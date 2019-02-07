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Все про:НАБУ (2573) убытки (178) Укртелефильм (10)

 Экс-гендиректора "Укретелефильма" подозревают в причинении предприятию почти 70 млн убытков, - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили бывшему генеральному директору государственного предприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" о подозрении в злоупотреблении служебным положением и использовании поддельных документов. По мнению детективов, это привело к более 68,72 млн грн убытков.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"По версии следствия, бывший руководитель "Укртелефильма" в сговоре с частными лицами передал в пользу ООО имущественные права на 67 объектов недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, паркоместа), которые расположены в Киеве. В результате этих действий, которые совершены с многочисленными нарушениями процедуры отчуждения государственного имущества, в частности, без согласования с органом управления - Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины, государству в лице ГП нанесен ущерб на сумму 68,72 млн грн", - сообщает НАБУ.

В ноябре 2018 года Хозяйственный суд Киева признал договор купли-продажи указанных имущественных прав со всеми дополнительными соглашениями, изменениями и дополнениями к нему, недействительным с момента заключения.

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Действия экс-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.4 ст.358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

"Также о подозрении сообщено еще двум его соучастникам: организатору схемы - в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.209 УК Украины, директору коммерческого общества (ООО) - в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.209 УК Украины", - сообщили в НАБУ.

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Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Источник: https://censor.net.ua/n3110439
 
 
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да же тут …. воруют везде. А все потому что вот таких вот разных организаций у нас еще пруд пруди от совьетских времен осталось .
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Существование "Укретелефильма" и прочих гос.контор само по себе преступно.
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почему бы и нет ? такие деньги мимо меня проходят в карманы мусоров
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭкс-гендиректора "Укретелефильма" подозревают в причинении предприятию почти 70 млн убытков, - НАБУ
 
 
 
 
 
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