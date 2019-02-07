 Армянские наблюдатели не едут в Азербайджан, а азербайджанские - в Армению. Аналогично РФ не может присылать наблюдателей в Украину, - Арьев

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Арьев привел пример Азербайджана и Армении.
"Армения и Азербайджан являются членами ПАСЕ. В обеих странах проходят выборы, за которыми происходит наблюдение. Армянские наблюдатели не едут в Азербайджан, а азербайджанские – в Армению, потому что страны находятся в состоянии конфликта. Мы же назвали РФ агрессором, поэтому логично, что страна являющаяся агрессором не может присылать своих наблюдателей за демократическими процессами в нашей стране", - заявил нардеп.
Арьев напомнил, что комитет ВР по вопросам внешней политики неоднократно поддерживал законопроект о недопущении российских наблюдателей. Он выразил надежду, что данный законопроект будет принят к рассмотрению сегодня.
"Чтобы не допустить сюда людей, которые под прикрытием будут врать и манипулировать информацией", - заявил он.
Напомним, двое граждан РФ включены в список наблюдателей от ОБСЕ на выборах в Украине. Тем временем, в Раде зарегистрирован законопроект о том, чтобы не пускать на выборы наблюдателей из России. В ответ, в ОБСЕ заявили, что законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ.
Стоит отметить, что спецпредставитель представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что нормально, если на выборах в Украине будут российские наблюдатели, но под руководством ОБСЕ.
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БОМБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- -
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНФЕТАМИ,,
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А вот и радостные "одаренные" конфетами дети---
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Скабєєви сьогодні оскаженіють.
Бро, не обращай внимания, тут гадит вьіводок петушария и стандартная бригада кремлеботов.
Украинцьі за Порошенка.
Спасибо Литве за поддержку !
Кремлеботов буду банить беспощадно.»
Так забанься. Слабо?
на наших виборахпросто не повинно бути.
Слава Україні!
(у нас своих змей подколодных хватает...)