 Субсидия на оплату коммунальных услуг не назначается при наличии просроченной более месяца задолженности, - постановление Кабмина

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно постановлению Кабмина №62 от 6 февраля, жилищная субсидия не назначается (в том числе на следующий период) если структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения получена информация о наличии просроченной более месяца (ранее два месяца) задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан на день обращения за назначением жилищной субсидии.
В то же время, указано, что соответствующая норма не применяется при назначении субсидии гражданам на следующий период в случае, когда Министерством социальной политики не обеспечено финансирование жилищных субсидий таким гражданам в денежной форме (в том числе наличной).
Кроме того, постановление предусматривает, что с 1 мая 2019 года назначение жилищной субсидии домохозяйствам, которые такую субсидию получали в течение отопительного сезона 2018/19 года на основании их обращений до 31 декабря 2018 года, осуществляется только после представления нового заявления (в котором обязательно указывается номер мобильного телефона заявителя) и декларации.
говорят с 1 января пеню ввели за неуплату коммуналки
никто не в курсе сколько примерно % за месяц просрочки?
летом заплачу)
было бы неплохо, если бы так все сделали
раньше гройсман разрешал так делать)
хотя похоже лохов не так и много,
в основном это мёртвые души *********
собі зарплати в десятки і сотні тис гривень, а що вони дали народу окрім
знецінення нацвалюти втричі, підняття цін на комуналку, газ, продукти
харчування, ліки, роттердамів?
АП собі ще підняли утримання на 100%, а у порівнянні з 2014 майже на 600% (
з 293 млн гр. у 2014 до 1 млрд 640 гр у 2018 ). Натомість простим українцям
лише на декілька відстоків. В результаті маємо:
мін пенсія часів зека- 894 гр (120
дол), часів парашенка - 1497 (55 дол). Газ + 600 % !
Закон про індексацію не виконується. Після Майдану цени на все
стрибнули в 3-4 рази, ГАЗ + 600%, долар стрибнув втричі, відповідно гривня
обвалилася втричі.
ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА РЕЖИМУ БАРИГ НАД УКРАЇНЦЯМИ !
Власть в очередной раз показала свои антинародные повадки.
Значит на выборах эта власть отпадает.
Нормальные люди будут голосовать за тех, кто даст ногой под зад этой злочинной владе и которые восстановят в Украине нормальную человеческую жизнь.
Вся
провладна верхівка, ВР, Кабмін, АП, міністерства, СБУ, судді, прокурори зробили
собі зарплати в десятки і сотні тис гривень, а що вони дали народу окрім
знецінення нацвалюти втричі, підняття цін на комуналку, газ, продукти
харчування, ліки, роттердамів?
АП собі ще підняли утримання на 100%, а у порівнянні з 2014 майже на 600% (
з 293 млн гр. у 2014 до 1 млрд 640 гр у 2018 ). Натомість простим українцям
лише на декілька відстоків. В результаті маємо:
мін пенсія часів зека- 894 гр (120
дол), часів парашенка - 1497 (55 дол). Газ + 600 % !
Закон про індексацію не виконується. Після Майдану цени на все
стрибнули в 3-4 рази, ГАЗ + 600%, долар стрибнув втричі, відповідно гривня
обвалилася втричі.
ПОТУЖНА ПЕРЕМОГА РЕЖИМУ БАРИГ НАД УКРАЇНЦЯМИ !
Переведите мне это. Я правильно понимаю, что субсидию не назначат при личной задолженности, а также если есть общая задолженность по многоквартирному дому в целом.
чи може треба 6 місяців на розрахунок..
а за цей час( коли робить, але не робиться розрахунок) вважається просрочкой ?
не платиш - свободен
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ЭТО ОТКАЗ ВЛАСТИ ПЛАТИТЬ В ПОЛНОМ ОБЬЕМЕ СУБСИДИИ САМЫМ БЕДНЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ!!!
И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО КАСАЕТСЯ ПЕНСИОНЕРОВ
ДЕЛО В ТОМ, ШО С НАЧАЛА ЭТОГО ГОДА, ГРОЙСМАН ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВУ №409 ОТ 24 октября 2018 г., СОГЛАСНО КОТОРОЙ ЛИМИТИРУЕТСЯ РАЗМЕР ГИГАКАЛОРИИ
ЭТО САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА СУБСИДИЙ и ЭТО МНЕ ПОДТВЕРДИЛИ ВСЕ БУХГАЛТЕРА СОБЕСА
Я НЕ СМОГ НАЙТИ ЭТОТ ПУНКТ, А В СОБЕСЕ МНЕ ЕГО С ТРУДОМ НАШЛИ БУХГАЛТЕРА
В КАБИНЕТЕ НАЧАЛЬНИЦЫ СОБЕСА Я СПРОСИЛ: ЕСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОГЛАСНО КОТОРОМУ НЕРАБОТАЮЩИЙ ПЕНСИОНЕР ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ НЕ БОЛЕЕ 10%
НО У МЕНЯ БОЛЕЕ 1000грн. К ОПЛАТЕ ЗА УСЛУГИ ЖКХ, А ПЕНСИЯ НЕМНОГИМ МЕНЕЕ 2000грн.
ЭТО НЕ 10% БОЛЕЕ 50%!!!
БЫЛ ОЧЕНЬ ТЕПЛЫЙ ДЕКАБРЬ, А МНЕ УЖЕ ПЛАТИТЬ НЕЧЕМ
А ВПЕРЕДИ САМЫЕ ХОЛОДНЫЕ МЕСЯЦA, КАК БЫТЬ?
УЖЕ НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ШО ЕСТЬ НЕМАЛО ЛЮДЕЙ С БОЛЕЕ МЕНЬШИМИ ПЕНСИЯМИ
В ОТВЕТ ОНА СКАЗАЛА: С ЭТИМ ВОПРОСОМ НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ
ГОВОРЮ: ТАК К НЕМУ НЕВОЗМОЖНО ДОБРАТЬСЯ, ПЕРЕДАЙТЕ ПО ИНСТАНЦИИ В МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ, А ТЕ ИМ
А ОНА МНЕ: ВЫ ДУМАЕТЕ ОНИ НЕ ЗНАЮТ? ВОТ ТОЛЬКО У МЕНЯ ТУТ БЫЛИ С ЗАЯВЛЕНИЯМИ ТРИ ЖЕНЩИНЫ С ПОДОБНЫМИ ВОПРОСАМИ
КОТОРЫЕ ОТ МЕНЯ ПОЕХАЛИ В МЕСТНУЮ ГОРОДСКУЮ ВЛАСТЬ ЗАПОРОЖЬЯ
ТОГДА ГОВОРЮ: ВЫ ОТ МЕНЯ ПОЛУЧИТЕ В ПРЕДЕЛАХ 10% СОГЛАСНО УКРАИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
А НЕ В РАЗМЕРЕ БЕСПРЕДЕЛА ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ КОТОРАЯ НЕ МОЖЕТ ПОНЯТЬ: ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ЗАПЛАТИТЬ СТОЛЬКО НА СКОЛЬКО У НЕГО ХВАТАЕТ ДЕНЕГ
КРОМЕ ТОГО НА ХИТРЫЕ УЛОВКИ ВЛАСТИ, ЕСТЬ СУД,
ЕСЛИ РЕШЕНИЕ БУДЕТ В ПОЛЬЗУ ВЛАСТИ, В ЧЕМ Я МАЛО СОМНЕВАСЬ
ТОГДА А ОСНОВАНИИ ЭТОГО РЕШЕНИЯ БУДУ ПОДАВАТЬ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
А НАРОД НАШ ДОЛЖЕН НАКОНЕЦ ПОНЯТЬ: ЕСЛИ МЫ БУДЕМ и ДАЛЬШЕ МОЛЧАТЬ ОСТАНЕМСЯ НЕ ТОЛЬКО БЕЗ ДЕНЕГ НО И КВАРТИР
ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ СААКАШВИЛИ НАРОД ПРОМОЛЧАЛ
Я УЖЕ ТОГДА ПИСАЛ, ШО УВИДЕВ БЕЗРАЗЛИЧИЕ НАРОДА К БЕСПРЕДЕЛУ ВЛАСТЬ ДАЛЬШЕ ПОСТУПИТ ТАКЖЕ С НИМ
ВОТ ТЕПЕРЬ БУДЕТ ОЧЕРЕДЬ НАРОДА.
ПУТЕМ НЕОБОСНОВАННОГО ЛИМИТИРОВАНИЯ РАЗМЕРА ГИАКАЛОРИИ ТЕПЛА
У НАС В УКРАИНЕ МИНИМУМ 80% ДОМОВ ПОСТРОЕНЫ В СОВКОВЫЕ ВРЕМЕНА
ЭТИ ДОМА В ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ АВАРИЙНЫЕ ПОСКОЛЬКУ У НИХ УЖЕ ВЫШЕЛ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОНЯТНО ШО НИ О КАКОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ ТУТ ГОВОРИТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ
НАПРИМЕР НАШ ДОМ БОЛЕЕ ЧЕМ 70 летний МЫ ЕГО КАК МОГЛИ УТЕПЛИЛИ ПРИЧЕМ СДЕЛАЛИ ЭТО ЗА СВОЙ СЧЕТ В ТОМ ЧИСЛЕ ПОЧТИ У ВСЕХ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
СОВКОВЫЕ ДОМА КАК НИ УТЕПЛЯЙ НЕ МОГУТ СТАТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ
ТАКИМ ОБРАЗОМ ВЛАСТЬ ПРИНЯВ ЭТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О МЕСЯЧНОЙ ОПЛАТЕ ПОКАЗАЛА КТО ОНА ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ
И ОЧЕНЬ ХОРОШО ШО ДО ВЫБОРОВ ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ 2 МЕСЯЦЕВ.
Вітаю народ України із Днем появи собачо-котячого лайна на вулицях і дворах Міст і сіл!
Слава зоозахисникам, які із населених пунктів зробили помийницю-туалет!!!!!
Ураааа!!!!!