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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Все про:Арьев (528) выборы (20998) наблюдатель (684) ОБСЕ (3507) Россия (71924)

 Армянские наблюдатели не едут в Азербайджан, а азербайджанские - в Армению. Аналогично РФ не может присылать наблюдателей в Украину, - Арьев

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев (БПП) ответил на претензии относительно неправомерности не допуска российских наблюдателей на украинские выборы.

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Арьев привел пример Азербайджана и Армении.

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"Армения и Азербайджан являются членами ПАСЕ. В обеих странах проходят выборы, за которыми происходит наблюдение. Армянские наблюдатели не едут в Азербайджан, а азербайджанские – в Армению, потому что страны находятся в состоянии конфликта. Мы же назвали РФ агрессором, поэтому логично, что страна являющаяся агрессором не может присылать своих наблюдателей за демократическими процессами в нашей стране", - заявил нардеп.

Арьев напомнил, что комитет ВР по вопросам внешней политики неоднократно поддерживал законопроект о недопущении российских наблюдателей. Он выразил надежду, что данный законопроект будет принят к рассмотрению сегодня.

"Чтобы не допустить сюда людей, которые под прикрытием будут врать и манипулировать информацией", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ, - глава миссии БДИПЧ Тейлер

Напомним, двое граждан РФ включены в список наблюдателей от ОБСЕ на выборах в Украине. Тем временем, в Раде зарегистрирован законопроект о том, чтобы не пускать на выборы наблюдателей из России. В ответ, в ОБСЕ заявили, что законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ.

Стоит отметить, что спецпредставитель представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что нормально, если на выборах в Украине будут российские наблюдатели, но под руководством ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3110430
 
   
 Топ комментарии
 
Росіян на наших виборах просто не повинно бути.
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Вбивчий аргумент для Орди.
Скабєєви сьогодні оскаженіють.
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Через общественные организации Хмыри плешивого КГБэшного барана влезут в любую щель
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на до не по организации, а по гражданству отсеивать их.
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так вас уже больше 10 милионов во все щели как таракани налазили.и в Литве насрали и у нас ваше тупарилы отметились вся европа вас ненавидит бльше чем румын
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Разве что через представительство ЛГБТ?
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.Касапсскотсские "СМИ "- УТВЕРЖДАЮТ, что- ихние дерижабли 12 поколения
-
БОМБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНФЕТАМИ,,
,

А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---
https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg
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Вбивчий аргумент для Орди.
Скабєєви сьогодні оскаженіють.
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так сами хохлы произошли от Монголской орды а потом вас трахали турки. У вас и одежда и хвост на лбу -наследие истории
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какой я спам ?я реально так думаю .где свобода слова или вам наплевать на мнение европы?
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Какой ты к лешему европеец, ты шо тут всех тупыми считаешь? Думаешь если спрятался за импортным флажком, то тебя ни кто не распознает? Пригожинского троля видно за версту, разположение цветов на правильное, ордынское на флажке поменяй урод.
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Бой нанайских/ольгинских малчикаф...

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какой я спам .я реально так думаю .где свобода слова или вам наплевать на мнение европейца
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Армяне и Азербайджанцы не торгуют и на заработки,друг к другу не ездят.Припарок. Армянские наблюдатели не едут в Азербайджан, а азербайджанские - в Армению. Аналогично РФ не может присылать наблюдателей в Украину, - Арьев - Цензор.НЕТ 879
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ну могут поехать... а жоппу например....
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в жопу или к вам - нет разницы
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мы тоже за пороха - нехай за следующий срок уничтожит окончательно укрофашисткую нечисть и будет спокойней в Европе
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я литовец - никогда небыл в росии и я не бот
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по духу ты кацап.Любой кацап въехавший в Украину должен быть убит будбхто кацап, кацапка или кацапеня
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Ага, таккой же литовец, как я балерина большого театра.
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ВКЛ !
Бро, не обращай внимания, тут гадит вьіводок петушария и стандартная бригада кремлеботов.
Украинцьі за Порошенка.
Спасибо Литве за поддержку !
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«Вячеслав Костин

Кремлеботов буду банить беспощадно.»

Так забанься. Слабо?

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Торговые суда Украины плешивый педофил начал блокировать еще летом 2014 года.Андречев ты ДЕБИЛ?
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Росіян на наших виборах просто не повинно бути.
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Росіян на наших виборах просто не повинно бути.
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Для чего эти сравнения ? Отмените поезда и автобусы в рашу и из раши . В стране война ?
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334 - за зміни до Конституції.
Слава Україні!
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Так с Армении в Азейбарджан и поезда не ездЮть! На двух стульях неудобно сидеть....
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и наблюдатели и журнашлюхи-говнометатели... идут...как бы...мимо
(у нас своих змей подколодных хватает...)
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Он лукавит. Между Арменией и Азербайджаном нет дипломатических отношений, нет безвизового режима, да что безвиз, там вообще граница на прохождение не работает. Чтобы из Азербайджана даже туристу выехать в Армению (или наоборот), нужно ехать через другие страны. У Армении и Азербайджана нет вообще никаких отношений. Их связывает только течение некоторых рек, но это уже другое.
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Почему не может? Но ровно столько, сколько присылал Сталин на выборы бундестага.
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Аналогично подумал, что после 22,06.1941 партайгейнос(ов)е НСДАП не приглашали участвовать в партсобраниях ВКП(б) и комуняцких "тройках"... и наоборот!!! Вірменські спостерігачі не їдуть до Азербайджану, а азербайджанські - до Вірменії. Аналогічно РФ не може надсилати спостерігачів в Україну, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 6240 Вірменські спостерігачі не їдуть до Азербайджану, а азербайджанські - до Вірменії. Аналогічно РФ не може надсилати спостерігачів в Україну, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 2401
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Армяне и азербайджанцы сами не хотят ездить на выборы друг к другу, хотя им никто не запрещает.
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Армяне даже от участвия на Евровидении в Баку ехать отказались, хотя им гарантировали безопасность.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАрмянские наблюдатели не едут в Азербайджан, а азербайджанские - в Армению. Аналогично РФ не может присылать наблюдателей в Украину, - Арьев
 
 
 
 
 
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