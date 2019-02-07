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Все про:НАБУ (2573) завод (356) иск (476) Львов (3386) суд (21768) танк (637)

 НАБУ проиграло иск по договору продажи двигателей в деле о растрате бюджетных средств на Львовском бронетанковом заводе

Хозяйственный суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в иске о признании недействительным договора купли-продажи двигателей между ООО "Булет Лайн" и ООО "Компания Суфриер".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 23 января.

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Напомним, в декабре 2015 года Министерство обороны приобрело у ГП "Львовский бронетанковый завод" двигатели для танков ВСУ, задействованных в АТО. Завод купил двигатели у фирмы "Булет Лайн". А последняя за неделю до этого купила их в ООО "Компания Суфриер". По данным НАБУ, двигатели были не новые, а бывшие в употреблении. В 2008-2009 они уже были реализованы на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны. Сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в более 14 млн грн.

Отказывая в удовлетворении иска, суд объяснил, что не были приведены основания для обращения НАБУ в суд с данным иском, в частности, необоснованно, в чем конкретно заключалась заведомо противоречащая интересам государства и общества цель заключения договора между ООО "Булет Лайн" и ООО "Компания Суфриер ", необоснованно наличие признаков коррупционного деяния.

Кроме того, суд считает, что признание недействительным договора не приведет к восстановлению прав и интересов государства и общества (в случае доказательства такого нарушения).

Показания свидетелей на стадии досудебного расследования суд не признал надлежащими и допустимыми доказательствами при рассмотрении данного дела. Кроме того, в протоколе допроса одного из свидетелей говорится, что он купил двигатели, чтобы отремонтировать и всем, кто спрашивал, сообщал, что двигатели были в употреблении. Также суд считает, что из документов не усматривается возможным достоверно установить, что двигатели приобретенные Минобороны в ЛБТЗ были именно те, которые Минобороны продало в 2008-2009 гг. как избыточное имущество.

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Следует отметить, что в данном деле САП предъявлено обвинение пяти лицам: директору ГП "Львовский бронетанковый завод", его заместителю, начальнику Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил, начальник одного из отделов этого управления и основателю ООО "Булет Лайн" - коммерческой структуры, которая принимала участие в схеме.

Уже проведено подготовительное заседание. По данным пресс-службы САП, 4 февраля суд объявил перерыв для определения системой запасного судьи. Ближайшее заседание назначено на 25 марта.

За совершение вышеуказанных уголовных преступлений чиновникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3110435
 
 
 Топ комментарии
 
НАБУ проиграло?? Как НАБУ может проиграть иск, если НАБУ - это следствие, а в судах обвинение представляет на НАБУ, а ПРОКУРАТУРА?
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там такое НА*БУ ..что... хавайся...
(возня и видимость работы...склоки и сплетни... зарплаты за "низачто" и еще "кое-что"...)
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Потужная перемога растратчиков...))
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Потужная перемога растратчиков...))
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НАБУ проиграло?? Как НАБУ может проиграть иск, если НАБУ - это следствие, а в судах обвинение представляет на НАБУ, а ПРОКУРАТУРА?
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не хотели потужних прокуроров выдавать ...
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там такое НА*БУ ..что... хавайся...
(возня и видимость работы...склоки и сплетни... зарплаты за "низачто" и еще "кое-что"...)
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В статті мова йде про господарський позов ( НАБУ може бути стороною - позивачем або відповідачем) у господарській справі. Для захисту своїх інтересів в судах НАБУ ( як і інші правоохоронні органи та державні структури та організації) має винаймати адвокатів, провівши для цього тендер, та звернутися з позовом у відповідний суд.
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А что в этой обычной схеме не так? НАБУ изначально хернёй занялось, вот и результат...
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был бы толк если бы возбудили дело против того кто в 2008-09 годах выставил движки как "избыточное имущество"
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За мои налоги импотенты будут возбуждать что-то старое и мутное? Я против!
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НАБУ згідно судової реформи від 03.10.17 р. має терміново провести тендер ( звичайно, якщо встигне до стадії розгляду в апеляції провести такий тендера укласти угоди із адвокатським об"єднання , щоб ті мали право приймати участь на стадії апеляції ( в апеляційному господарському суді), оскільки юристи НАБУ такого права вже не мають.
Судовою реформою від 03.10.17 р. юристів СБУ, НП, МО, ДФС, ДБР, НАБУ та інших організацій позбавили можливості приймати участь в судових процесах. Тепер і не дивно, що такі структури як НАБУ програють суди.
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Это НАБУ так горит желанием всем доказать свою полезность, что в бешеном темпе лепит тучу дел хрен знает как хрен знает про что...
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Реалізоване за угодою у 2008-2009 р. ... тобто перелік було сформовано роком раніше за часів міністра Гриценка. Тобто, активно копали під минуле кандидата Гриценка, аби завести гучну справу без жодних перспектив її завершення... і не змогли пояснити суду, чого в біса хочуть домогтися цією справою...
Немає слів, мабуть історична справедливість вибірково не встановлюється, а в повному обсязі - не потрібна.

До речі, танковий двигун - не коробок сірників, у шухляді не сховаєш. Але як було оплачене, і де зберігалося весь цей час "надлишкове військове майно", за чій рахунок і на яких підставах мабуть нікого не зацікавило.
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Але ж яке цікаве незалежне і неупереджене розслідування від НАБУ... Починаю хвилюватися за нашу корупцію, що може не дожити до виборів
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНАБУ проиграло иск по договору продажи двигателей в деле о растрате бюджетных средств на Львовском бронетанковом заводе
 
 
 
 
 
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