, получаемые до конца года в Нафтогазе , - Коболев

Также сообщалось, что Кабмин ожидает от наблюдательного совета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании. Позже набсовет вынес на обсуждение правительства новый контракт с главой НАК.

Как сообщалось, в конце мая 2018 года набсовет "Нафтогаза" по итогам двух арбитражных споров на поставку и транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазм" (в результате которых российская компания была обязана доплатить НАК $2,56 млрд) решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Такое решение наблюдательного совета "Нафтогаза" вызвало критику со стороны многих политических деятелей, которые потребовали его отмены.

Источник: https://censor.net.ua/n3110450
 
 
 Топ комментарии
 
неделю дали на то шоб успели к мамам сдристнуть?
один в америку а второй в мацкву? Кабмин определил дату завершения полномочий руководства "Нафтогаза" - 22 марта 2019 года - Цензор.НЕТ 4858
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Когда на них откроют уголовные дела за начисление себе космических премий, а по сути за мегакоррупцию?
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как в одном не самом богатом (ха-ха-ха) государстве могут уживаться нищенские и космические зарплаты на ГОСУДАРСТВЕННЫХ предприятиях? на государственных (!!!)
каким Законом, нормами... заслугами перед Родиной и т.д это регламентируется?
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неделю дали на то шоб успели к мамам сдристнуть?
один в америку а второй в мацкву? Кабмин определил дату завершения полномочий руководства "Нафтогаза" - 22 марта 2019 года - Цензор.НЕТ 4858
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если евреи намыливаются из страны.. то жди перемен..
зачем им ждать 20 часов 31 марта они что идиоты.. нет же..
помню при Горбачеве как клином ринулись все евреи из Союза.. каждый день по два-
три еврея обращались в судя, что они типа жертвы Холокоста их дедушки/
бабушки.. и они тогда говорили мне- что ждет СССР- что его СССР скоро не будет,
что будет парад независимости, будет государство Украина, у Украины свои будут деньги. И будут войны.. Югославия распадется
кроваво, что когда Россия и Украина будут воевать за территории, а цены
называли миллионы.... мне тогда было сие слушать в диковинку и смешно, и с
недоверием, но евреи ошиблись в одном- Кучма так дорулился.. что в купоно
карбованцах цены достигли миллиардов... воровать так-- как воровали в
Украине...то даже в России не достигли таких масштабов... загадка откуда евреи
знали то- что будет.. нет наши святые отцы например говорили- что скоро будет
война, правда не уточняли- кто- против кого, а может не говорили, ибо тогда сие
звучало абсурдом... вот смотрите как евреи клином бросятся с Украины значит что
то опять будет меняться.. Кабмін визначив дату завершення повноважень керівництва "Нафтогазу" - 22 березня 2019 року - Цензор.НЕТ 9712
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шото не вижу ни одного намылившегося еврея
кроме этих двух кацапов
а если посмотреть сегодняшние рейтинги кандидатов в президенты
так ты вообще не прав)
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Когда на них откроют уголовные дела за начисление себе космических премий, а по сути за мегакоррупцию?
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Я не против премий. Но из зашедших из РФ денег
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Правило "деньги утром - стулья вечером" для коболевских не работает. Вывернув бабки на "премии" из бюджета Украины они в марте благополучно умоют руки, а никаких выплат по суду мордор никогда не сделает. Хороший УК написал Портнов для ворья овоща, но его никто не собирается отменять - привлечь по нему этих и им подобных прохиндеев не возможно, как не реформируй судебную систему...
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Он же все на благотворительность в 2019 году собирался отдавать, а как же теперь?
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А у него настроение меняется, как у капризной девицы в критические дни.
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как в одном не самом богатом (ха-ха-ха) государстве могут уживаться нищенские и космические зарплаты на ГОСУДАРСТВЕННЫХ предприятиях? на государственных (!!!)
каким Законом, нормами... заслугами перед Родиной и т.д это регламентируется?
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Пора по мамам
Пакуйте чуваки чумоданьі нефтебаксами
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Во всем мире, кроме бывших СССР, сотрудники компании, выигравшие такие суды, получают премии и не 1%, как наши, а намного больше. Почитайте юридическую прессу ЕС и США. А наши совковые мозги хотят все и сразу, пальцем не пошевелив. Жадность и зависть доведет наших зрадофилов до Венесуэлы, если еще не хуже. И еще учтите, с этих премий руководители еще и платят своим консультантам (в основном с мировой известностью) А это дорогого стоит. Не то что "бубны" Газпрома"
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Во всем мире платят за результат, где деньги Зин?
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Выиграные суды? Где выиграные в судах бабки?
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А им это и надо! С надутыми щёчками дрыснуть за кордон, а потом найдут адвоката, типа Сердюка, восстановятся и получат миллионные компенсаци....
Привет с Мэриленда, что под Вашингтоном!
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успеют упаковать и вывезти наворованое
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Счастье вечным не бывает. Получил время на разграбление, а потом уступи другому. Не всё же тебе грабить народ на таком сладком месте.
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Тут важнее всего бы было ограничить полномочия мамы Коболева.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин определил дату завершения полномочий руководства "Нафтогаза" - 22 марта 2019 года
 
 
 
 
 
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