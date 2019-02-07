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 Политика Украины, Общество
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Все про:членство в НАТО (261) Яценюк (7714) членство в ЕС (153)

 Яценюк призвал страны НАТО не бояться России и принять Украину в Альянс

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк присутствовал на голосовании за внесение в Конституцию изменений о закреплении курса Украины в ЕС и НАТО.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после голосования он поблагодарил фракцию "Народного фронта" за поддержку изменений.

Он назвал данное решение большим шагом Украины навстречу НАТО и призвал страны Альянса сделать соответствующий шаг навстречу Украине.

"В 2008 году на предварительном саммите нам сказали, что план действий по поводу членства Украины в НАТО будет. Сегодня мы дверь открыли. Теперь, уважаемые партнеры по НАТО, пустите нас в эту дверь и сделайте Украину следующим членом Альянса. Ми, защищая свою страну, являемся фактической твердыней Альянса. И он сегодня в безопасности в том числе благодаря Украинской армии", - отметил он.

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Также Яценюк призвал страны НАТО не бояться России.

"Дорогие друзья из НАТО, не бойтесь России при принятии этого исторического решения. Россия представляет угрозу как для Украины, так и для каждого из вас".

Также "Народный фронт" зарегистрировал в парламенте постановление об обращении Украины к западным партнерам с планом действий по членству в НАТО. Это будет практическим шагом к началу выполнения декларации, закрепленной сегодня в Конституции.

"Нам необходим план действий по членству в НАТО или другой ускоренный механизм со стороны Альянса с пошаговым планом о том, как Украина быстро и оперативно приобретет членство в НАТО", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Напомним, Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/n3110446
 
   
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эй, ушастый. что там со строительством твоей стены плача с на мордовией? где деньги?
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Кто это такой? Рекомендации безработного тунеядца? Офигеть авторитет! Яценюк призвал страны НАТО не бояться России и принять Украину в Альянс - Цензор.НЕТ 689
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Опять как черт из табакерки выскочил, а мы уже стали про него забывать!
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Йенс Столтенберг! Куля в лоб - так куля в лоб (с)
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Как же без Кролика...
и его пяти копеек...
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эй, ушастый. что там со строительством твоей стены плача с на мордовией? где деньги?
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А кто кричал - "молодец Арсений... да повыше её строй"?
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Кто это такой? Рекомендации безработного тунеядца? Офигеть авторитет! Яценюк призвал страны НАТО не бояться России и принять Украину в Альянс - Цензор.НЕТ 689
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йому яйця відривають, а він за букета та за трибуну вчепився. Ще більше на розрив Яценюк закликав країни НАТО не боятися Росії та прийняти Україну до Альянсу - Цензор.НЕТ 309
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пришлось на всякий случай бороду отрастить Яценюк закликав країни НАТО не боятися Росії та прийняти Україну до Альянсу - Цензор.НЕТ 627
шоб никто больше не перепутал случайно Яценюк закликав країни НАТО не боятися Росії та прийняти Україну до Альянсу - Цензор.НЕТ 627 Яценюк закликав країни НАТО не боятися Росії та прийняти Україну до Альянсу - Цензор.НЕТ 627
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Той,хто власної тіні лякається,дорікнув Європі за боягузство.
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На "середній палець" наривається... Кому тепер скаржитись буде на "неповагу"? Яценюк закликав країни НАТО не боятися Росії та прийняти Україну до Альянсу - Цензор.НЕТ 8008
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Ну все. Щас НАТО скажет "раз Арсений Петрович призвал, то быть по сему! Да если б мы знали раньше... Яценюк прям глаза открыл!"
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як зелені чоловічки з,являться десь у країнах Балтії чи то після першого прямого бойового зіткнення з кацапами та людськими втратами з боку НАТО вони самі запросять Україну та приймуть до блоку в стислий термін. Або ж ляжуть під кацапню. Третього не дано. ***** їх ще не перевіряв як слід на міцність та вміння давати відсіч. Там якщо підуть перші втрати солдатів НАТО, то ще невідомо що буде творитися в самому соціумі країн НАТО, типу "жовті жилети" але громадянські рухи на новий лад - "жовті капітулянти чи пацифісти", "ні війні", "домовлятися з ******", "віддайте йому, що він хоче" і таке інше. Там ще невідомо, що може бути насправді, якщо гопник вирішить перевірити НАТО.
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Опять как черт из табакерки выскочил, а мы уже стали про него забывать!
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Он как и нечистая сила, только в определенные дни может появляться. Только те на святки или на Купала, а Арсений Петрович перед каждыми выборами выходит и произносит "Поднимите мне очки!" Говорит пару прописных истин и дежурных фраз и уходит в закат.
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Сеня чеченский снайпер,мочил в сортире рюсских террористов аж в 1994 году...ФошЫзд Яценюк закликав країни НАТО не боятися Росії та прийняти Україну до Альянсу - Цензор.НЕТ 9410
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так то в 1994 - есть фото в подтверждение
а с финской... фото и не нашли... а там... такое...
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Если до выборов не примут - значит боятся? Яценюк закликав країни НАТО не боятися Росії та прийняти Україну до Альянсу - Цензор.НЕТ 3495
Беги Кролик, беги !
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Представник НФ банального ОЗУ, де міністр Аваков за 5 років реформи замість поліції наплодив злочинців і мразоту, зато гарно разом с синком продав рюкзаки, Шкуряк радник гарно звозив свою манду в Такманду, Антоха Геращенко аваківський говномет і брехун. Патрульна поліція це розспадник садистів і вбивць. А керують всім цім представники НФ, краще сказати ненародного. Арсеній ви свою довіру вже просрали..
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Украина давно в НАТО,Крым ваш Крысы Мавзолейные.чего хрюкаете?* Кормитте крысчан,онит заслужили тушонку Рузвельта и Ножки Буша...Яценюк закликав країни НАТО не боятися Росії та прийняти Україну до Альянсу - Цензор.НЕТ 1103
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Один в Ростов утік, другий напевно в Брюсель втікатиме.
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Яценюк 4 года назад отменил покупку Мавзолейного газа Плешивого Хмыря? прямо фошЫзд... Яценюк закликав країни НАТО не боятися Росії та прийняти Україну до Альянсу - Цензор.НЕТ 4376 Яценюк закликав країни НАТО не боятися Росії та прийняти Україну до Альянсу - Цензор.НЕТ 4376
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ага. и настаивал на подаче воды на крысм.
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По договору Путлер-Тимошенко Украина обязана была в год покупать 52 миллиарда кубов газа.А нужно всего 27 ..так кто идиот?
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НАТО не принимает Украину потому что боится парашу!? хочу напомнить что любая страна олицетворяется с её историей и политической элитой, история у нас украдена а "элита" ... надеюсь и так понятно куда с такой элитой можно вступить.
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