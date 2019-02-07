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 Происшествия, За рубежом
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 В деле об отравлении Скрипалей всплыл третий участник - агент Федотов, - The Telegraph

Выявлен третий агент российских спецслужб, связанный с отравлением Сергея Скрипаля. Он остался в Британии после покушения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники.

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По информации издания, некий офицер под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл в Великобританию одновременно с Петровым и Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

"Федотов" прибыл в Британию в тот же день, что и "солсберийские туристы". Номер его паспорта только немного отличается от номеров паспортов "Петрова" и "Боширова". Примечательно, что "Федотова" нет на записях камер видеонаблюдения в Солсбери - вполне вероятно, что он не ездил туда с двумя другими агентами.

Вероятно, отмечает The Telegraph, Федотов оставался в стране еще как минимум несколько дней после отравления бывшего полковника ГРУ.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3110444
 
 
 Топ комментарии
 
Это он приходил к ним в номер под видом проститутки ?... Агент Федотов: в деле об отравлении Скрипалей всплыл третий участник, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 4371 и снимал напряжение с агентов перед операцией ?... Агент Федотов: в деле об отравлении Скрипалей всплыл третий участник, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 9099
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Это он приходил к ним в номер под видом проститутки ?... и снимал напряжение с агентов перед операцией ?... Агент Федотов: в деле об отравлении Скрипалей всплыл третий участник, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 9099
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ну да...дешевле свою привезти,за рубли...чем английскую за фунты заказывать Агент Федотов: в деле об отравлении Скрипалей всплыл третий участник, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 3032
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Тем более, если ей дан приказ.....а списанные на услуги проститутки деньги можно спокойно пропить на даче генеральской...
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іноземні ляді не видають акт на кацапській мові про надані послуги, щоб можна було потім списати кошти на відрідження. А свої в курсі всіх справ і видають документ по встановленій ГРУ формі.
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шпили-вили на троих это уже груповуха грушная....
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трое любителей шпилей, это уже групповуха.
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Не, ну это дибилизм даватьвсем агентам порядковые номера и серии подряд, почти одинаковые и с пропиской по одному адресу...
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"Примечательно, что "Федотова" нет на записях камер видеонаблюдения в Солсбери - вполне вероятно, что он не ездил туда с двумя другими агентами." - его в этот момент интересовали другие шпили
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Ееееееее....... Там было "Ля мур де труа.....", это похлеще шпили-вили!
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А вот этот "федотов" и был спецом по ядам, скорее всего. И, скорее всего, его мертвая тушка дета в ВБ прикопана.
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Наконец то пазл сложился. Всем известно, что русские шпионы не пьют водку на двоих. Пришлось брать третего.
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Новая сколковская разработка - Абсолютно Чёрный Гей (ну вы поняли... как в физике абсолютно чёрное тело, чёрные дыры опять же...)

Агент Федотов: у справі про отруєння Скрипалів сплив третій учасник, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 469
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"... Агент Федотов: у справі про отруєння Скрипалів сплив третій учасник,..."
===
Коли вже ці кацапи будуть спливати в прямому розумінні: з Темзи?
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Ісаак, нє валяй дурака. ім нужен Фєдотов! У справі про отруєння Скрипалів сплив третій учасник - агент Федотов, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 3273
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Шпиливилисты, путен дал приказ
Шпиливилисты, ждёт отчизна вас .
За этих сраных Скрипалей
Ответят все: гей и не гей .
Шпиливилисты, огонь-огонь !
( ремейкнула от души )
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ деле об отравлении Скрипалей всплыл третий участник - агент Федотов, - The Telegraph
 
 
 
 
 
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