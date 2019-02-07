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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:ЖКХ (1369) Кабмин (10828) субсидия (462)

 Субсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина

Кабинет министров Украины уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению Кабмина №62 от 6 февраля, жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период) если структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения получена информация о наличии просроченной более месяца (ранее два месяца) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии.

В то же время, указано, что соответствующая норма не применяется при назначении субсидии гражданам на следующий период в случае, когда Министерством социальной политики не обеспечено финансирование жилищных субсидий таким гражданам в денежной форме (в том числе наличной).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Программа монетизации субсидий для населения запущена: в среднем размер выплат составит 1,5 тыс. грн, - Порошенко

Кроме того, постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, которые такую субсидию получали в течение отопительного сезона 2018/19 года на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после представления нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.

Источник: https://censor.net.ua/n3110429
 
   
 Топ комментарии
 
Грося вімний,Грося знає,як пижити по новому))
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.. хех а Хто сумнівався ..---. КІНО кіно ... для глухо-німих... ТЕАТР театр для незрячих .. ОЦЕ іє СУТНІСТЬ БАНДИ при владі ..
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привет однотуровым лохам от порошенка с мольдивов
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Грося вімний,Грося знає,як пижити по новому))
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.. хех а Хто сумнівався ..---. КІНО кіно ... для глухо-німих... ТЕАТР театр для незрячих .. ОЦЕ іє СУТНІСТЬ БАНДИ при владі ..
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СЗОТ
говорят с 1 января пеню ввели за неуплату коммуналки
никто не в курсе сколько примерно % за месяц просрочки?
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по сути правильно, по крайней мере за отопление,
было бы неплохо, если бы так все сделали
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я не спецом)
раньше гройсман разрешал так делать)
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с миллионов должников порошенке на мольдивы
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еще процентов на 30 поредеют ряды субсидантов...
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Да эта тенденция будет продолжатся, потихоньку будут уменьшать различными способами.
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привет однотуровым лохам от порошенка с мольдивов
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они , к сожалению , Цензор не читают, увы
хотя похоже лохов не так и много,
в основном это мёртвые души *********
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т.е. у кого долг превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения, уже никогда его не погасит.
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Уроды и выродки при власти ищут любой способ, чтоб не платить народу субсидии, зато на выборы потрох субсидиями козыряет. Ну чи не гниды?
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Это стимулирует нерадивых должников своевременно оплатить свои долги за потребленные услуги.
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Провладна верхівка, ВР, Кабмін, АП, міністерства, СБУ, судді, прокурори зробили
собі зарплати в десятки і сотні тис гривень, а що вони дали народу окрім
знецінення нацвалюти втричі, підняття цін на комуналку, газ, продукти
харчування, ліки, роттердамів?




АП собі ще підняли утримання на 100%, а у порівнянні з 2014 майже на 600% (
з 293 млн гр. у 2014 до 1 млрд 640 гр у 2018 ). Натомість простим українцям
лише на декілька відстоків. В результаті маємо:


мін пенсія часів зека- 894 гр (120
дол), часів парашенка - 1497 (55 дол). Газ + 600 % !


Закон про індексацію не виконується. Після Майдану цени на все
стрибнули в 3-4 рази, ГАЗ + 600%, долар стрибнув втричі, відповідно гривня
обвалилася втричі.


ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА РЕЖИМУ БАРИГ НАД УКРАЇНЦЯМИ !
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Как раз те кто не могут оплатить имеют долги. Долги за украинцев коммуналку достигли 55 миллиардов. Так народ вообще откажется платить.


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А завышенные суммы в платежках за декабрь, которые Рева советовал не оплачивать, считаются просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг? )))
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Кабинет министров Украины уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.
Власть в очередной раз показала свои антинародные повадки.
Значит на выборах эта власть отпадает.

Нормальные люди будут голосовать за тех, кто даст ногой под зад этой злочинной владе и которые восстановят в Украине нормальную человеческую жизнь.
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Просто викручують людям руки гельмінти!

Вся
провладна верхівка, ВР, Кабмін, АП, міністерства, СБУ, судді, прокурори зробили
собі зарплати в десятки і сотні тис гривень, а що вони дали народу окрім
знецінення нацвалюти втричі, підняття цін на комуналку, газ, продукти
харчування, ліки, роттердамів?

АП собі ще підняли утримання на 100%, а у порівнянні з 2014 майже на 600% (
з 293 млн гр. у 2014 до 1 млрд 640 гр у 2018 ). Натомість простим українцям
лише на декілька відстоків. В результаті маємо:

мін пенсія часів зека- 894 гр (120
дол), часів парашенка - 1497 (55 дол). Газ + 600 % !

Закон про індексацію не виконується. Після Майдану цени на все
стрибнули в 3-4 рази, ГАЗ + 600%, долар стрибнув втричі, відповідно гривня
обвалилася втричі.

ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА РЕЖИМУ БАРИГ НАД УКРАЇНЦЯМИ !
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"Согласно постановлению Кабмина №62 от 6 февраля, жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период) если структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения получена информация о наличии просроченной более месяца (ранее два месяца) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии"
Переведите мне это. Я правильно понимаю, что субсидию не назначат при личной задолженности, а также если есть общая задолженность по многоквартирному дому в целом.
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4 місяці достатньо щоб зробити розрахунок субсидії ?

чи може треба 6 місяців на розрахунок..
а за цей час( коли робить, але не робиться розрахунок) вважається просрочкой ?
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конечно - а ты чтоо думаешь
не платиш - свободен Субсидія на оплату комунальних послуг не призначається за наявності простроченої понад місяць заборгованості, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 8925
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я же говорил - сначала лишим всех потом и монетизировать - 0 проще просто - и спереть мона)))) Субсидія на оплату комунальних послуг не призначається за наявності простроченої понад місяць заборгованості, - постанова Кабміну - Цензор.НЕТ 1076
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Субсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина
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ЭТО ОТКАЗ ВЛАСТИ ПЛАТИТЬ В ПОЛНОМ ОБЬЕМЕ СУБСИДИИ САМЫМ БЕДНЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ!!!

И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО КАСАЕТСЯ ПЕНСИОНЕРОВ

ДЕЛО В ТОМ, ШО С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА, ГРОЙСМАН ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВУ №409 ОТ 24 октября 2018 г., СОГЛАСНО КОТОРОЙ ЛИМИТИРУЕТСЯ РАЗМЕР ГИГАКАЛОРИИ

ЭТО САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ и ЭТО МНЕ ПОДТВЕРДИЛИ ВСЕ БУХГАЛТЕРА СОБЕСА

Я НЕ СМОГ НАЙТИ ЭТОТ ПУНКТ, А В СОБЕСЕ МНЕ ЕГО С ТРУДОМ НАШЛИ БУХГАЛТЕРА

В КАБИНЕТЕ НАЧАЛЬНИЦЫ СОБЕСА Я СПРОСИЛ: ЕСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОГЛАСНО КОТОРОМУ НЕРАБОТАЮЩИЙ ПЕНСИОНЕР ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ НЕ БОЛЕЕ 10%

НО У МЕНЯ БОЛЕЕ 1000грн. К ОПЛАТЕ ЗА УСЛУГИ ЖКХ, А ПЕНСИЯ НЕМНОГИМ МЕНЕЕ 2000грн.

ЭТО НЕ 10% БОЛЕЕ 50%!!!

БЫЛ ОЧЕНЬ ТЕПЛЫЙ ДЕКАБРЬ, А МНЕ УЖЕ ПЛАТИТЬ НЕЧЕМ

А ВПЕРЕДИ САМЫЕ ХОЛОДНЫЕ МЕСЯЦA, КАК БЫТЬ?

УЖЕ НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ШО ЕСТЬ НЕМАЛО ЛЮДЕЙ С БОЛЕЕ МЕНЬШИМИ ПЕНСИЯМИ

В ОТВЕТ ОНА СКАЗАЛА: С ЭТИМ ВОПРОСОМ НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ

ГОВОРЮ: ТАК К НЕМУ НЕВОЗМОЖНО ДОБРАТЬСЯ, ПЕРЕДАЙТЕ ПО ИНСТАНЦИИ В МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ, А ТЕ ИМ

А ОНА МНЕ: ВЫ ДУМАЕТЕ ОНИ НЕ ЗНАЮТ? ВОТ ТОЛЬКО У МЕНЯ ТУТ БЫЛИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ТРИ ЖЕНЩИНЫ С ПОДОБНЫМИ ВОПРОСАМИ

КОТОРЫЕ ОТ МЕНЯ ПОЕХАЛИ В МЕСТНУЮ ГОРОДСКУЮ ВЛАСТЬ ЗАПОРОЖЬЯ

ТОГДА ГОВОРЮ: ВЫ ОТ МЕНЯ ПОЛУЧИТЕ В ПРЕДЕЛАХ 10% СОГЛАСНО УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

А НЕ В РАЗМЕРЕ БЕСПРЕДЕЛА ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ ПОНЯТЬ: ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАПЛАТИТЬ СТОЛЬКО НА СКОЛЬКО У НЕГО ХВАТАЕТ ДЕНЕГ

КРОМЕ ТОГО НА ХИТРЫЕ УЛОВКИ ВЛАСТИ, ЕСТЬ СУД,

ЕСЛИ РЕШЕНИЕ БУДЕТ В ПОЛЬЗУ ВЛАСТИ, В ЧЕМ Я МАЛО СОМНЕВАСЬ

ТОГДА А ОСНОВАНИИ ЭТОГО РЕШЕНИЯ БУДУ ПОДАВАТЬ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

А НАРОД НАШ ДОЛЖЕН НАКОНЕЦ ПОНЯТЬ: ЕСЛИ МЫ БУДЕМ и ДАЛЬШЕ МОЛЧАТЬ ОСТАНЕМСЯ НЕ ТОЛЬКО БЕЗ ДЕНЕГ НО И КВАРТИР

ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ СААКАШВИЛИ НАРОД ПРОМОЛЧАЛ

Я УЖЕ ТОГДА ПИСАЛ, ШО УВИДЕВ БЕЗРАЗЛИЧИЕ НАРОДА К БЕСПРЕДЕЛУ ВЛАСТЬ ДАЛЬШЕ ПОСТУПИТ ТАКЖЕ С НИМ

ВОТ ТЕПЕРЬ БУДЕТ ОЧЕРЕДЬ НАРОДА.
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ТУТ ВЫХОД ОДИН ПОДАВАТЬ В ИСКИ В СУД НА БЕСПРЕДЕЛ ТВОРИМЫЙ ЭТОЙ С ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ ВЛАСТЬЮ В ОТНОШЕНИИ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ

ПУТЕМ НЕОБОСНОВАННОГО ЛИМИТИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ГИАКАЛОРИИ ТЕПЛА

У НАС В УКРАИНЕ МИНИМУМ 80% ДОМОВ ПОСТРОЕНЫ В СОВКОВЫЕ ВРЕМЕНА

ЭТИ ДОМА В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ АВАРИЙНЫЕ ПОСКОЛЬКУ У НИХ УЖЕ ВЫШЕЛ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОНЯТНО ШО НИ О КАКОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ ТУТ ГОВОРИТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ

НАПРИМЕР НАШ ДОМ БОЛЕЕ ЧЕМ 70 летний МЫ ЕГО КАК МОГЛИ УТЕПЛИЛИ ПРИЧЕМ СДЕЛАЛИ ЭТО ЗА СВОЙ СЧЕТ В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЧТИ У ВСЕХ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

СОВКОВЫЕ ДОМА КАК НИ УТЕПЛЯЙ НЕ МОГУТ СТАТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ

ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЛАСТЬ ПРИНЯВ ЭТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О МЕСЯЧНОЙ ОПЛАТЕ ПОКАЗАЛА КТО ОНА ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ

И ОЧЕНЬ ХОРОШО ШО ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ 2 МЕСЯЦЕВ.
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Только агентов Кремля волнуют субсидии, когда пацриоты полным ходом киздуют в ЕС и НАТО.
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Урааа!!!!!
Вітаю народ України із Днем появи собачо-котячого лайна на вулицях і дворах Міст і сіл!
Слава зоозахисникам, які із населених пунктів зробили помийницю-туалет!!!!!
Ураааа!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСубсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина
 
 
 
 
 
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