 НАБУ проиграло иск по договору продажи двигателей в деле о растрате бюджетных средств на Львовском бронетанковом заводе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 23 января.
Напомним, в декабре 2015 года Министерство обороны приобрело у ГП "Львовский бронетанковый завод" двигатели для танков ВСУ, задействованных в АТО. Завод купил двигатели у фирмы "Булет Лайн". А последняя за неделю до этого купила их в ООО "Компания Суфриер". По данным НАБУ, двигатели были не новые, а бывшие в употреблении. В 2008-2009 они уже были реализованы на внутреннем рынке как избыточное имущество Министерства обороны. Сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в более 14 млн грн.
Отказывая в удовлетворении иска, суд объяснил, что не были приведены основания для обращения НАБУ в суд с данным иском, в частности, необоснованно, в чем конкретно заключалась заведомо противоречащая интересам государства и общества цель заключения договора между ООО "Булет Лайн" и ООО "Компания Суфриер ", необоснованно наличие признаков коррупционного деяния.
Кроме того, суд считает, что признание недействительным договора не приведет к восстановлению прав и интересов государства и общества (в случае доказательства такого нарушения).
Показания свидетелей на стадии досудебного расследования суд не признал надлежащими и допустимыми доказательствами при рассмотрении данного дела. Кроме того, в протоколе допроса одного из свидетелей говорится, что он купил двигатели, чтобы отремонтировать и всем, кто спрашивал, сообщал, что двигатели были в употреблении. Также суд считает, что из документов не усматривается возможным достоверно установить, что двигатели приобретенные Минобороны в ЛБТЗ были именно те, которые Минобороны продало в 2008-2009 гг. как избыточное имущество.
Следует отметить, что в данном деле САП предъявлено обвинение пяти лицам: директору ГП "Львовский бронетанковый завод", его заместителю, начальнику Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил, начальник одного из отделов этого управления и основателю ООО "Булет Лайн" - коммерческой структуры, которая принимала участие в схеме.
Уже проведено подготовительное заседание. По данным пресс-службы САП, 4 февраля суд объявил перерыв для определения системой запасного судьи. Ближайшее заседание назначено на 25 марта.
За совершение вышеуказанных уголовных преступлений чиновникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать соответствующие должности и с конфискацией имущества.
(возня и видимость работы...склоки и сплетни... зарплаты за "низачто" и еще "кое-что"...)
Судовою реформою від 03.10.17 р. юристів СБУ, НП, МО, ДФС, ДБР, НАБУ та інших організацій позбавили можливості приймати участь в судових процесах. Тепер і не дивно, що такі структури як НАБУ програють суди.
Немає слів, мабуть історична справедливість вибірково не встановлюється, а в повному обсязі - не потрібна.
До речі, танковий двигун - не коробок сірників, у шухляді не сховаєш. Але як було оплачене, і де зберігалося весь цей час "надлишкове військове майно", за чій рахунок і на яких підставах мабуть нікого не зацікавило.