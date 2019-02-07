 Яценюк призвал страны НАТО не бояться России и принять Украину в Альянс

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, после голосования он поблагодарил фракцию "Народного фронта" за поддержку изменений.

Он назвал данное решение большим шагом Украины навстречу НАТО и призвал страны Альянса сделать соответствующий шаг навстречу Украине.

"В 2008 году на предварительном саммите нам сказали, что план действий по поводу членства Украины в НАТО будет. Сегодня мы дверь открыли. Теперь, уважаемые партнеры по НАТО, пустите нас в эту дверь и сделайте Украину следующим членом Альянса. Ми, защищая свою страну, являемся фактической твердыней Альянса. И он сегодня в безопасности в том числе благодаря Украинской армии", - отметил он.

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Также Яценюк призвал страны НАТО не бояться России.

"Дорогие друзья из НАТО, не бойтесь России при принятии этого исторического решения. Россия представляет угрозу как для Украины, так и для каждого из вас".

Также "Народный фронт" зарегистрировал в парламенте постановление об обращении Украины к западным партнерам с планом действий по членству в НАТО. Это будет практическим шагом к началу выполнения декларации, закрепленной сегодня в Конституции.

"Нам необходим план действий по членству в НАТО или другой ускоренный механизм со стороны Альянса с пошаговым планом о том, как Украина быстро и оперативно приобретет членство в НАТО", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Напомним, Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.