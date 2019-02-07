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 Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. ВИДЕО

Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора №9037.

За соответствующее решение проголосовали 334 нардепа, передает Цензор.НЕТ.

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Согласно принятым изменениям, в преамбуле Конституции будут слова о "необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

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Кроме того, к полномочиям ВР добавится "реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Также в Конституции будет указано, что "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Вместе с тем, в полномочиях Кабмина будет указано: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Также из переходных положений Конституции исключается норма о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".

Источник: https://censor.net.ua/n3110434
 
   
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Ураааа!!! Слава Украине!!!
сдам гараж в Харькове под базу НАТО!!! Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 2478
Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО - Цензор.НЕТ 2418
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Порох одессит!!! Он снова напомнил в ВР московитам по одесски-не дождётесь!
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ЗА, перед выборами надо ж маскироваться под патриота Украины
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международные партнеры как пете посоветовали как вести себя с херлом, так и следующему презу доходчиво посоветуют...не парьтеь мужики и дамы...все у нас будет ништяк...
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уже меРтвечуцкая Падаль кукарекает на своей 112 **************** гавноговорилке!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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